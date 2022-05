Iglesias impulsa al candidato de Podemos a liderar la unidad de izquierdas en Andalucía frente a la de Yolanda Díaz

“Precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía”. El ex vicepresidente del Gobierno de España y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que el diputado nacional de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, sería el mejor candidato a presidir la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19 de junio.

Iglesias ha hecho estas declaraciones en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en el tiempo de descuento para registrar la coalición electoral de izquierdas ante la Junta Electoral de Andalucía, que expira esta noche a las 00.00 horas. Los seis partidos que negocian desde enero una candidatura única con la que concurrir juntos a las andaluzas están, a esta hora, enfrentados precisamente por el cabeza de cartel. Y la fractura más notoria es la de IU frente a Podemos, socios de la coalición Unidos Podemos, que forma parte del Gobierno de España junto al PSOE.

IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz tienen prácticamente cerrado el acuerdo de coalición, que ayer amagaron con registrar bajo el nombre 'Por Andalucía', a la espera de saber si los otros dos componentes de la negociación -Podemos y Alianza Verde- se deciden a entrar. No lo hicieron para apurar el plazo de negociación hasta el final con esperanza de lograr el acuerdo in extremis. Sin embargo, el pozo que les separa ahora es muy profundo.

Los primeros cuatro partidos han resuelto que el nombre de la candidata de la futura coalición sea el de la portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en Andalucía, Inmaculada Nieto, veterana dirigente de IU. Nieto cuenta ya con el apoyo explícito de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que este jueves posó junto a todos los miembros de la mesa de negociación, pero fue especialmente cercana a Nieto en su aparición pública en la Feria de Sevilla. Díaz ha estado pendiente de la construcción de esta confluencia andaluza desde el principio, y ayer dejó claro que puede ser la avanzadilla del “frente amplio” que ella quiere construir como proyecto de país.

Enfrente, Podemos ha pilotado en paralelo sus primarias para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, con un único aspirante, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Cádiz y guardia civil de profesión, Juan Antonio Delgado. Los morados se han enrocado en que éste sea el referente de la confluencia en Andalucía, según sus compañeros de negociación, para ganar un peso territorial notable antes de sentarse a pactar con Yolanda Díaz las condiciones de su integración en el frente amplio.

La frustración de los cuatro partidos andaluces que parecen haber resuelto ya la unidad tiene que ver con que sus interlocutores andaluces en Podemos, dicen, no demuestran autoridad y autonomía en esta negociación, y acusan a la dirección estatal de Ione Belarra de frenar y obstaculizar el pacto. Belarra visitó Sevilla recientemente para promocionar a su candidato, el diputado Delgado. Este jueves, en la Feria de Sevilla, estaba presente la secretaria de Organización estatal de Podemos, Lilith Vestrynge, que tiene línea directa con Belarra. Pero su presencia tampoco ayudó a desatascar el acuerdo de la confluencia, y a última hora regresó a Madrid sin el consenso buscado en torno al candidato.

Iglesias entra en el juego

Coincidiendo con el último día de plazo para que se comuniquen a la administración electoral las posibles coaliciones que vayan a concurrir a dicha cita con las urnas, Pablo Iglesias ha indicado que no le “corresponde” a él “hacer ningún comentario a propósito” de esas negociaciones en el ámbito de la izquierda andaluza, y que “ahí son los responsables de los diferentes partidos políticos que forman Unidas Podemos (UP), o los eventuales aliados electorales, a los que les toca comunicar la gestión de lo que está ocurriendo”.

No obstante, ha apostillado que mantiene “mucha amistad personal” con Juan Antonio Delgado, el diputado que esta semana se ha impuesto en las primarias internas que ha celebrado Podemos Andalucía para elegir a su posible candidato a la Junta en las elecciones del 19 de junio.

Sobre dicho diputado, Iglesias ha añadido que cree que “precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía”, si bien el exlíder nacional de Podemos ha insistido en señalar que a él no le corresponde “decir nada”, sino que quienes deben “hablar” son “Podemos, IU y las fuerzas políticas que se tienen que poner de acuerdo”. “Puedo decir lo que opino en los medios, pero no me corresponde hacer ningún análisis o comentario”, ha añadido Pablo Iglesias.

En todo caso, el exdirigente de Podemos ha advertido de que las próximas elecciones andaluzas son “muy importantes” y en ellas “se juegan muchas cosas”, porque “si a la derecha le dan los números veremos el segundo gobierno de coalición de la ultraderecha y la derecha en España”, algo “enormemente peligroso”, según ha alertado Iglesias.

A partir de ahí, según ha continuado, “es fundamental que haya una candidatura fuerte de la izquierda que plantee un proyecto para Andalucía de defensa de los derechos sociales y que pueda convencer a muchos andaluces”, y ha concluido expresando que “ojalá haya un gobierno de izquierda en Andalucía y que en ese gobierno esté Unidas Podemos”.