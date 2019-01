Condenado a cinco años y medio de prisión por maltratar e incendiar la casa de su pareja

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a cinco años y medio de prisión a un hombre de 47 años, M.A.S.G., por maltratar e incendiar la vivienda de su pareja, en Linares (Jaén), después de mantener una discusión con ella. Lo hizo aprovechado el momento en el que ella se encontraba en la comisaría poniéndole una denuncia por malos tratos.

La condena llega después de que el acusado durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Jaén se haya declarado culpable y se haya conformado con la pena de prisión propuesta por el Ministerio Fiscal, que inicialmente le reclamaba 20 años de prisión por los mismos hechos.

Para alcanzar el acuerdo, el Ministerio Fiscal ha retirado de sus conclusiones que el incendio supusiera "grave riesgo" para la vida o integridad física de los vecinos del inmueble, lo que ha permitido a la Fiscalía considerar los hechos como un delito simple de daños por incendio.

Tras asumir su culpabilidad y conformarse con la pena, el juicio no ha tenido que continuar y ha quedado visto para sentencia con las penas acordadas entre las partes. El acusado ha rechazado hacer uso de su turno de palabra. Además, la pena aceptada incluye 15 años de alejamiento de la víctima y de destierro de Linares.

Los hechos, según ha mantenido el Ministerio Fiscal, tuvieron lugar después de varios meses de discusiones en la que la relación de pareja se había deteriorado como consecuencia de la violencia que supuestamente ejercía el procesado para tener "un total control sobre la vida" de ella.

Insultos y amenazas estaban a la orden del día, sobre todo cuando la mujer trataba que M.A.S.G. abandonara la vivienda, que era de ella. "Si me sacas de aquí al día siguiente de salir de calabozos te voy a buscar y acabo contigo y con tus hijos, yo no tengo nada que perder", es una de las frases que recoge Fiscalía para evidenciar las amenazas del procesado hacia su pareja, con la que no tenía hijos.

Con este contexto, el 22 de abril de 2016, se produjo una discusión sobre las 7,30 horas cuando el acusado despertó a su mujer para pedirle dinero. Ella, "temiendo por su integridad", logró convencerle de que la dejara marcharse para traerle el dinero. Ella se fue a comisaría a denunciarlo por malos tratos, momento en el que él aprovecho para incendiar la vivienda.

Lo hizo prendiendo tres focos distintos en el interior de la vivienda, situada en un inmueble de la Barriada La Paz de Linares. Como consecuencia del fuego el bloque tuvo que ser desalojado. No hubo que lamentar daños personales, pero sí que murieran los dos perros de la mujer que se quedaron encerrados en el piso. Por la muerte de estos dos animales también se le condena a un año de prisión.

Los daños ocasionados en la vivienda fueron valorados en 2.329 euros, que ya han sido resarcidos por el seguro y que el acusado deberá ahora abonar en concepto de responsabilidad civil porque así se recogerá en la sentencia, que será firme puesto que el acuerdo pasa también por no poder recurrirla.

Los hechos por los que ha sido condenado el acusado han sido calificados finalmente como un delito de daños por incendio, un delito de maltrato habitual, otro de maltrato habitual y dos delitos más de maltrato de animales. Todos ellos han sumado los 5 años y medio de prisión a los que ha sido condenado actualmente lleva casi tres años en prisión preventiva.