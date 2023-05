El PSOE firma en Huelva su peor capítulo: la Diputación, por primera vez en manos del PP pese a la polémica ley de regadíos en Doñana

Desde que se celebraron las primeras elecciones de la actual etapa democrática en España, la Diputación de Huelva siempre ha sido gobernada por el Partido Socialista. Y siempre con mayoría absoluta salvo la etapa de 2011 a 2015. La ola azul también ha arrasado en el organismo provincial que maneja 207 millones de euros, y no de cualquier forma, ya que será ahora el PP el que gobernará hasta 2027 con mayoría absoluta.

El plan de la Corona Norte de Doñana divide a los pueblos afectados en las urnas

Más

El reparto de votos, además, deja al PSOE con 11 diputados frente a los 15 del PP. Vox araña el restante para tener presencia testimonial entre sus escaños.

Según los resultados de los 80 municipios de la provincia, el PP ha logrado ser la opción más votada en 27 localidades, en 16 de las cuales ha logrado mayorías absolutas: Cortegana, Cumbres de San Bartolomé, Galaroza, Higuera de la Sierra, Rosal de la Frontera, Valdelarco, Ayamonte, Lepe, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana, Villarrasa, El Cerro de Andévalo y Lucena del Puerto. Eso, aparte de la capital. Además, entre las localidades donde el PP ha sido la fuerza política más votada, se encuentran Castaño del Robledo, Aljaraque, Cartaya, La Palma del Condado, Trigueros o Valverde del Camino.

Hay casos muy analizables, como en la comarca del Condado de Huelva, donde, en Niebla, la socialista Laura Pichardo ha perdido el Ayuntamiento, que pasa a ser gobernando también en mayoría absoluta por el PP. A nivel provincial son con casi 5.000 votos de ventaja sobre los socialistas, aunque estos, en el cómputo general provincia, se mantienen como la fuerza con más representantes en los 80 pueblos, pero el porcentaje de votos por habitantes no les da para gobernar.

Más concejales, menos poder

Las cifras tras las elecciones de este domingo marcan que el Partido Socialista ha obtenido un total de 91.881 votos, el 36,99%, mientras que el PP llega a 96.119, el 38,70%. 'Con Andalucía' suma 10.856 (- 4.37%), pero se queda fuera de la Diputación, donde araña el último diputado Vox con sus 11.359 votos.

Los socialistas han conseguido 412 concejales (pierden 58), el 329 (gana 126), y, curiosamente, aunque Vox llega a los 12 concejales y Con Andalucía a 24, los segundos se quedan fuera.

Ahora, se abren muchas incógnitas, pero en el caso del PP son más quinielas internas que otra cosa, sobre todo de cara a saber quién será la persona que ocupe la presidencia de este ansiado organismo. Bien ubicado está el alcalde electo de Ayamonte, Alberto Fernández, aunque tras conseguir llegar al Ayuntamiento de Huelva su primera alcaldesa, Pilar Miranda, no hay que descartar que sea una mujer la que llegue al sillón provincial. Si se elimina de la eccuación a Miranda, que tiene cuatro años para centrarse en un puesto que, para ella, es un melón por catar, la nueva alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, entra en liza, visto también que mujeres fuertes del partido como Berta Centeno o Bella Verano no son concejalas sino que tienen cargos institucionales, de modo que no pueden ser diputadas y, por ende, acceder a la presidencia.