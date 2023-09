La falta de personal deja sin cinco especialidades al Hospital de la Sierra de Segura en Jaén en apenas un año

Si un vecino de la comarca de la Sierra de Segura, en Jaén, necesita acudir a un médico especialista, lo más seguro es que deba trasladarse a un hospital situado a una hora de distancia de su domicilio. A pesar de que los habitantes de esta zona cuentan con el Hospital de Alta Resolución de la Sierra de Segura, la pérdida de servicios que está sufriendo este centro en el último año ha llevado a los afectados a exigirle a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto a través de una recogida de firmas.

La Junta de Andalucía absorbe las agencias sanitarias 30 años después para "unificar recursos"

Más

El hospital, que fue inaugurado en 2005 por el Gobierno andaluz de Manuel Chaves, ha perdido cinco especialidades médicas y ya no es posible que un enfermo pueda estar ingresado más de 24 horas porque tampoco hay medicina interna. Una circunstancia que coincide con la absorción de las agencias sanitarias por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este hospital estaba gestionado por una de ellas: la del Alto Guadalquivir.

Mientras la Consejería de Salud defiende que la cobertura médica está asegurada para todos los vecinos, el centro, ubicado a medio camino entre las localidades de La Puerta de Segura y Puente de Génave, ya no es la referencia sanitaria de la comarca de la Sierra de Segura porque los 20.000 habitantes de los 13 municipios que están adscritos a este hospital ya no pueden acceder a la misma cartera de servicios con la que contaban hace apenas un año. Según confirman desde el propio hospital, hematología, cardiología, digestivo, endoscopia y optometría ya no están disponibles.

Además, las cirugías y las operaciones de oftalmología y otorrinolaringología se han suprimido y ya no es posible que un enfermo se quede ingresado en el centro hospitalario puesto que medicina interna también ha desaparecido. Sólo funcionan con regularidad las urgencias y las consultas externas, lo que prácticamente limita la actividad del hospital a la de un centro de salud. Un panorama que ha llevado al límite a los usuarios, que ahora han de acudir al Hospital de Úbeda, situado a una hora de distancia, si necesitan de alguna de esas especialidades o si precisan de un ingreso más prolongado. Ya se han recogido 1.500 firmas para que “se paralice de manera inmediata el desmantelamiento del Hospital de la Sierra de Segura”.

Fuentes sindicalistas explican, a preguntas de este medio, que la pérdida de personal en este centro ha coincidido con la absorción, por parte del SAS, de la agencia sanitaria que lo gestionaba. En concreto, hasta diciembre de 2021 el hospital estaba administrado por la agencia del Alto Guadalquivir, pero desde enero de 2022 depende directamente de la Consejería de Salud y está adscrito al Hospital de San Juan de la Cruz en Úbeda, cabecera del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. Según las mismas fuentes, desde que el SAS ha asumido la dirección del Hospital de la Sierra de Segura, muchos profesionales han decidido marcharse porque no se les aseguran unas buenas condiciones laborales.

Diáspora de profesionales

“No se están dando guardias ni aplicando complementos salariales por kilometraje”, indican sindicatos y profesionales. Esto hace que algunos trabajadores acaben optando por renunciar a su puesto en el centro y elijan por trabajar para el de Úbeda. Además, como se han aprobado ofertas de empleo público para estabilizar los contratos laborales del personal de las agencias, algunos de estos han solicitado destinos lejos de la Sierra de Segura por diversas circunstancias, lo que ha mermado aún más la plantilla.

Regina Fernández, que trabaja como auxiliar de enfermería en este hospital, cree que si se mejorasen las condiciones de trabajo, los sanitarios “podrían seguir”. “Las consecuencias inmediatas de todo esto son que, nuevamente, se está derivando a un gran número de pacientes al Hospital de Úbeda y, en muchas ocasiones, a la sanidad privada”. Al respecto, desde el Sindicato Médico aseguran que a diario se trasladan a Úbeda a tres usuarios que requieren de hospitalización en la Sierra de Segura. La madre de Pilar Marcelino fue una de esas personas. Este verano, a sus 94 años, requirió de una asistencia médica que no pudo recibir en su centro de forma integral, a pesar de la “buena disposición” de su médico de cabecera. La señora finalmente falleció, pero su caso ha llevado a su hija a iniciar la recogida de firmas que está centrando la lucha vecinal y profesional contra la gestión de la Junta de Andalucía.

“Faltan médicos”

Desde la Consejería de Salud defienden su gestión y aseguran estar trabajando “en la búsqueda de facultativos, si bien se encuentran distintas dificultades debido a la falta de médicos y que tampoco hay disponibles en las bolsas de trabajo”. Para sortear esta problemática, fuentes oficiales confirman que “para garantizar la continuidad asistencial, se está cubriendo con profesionales de Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda que se desplazan al Hospital de Segura”. “Dentro de la cartera de servicios del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura se están atendiendo a los pacientes en este centro, siendo derivados al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda cuando su patología se encuentra dentro de la cartera de servicios de este hospital”.