Difunden un vídeo pidiendo a los ecuatorianos de Lepe que voten al PP y demuestren que lo han hecho con “una fotito”

“Voten a la letra doble PP”. Es el mensaje que se lanzaba este viernes en un vídeo que ha terminado en denuncia del PSOE de Lepe ante la Junta Electoral.

La denuncia ha ido directamente contra el presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Lepe (ACEUL), Abelardo Sisa Lena, al que han identificado como la persona que habla en el vídeo, denuncia que hacen extensiva al Partido Popular de la localidad onubense.

A esa asociación pertenecen unas 60 personas, de las que muchas tienen la doble nacionalidad ecuatoriano-española, por lo que tienen derecho a voto en las elecciones municipales (restringidas a ciudadanos de la UE o nacionalizados).

En el vídeo, de 3.41 de duración, se le pide el “favor” a los asociados a ACEUL de que voten al PP en Lepe, mostrando un sobre blanco sobre el suelo de una casa y una papeleta electoral de los populares: “Es lo que necesitamos para nuestro alcalde de aquí de Lepe. Luego vamos con el DNI a la urna y ya se vota”.

Una foto que pruebe que se ha cumplido con el “favor”

El autor del vídeo no se queda en pedir el voto para sus compatriotas nacionalizados españoles, sino que les conmina a que demuestren con una foto que han cumplido con el “favor” que les pide, para así demostrar ante “Manolo” que no han votado a otro partido. En la lista electoral del PP de Lepe solo hay una persona con ese nombre: “Si hay posibilidad me hacen una fotito y me la envían, para tener la constancia de que ustedes han votado por PP”, y añade que son votos imprescindibles para recibir ayuda del Banco de Alimentos en un local propio cedido por el Ayuntamiento, “y no estaremos preocupados de alquilar local”.

“Mañana todos a hacer el voto con el PP”, concluye la grabación, en la que, además, se ofrece a informar a quien no lo sepa de cuál es su colegio electoral.

elDiario.es Andalucía ha contactado con el presidente de la asociación de ecuatorianos, que no ha atendido ni las llamadas ni los mensajes de esta redacción. Por su parte, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, natural de Lepe y exalcalde de esta localidad, ha atendido la llamada para asegurar que desconocía el contenido del vídeo y declinar hacer declaraciones al respecto.