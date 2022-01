La madre de la joven que se suicidó en Jaén al sufrir ciberacoso: “Le machacaron literalmente la vida”

El municipio jiennense de Navas de San Juan (Jaén) acogió este viernes una manifestación contra el ciberacoso y para pedir justicia para Nieves, la joven de 20 años que el pasado 28 de diciembre se suicidó y que en los últimos seis meses había denunciado hasta en cuatro ocasiones haber sido víctima de ciberacoso por su condición sexual después de ver suplantada su identidad en la redes sociales. Tal y como denunció su madre en el acto, la joven se sometió a "tratamiento por la ansiedad" porque "nos estaban machacando literalmente la vida". Tras su muerte, la familia interpuso una nueva denuncia para pedir que se esclarezca lo ocurrido y la Guardia Civil lleva a cabo la investigación.

Pedimos al sistema que actúe a la primera o Sí se puede, justicia para Nieves fueron algunas de las proclamas que se han escuchado en la manifestación, que ha tenido como lema El respeto nos une. Basta ya. Una 700 personas, entre las que se encontraban familiares de la joven, han participado en ella, según indicaron a Europa Press desde la Guardia Civil.

Un primo de la joven fue el encargado de leer desde la puerta del Ayuntamiento el manifiesto escrito por la madre de Nieves, tras "agradecer en nombre de toda la familia el apoyo y cariño recibido durante estos días tan duros". En él, habló de "un homenaje, pero como repulsa a los hechos que han empujado a Nieves a quitarse la vida" y deseó que "la justicia hubiese llegado con más celeridad".

Un calvario desde el pasado julio

A través de la voz de su sobrino, Loli hizo un recorrido por el "calvario" que estaba pasando su hija desde el mes de julio, con un "continuo acoso que llegaba de distintos medios", como anuncios en páginas de citas y de otra índole en los que se incluía su número de teléfono; "carteles ofensivos sobre su persona repartidos por todo el pueblo", ofertas de trabajo y correos electrónicos en los que se hacían pasar ella.

Al cambiar su número telefónico, "había que atacarla de otra manera" y apareció una "cuenta falsa en Instagram en la que se suplantaba su identidad" desde la que se realizaban propuestas, "se insultaba" y "amenazaba" a otras personas. "Cansada" de todo esto, la propia joven preguntó a través de la cuenta "qué quería de ella y la persona o personas que se esconden tras este perfil falso contestó: sí, sí con un emoticono de una calavera".

Una situación por la que "sufría" y tuvo que recibir en varias ocasiones "tratamiento por la ansiedad". "Nos estaban machacando literalmente la vida y aquí tenéis el resultado, de nada sirvió nuestro apoyo", afirmó, para lamentar que "en ese círculo fuera de casa no encontró ese apoyo y comprensión".

"Inculcar el buen uso de las redes sociales"

"A mi hija no nos la va a devolver nadie, pero debe de haber y hacerse justicia. Nadie debería pasar por todo este calvario, por tantísimo dolor", continuaba el manifiesto, en el que se pedía a los padres "inculcar el respeto, el amor y el buen uso de las redes sociales porque en manos de personas equivocadas son un arma que destroza vidas".

En el acto, también intervino el presidente de la Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para la Provincia de Jaén, Luis Francisco Sánchez, quien incidió en un "mensaje sobre todo de amor", pero también lanzó otro "de rechazo" hacia el odio.

"Han intentado destruir a una familia, pero no lo han conseguido porque, a pesar del dolor, siguen en pie y van a continuar hasta el final, hasta que las personas responsables salgan a la luz y paguen. Porque pagarán", aseguró Sánchez, quien trasladó a los allegados de Nieves que "no estáis solos". La manifestación, en la que muchos asistentes portaron caretas blancas, concluyó con un minuto de silencio y un aplauso.

Concentración el lunes en la capital

Junto a la manifestación celebrada en Navas de San Juan, hay prevista una concentración en Jaén capital el próximo lunes a las 18 horas en la plaza de la Constitución. En este caso, está convocada por la Plataforma Geen Lgtbiq, junto con más entidades, para "pedir justicia para Nieves, para que los cuerpos de seguridad e instituciones judiciales sean más rápidas a la hora de cortar el acoso" y "para gritar que el acoso por Lgtbfobia mata".

"Tras el trágico suceso acontecido el día 28 de diciembre de 2021, desde Geen Lgtbiqa+ de Jaén, mostramos nuestras más sinceras condolencias ante el suicidio de esta joven de Navas de San Juan, con tan sólo 20 años, tras ser víctima de ciber-bullying de manera reiterada en sus redes sociales particulares debido, entre otras, a su orientación sexual", ha explicado la plataforma este viernes en un comunicado.

"Tendría que haber sido una prioridad inmediata"

Ha lamentado que, tras las denuncias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "tomaron el caso, pero no fueron para nada efectivos en la rapidez y en la eficiencia que esta situación de odio en particular requería, sumado a un proceso de justicia lenta". "La salud personal y la vida de la persona que hoy no se encuentra con nosotras corrían peligro y su caso debería haber sido de una prioridad inmediata", ha considerado, no sin reclamar que "este caso sea resuelto con la mayor celeridad posible y se haga justicia para y por Nieves".

Para Geen Lgtbiqa+, "un suicidio por delito de odio es un asesinato social" y ha reclamado "que las instituciones públicas y sus actores tomen como objeto prioritario los asuntos relacionados con delitos de odio contra cualquier diversidad y concretamente la diversidad Lgtbiqa+".