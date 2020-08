La incertidumbre ante el inicio del curso escolar coincide en Andalucía con el pico de nuevos contagios por coronavirus

La Junta de Andalucía afronta la conferencia interterritorial conjunta convocada este jueves por los Ministerios de Sanidad y de Educación para tratar con las comunidades autónomas la vuelta al colegio en el peor momento en cuanto a número de nuevos contagios por COVID-19. Pese a las dudas expuestas durante semanas por parte de los partidos de la oposición y de las secciones de enseñanza de los sindicatos, algunos de los cuales propone incluso retrasar temporalmente el regreso a las aulas, los mensajes desde el Gobierno autonómico quieren ser tranquilizadores en cuanto a un arranque de las clases "seguro y presencial, con responsabilidad colectiva y la colaboración de todos". Los datos, en todo caso, reflejan que el coronavirus sigue su escalada de las últimas semanas, alcanzando este miércoles incluso una cifra récord de contagios desde el inicio de la pandemia (846 nuevos positivos por PCR en un solo día). La administración andaluza, con todo, descarta "en este momento" declarar un 'estado de alarma' a nivel regional como ofreció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las diferentes comunidades autónomas.

En cualquier caso, pese a que el consejero Aguirre hablaba el martes de que la "segunda oleada" se había "adelantado", el máximo dirigente andaluz consideraba el mismo día que en Andalucía se encontraban libres el 80% de las camas UCI. "Ahora mismo estamos muy alejados de un colapso", dijo Moreno Bonilla que, en el aspecto puramente educativo, espera "consenso" en el encuentro de este jueves en Madrid entre Gobierno y autonomías. Un entendimiento que se antoja difícil a tenor de las controversias de las últimas semanas entre distintos gobiernos, a las que hay que sumar el distinto auge de los rebrotes de coronavirus dependiendo de cada una de las autonomías. "La vuelta al cole tiene que ser presencial. No podemos cargar a las familias con más incertidumbre", zanjaba la ministra Celaá en la Cadena SER.

El goteo de muertes en Andalucía (31 en los últimos diez días) y los más de 26.000 contagios desde marzo coinciden ahora con esa incertidumbre entre las familias y con los diferentes planteamientos y posibilidades de cara a la más controvertida 'vuelta al cole' que se recuerda. Al margen del enredo con la escolarización voluntaria, de cuyo pasó salió el vicepresidente Marín con unas aclaraciones este miércoles, el arranque del curso no parece estar tan claro como lo ve el Gobierno de la Junta, que presume de estar trabajando desde mayo con más de un centenar de colectivos al objeto de no dejar nada a la improvisación, con aportaciones incorporadas en los protocolos que ha ido elaborando durante este tiempo la Junta, y que afirma estar "preparada" como asegura sin ambages Moreno Bonilla.

Ratios, plantillas y online

Oposición y sindicatos no lo ven así y consideran que la Junta podría hacer más, centrando sus peticiones principalmente, según el caso, en una disminución de ratios, un incremento de la plantilla de profesores y la docencia online como una posibilidad real. La líder del PSOE, Susana Díaz, ha exigido a Moreno que garantice una ratio máxima de 20 alumnos por aula contratando a más profesores. Por su parte, Podemos exige a la Junta que atienda las demandas de la comunidad educativa y pide dimisión del consejero Imbroda. A ese respecto, CCOO exige al Gobierno andaluz que refuerce con más plantilla y mayor inversión la educación pública para garantizar una vuelta presencial segura a las aulas. Según comenta a este periódico Diego Molina, secretario general de Enseñanza de CCOO Andalucía, la Junta no ha presentado documento alguno en la reunión de la Mesa Sectorial Extraordinaria celebrada este miércoles. "Todo verbal", lamenta, salvo una propuesta para la incorporación a partir del septiembre del personal no docente, rechazada por este sindicato.

Según la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en Andalucía, la Junta readaptará las medidas sanitarias previstas para el inicio de curso en un sentido de prevención más estricta y promoviendo el uso obligatorio de las mascarillas para los alumnos de más de seis años. Toda la plantilla docente se someterá a pruebas para la detección del COVID-19: entre el 1 el 4 de septiembre el profesorado de Infantil y Primaria y entre el 5 y el 10 el del resto de enseñanzas. La reapertura de los centros al alumnado se plantea de manera escalonada, estableciendo un margen de días para que se vayan incorporando los distintos grupos. El objetivo fundamental a cumplir en el mes de septiembre, según ha trasladado la Junta, sería informar y formar a la comunidad educativa de cada centro sobre todos los protocolos de prevención a tener en cuenta, como ya informó la Junta. Las reuniones del profesorado y de este con las familias, a lo largo del curso, serán preferentemente telemáticas. Otras medidas que se plantean es que cada alumno siempre ocupe un mismo sitio, tanto en el aula como en el comedor escolar y en el transporte, con el objeto de identificar fácilmente a las personas cercanas en caso de contagio. También se ha propuesto la flexibilización del horario de entrada y salida de los centros.

Para Molina, de CCOO, la administración andaluza propone "un protocolo sobre medidas especialmente sanitarias pero nada de más inversión para reducción de ratios, reforzamiento de plantilla docente y no docente (especialmente limpieza)". "Nosotros no firmaremos nada si no hay reducción de ratios que, según dicen todos los expertos, es el elemento principal para garantizar el distanciamiento, amén de la importancia de la limpieza", asegura el representante sindical, que plantea también optar por "un modelo de formación mixta en todos los ciclos académicos, online para aquellas familias que por sus circunstancias personales, familiares, laborales o por ser población de riesgo de algunos de sus miembros puedan o deban optar por este modelo, y presencial para aquellas otras que por estos mismos motivos no puedan optar por el modelo online". "Eso sí, con una presencialidad con requisitos de seguridad, inversión y medios muy diferente a lo que hoy hay", concluye Molina.

"Una temeridad"

UGT va un paso más allá: "El inicio de curso se ha trabajado desde Educación, junto con la Consejería de Salud, sin contar con la comunidad educativa, por tanto, no somos responsables de las medidas tomadas por la Administración, entre las que no se encuentran las reivindicaciones que desde UGT llevamos años solicitando y que consideramos fundamentales para este nuevo curso escolar: bajada de ratios, refuerzo de plantillas docentes y personal sanitario en los centros educativos", ha expuesto el sindicato en un comunicado difundido tras la Mesa Sectorial, añadiendo en en ese sentido que "sin estas medidas no es posible llevar a cabo una vuelta a las aulas seguras".

Este sindicato pone en relación la llegada de septiembre y el alto número de nuevos contagios. "Las cotas de Covid son mayores que en el mes de marzo, cuando se cerraron los centros educativos, por tanto, es una temeridad comenzar el curso de manera presencial en las fechas establecidas y sin obligatoriedad de distanciamiento social y mascarillas". "UGT siempre ha abogado por una enseñanza presencial, pero esta se debe llevar a cabo con todas las medidas de seguridad y, a día de hoy, las medidas que plantea la Consejería de Educación son insuficientes", manifiesta el sindicato en el comunicado.

UGT, al igual que CCOO, considera que debe existir alternancia entre el modelo presencial y no presencial de enseñanza. Ambos sindicatos han informado de la Junta les ha emplazado para los próximos días a una nueva Mesa Sectorial (el miércoles 2 de septiembre) en la que la Consejería de Educación quierenfirmar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Mientras UGT subraya que "valorará los términos de este acuerdo y exigirá que se recoja en el mismo nuestras reivindicaciones", CCOO asegura que no firmará nada que no se reducción de ratios.

"Escuelas de campaña"

Por su parte, ANPE ha manifestado que la reunión de la Mesa Sectorial "se ha producido tarde, en un contexto de incertidumbre entre los equipos directivos, claustros docentes, familias y alumnado", y ha vuelto a exigir una disminución de ratios y un incremento de la plantilla docente como medidas más eficaces para la preservación del necesario distanciamiento social en el interior de las aulas, además de la necesidad de "flexibilizar" el currículo para poder centrar la actividad docente en los aspectos fundamentales del mismo.

CSIF Educación Andalucía aboga por su parte por "escuelas de campaña" usando espacios municipales si es necesario para cumplir la distancia social. El sindicato cree que las medidas en los centros educativos ante la pandemia "deben funcionar como un reloj" y pide máxima coordinación con los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas.

A juicio de USTEA, la Consejería de Educación convoca una Mesa Sectorial "sin ningún documento de trabajo y para plantear una serie de medidas de escaso calado, que no atajan de manera ambiciosa la necesidad de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa en la vuelta a las aulas".