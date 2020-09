Historias del centro de salud: de la PCR que no aparece a las 70 llamadas perdidas

Los 80 municipios de la provincia de Huelva han tenido que adaptarse al coronavirus, pero con los problemas que ello conlleva. En un verano en el que las bajas por vacaciones no se han cubierto y donde incluso ha cerrado una zona básica de salud por nueve positivos, los onubenses llevan más o menos bien la situación, pero con casos que alertan de la necesidad de reforzar la atención primaria cuanto antes para que los problemas no vayan a más.

Historias del centro del salud: cuatro relatos de retrasos, protocolos cruzados, y esperas interminables de diagnóstico

Récord de llamadas

Alberto decidió una mañana llamar al centro de salud para ser atendido. Su caso es uno de los que demuestra que la paciencia de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud está a prueba de bomba, pero también tiene sus límites.

Los trabajadores están desbordados, dado que la atención presencial se ha eliminado y se atienden las urgencias, pero cuando una llamada tras otra no le cogían el teléfono, comenzó a pensar que era una batalla perdida.

Cuando la jornada llegaba a su final, hizo la septuagésima. Sí, después de 70 llamadas desistió. La atención telefónica en los centros de salud ha hecho que una y otra vez los teléfonos están comunicando o bien sea imposible cogerlos.

¿Dónde está mi PCR?

Luisa recibe la llamada de un rastreador del Servicio Andaluz de Salud. Como tuvo contacto con su hermano en una cena familiar y él ha dado positivo, toda persona que estuvo en la casa esa noche tiene que hacerse una PCR. Para empezar, la cita ya es problemática. Vive en Lepe, donde en el momento de la llamada el centro de salud está cerrado por el positivo de nueve trabajadores.

La opción que le dan es acudir a Ayamonte, a 20 kilómetros, a donde se dirige, en el mismo coche, junto a su marido, hija, hijo y madre.

A la llegada a la carpa, primer problema: su marido y su hijo no están en la lista, así que el bastoncillo por la nariz solo es para su hija, su madre y para ella.

A las 48 horas, el resultado no aparece. Llamadas al laboratorio, consultas a su médico, y nada. Le explican que solo aparece una persona con su nombre, pero que pertenece al centro de salud Adoratrices de Huelva capital. Como es imposible, lo descarta, pero al rato piensa: ¿Será la prueba que se hizo mi hermano? Efectivamente, cuando reclama de nuevo se dan cuenta de que se han cruzado datos, y como su hermano se hizo la prueba el mismo día que ella, derivaron su nombre al centro de salud de él, a 60 kilómetros. Es decir, el SAS entendió que aunque ella se hizo la prueba en Ayamonte los apellidos iguales no podían estar separados. Todos han dado negativo, eso al menos les queda para reírse del error.

"Si es usted militar, pulse 1"

Cuando José Luis se planteó pedir cita para ir al médico al tener un poco de fiebre decidió recurrir a Salud Responde. Teléfono en mano, marcó el número y se dispuso a seguir las instrucciones de la voz en off para reservar su cita. Lo primero, instrucciones para discriminar entre enfermos de Covid y otros.

Tras pasar el primer filtro, llegan las opciones: "Si es usted militar o forma parte de servicios esenciales, pulse 1". Por curiosidad, aunque no lo es, pulsó, y escuchó una serie de instrucciones. Como no tenía mucha fiebre no quiso forzar una urgencia, y pulsó la opción de síntomas leves, momento en que la voz al otro lado le dijo más o menos que se cuidase y llamase si se encontraba peor o fuese a Urgencias.

Tras colgarle, pensó en la opción 2, la que no es para militares ni derivados, y al otro lado, curiosamente, las mismas opciones, lleves galones o una carpeta de profesor de universidad. Visto lo visto, pensó en colgar, pero al otro lado ya le dijeron que hasta la próxima y la llamada se cortó.

Cuando consultó por curiosidad el tiempo que había estado colgado al teléfono, se dio cuenta de que 52 minutos de su vida los había invertido en dos llamadas. La historia queda para sus nietos.

Una hora hasta la carpa

Encinasola tiene 1.300 habitantes aproximadamente. Es de esos pueblos de la provincia de Huelva que tiene casi más identidad extremeña que andaluza, por su cercanía a tiro de piedra de Badajoz y la insufrible carretera que la comunica con pueblos de su misma provincia.

Hasta ahora, es de los pueblos que puede presumir de no tener ningún caso de coronavirus, pero es poco consuelo para Marisa. Cuando el contacto con una amiga que dio positivo le hizo pensar que podía estar contagiada, en el Servicio Andaluz de Salud le dijeron que fuese a la carpa más "cercana" para ello, situada en la localidad de Aracena. Una hora de carretera, más de la mitad en una sucesión de curvas eternas, hasta llegar a la carpa. El test dio negativo, pero para ella, como para muchos vecinos de esta provincia, es todo un problema desplazarse a una carpa para hacerse un test, más aún cuando muchas personas no tienen coche y tienen que tirar del transporte público sin saber sin están contagiadas.

En la provincia de Huelva funcionan 14 carpas para PCR desde el coche, aparte de las que tienen los hospitales. Están en Huelva capital (tres), Ayamonte, Lepe (cerrado entonces por el positivo de varios trabajadores), Aljaraque, Palos, Gibraleón, Bonares, La Palma, Tharsis, Valverde, Aracena y Minas de Riotinto.

Los centros de salud de cabecera tienen dobles circuitos para que la gente vaya a pie si es reclamada por su médico, y en casos graves de problemas de movilidad el médico se puede desplazar.

En el caso de personas sin este tipo de problemas como Marisa, bastó con coger el coche y dedicar dos horas de carretera y una hora de espera en la carpa. El negativo del resultado fue lo más positivo que consiguió de la experiencia.