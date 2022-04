Las plataformas de ciudadanas de Jaén acuden con una candidatura única a las elecciones de Andalucía

Las plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén, vinculadas al movimiento de la España Vaciada, acudirán a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio bajo una lista única. El objetivo principal: luchar para acabar con la deuda histórica que las administraciones tienen con Jaén en inversiones, infraestructuras… y conseguir, de una vez por todas, la convergencia con el resto de Andalucía, y por ende de España con puntos generales en los que coinciden ambas.

Después de unas semanas de dimes y diretes, de la presentación de los dos nuevos partidos tras aprobarse la doble vía de las organizaciones en el seno de las plataformas -Jaén Merece Más y Levanta Jaén- y de una serie de discretas negociaciones, aunque era un secreto casi a voces, la tarde del 26 de abril se llegó a un acuerdo para acudir todos bajo una misma marca.

El anuncio de adelanto electoral por parte del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el pasado día 25, ha forzado la maquinaria y ha acelerado los plazos. “El objetivo es llegar y llegar bien” aseguraba a este diario Juan Manuel Camacho, coordinador de Jaén Merece Más.

Por su parte, Javier Saigner, coordinador de Levanta Jaén, explica que se inscribieron como partido político, independientemente de la vía social de la coordinadora de plataformas ciudadanas con el mismo nombre, a principios del mes de abril. Y asegura que llevaban un tiempo negociando de forma discreta con Jaén Merece Más, plataforma que, por otra parte, formaba parte de Levanta Jaén.

Sin nombre y sin lista

Parece quedar atrás el duro comunicado enviado a los medios el 8 de febrero en el que Levanta Jaén acusaba a Jaén Merece Más de querer imponer su nombre y hacer un proyecto nuevo después de ver que perdían el control.

En la rueda de prensa conjunta dada este jueves por Camacho y Saigner, han quedado en el aire más preguntas que respuestas. No han concretado el nombre, aunque han asegurado que irán con los dos. Tampoco se sabe todavía, hasta la semana que viene, los miembros que formarán parte de la lista electoral.

Lo que sí han dejado claro es que la lucha de las dos formaciones, unidas en las próximas elecciones andaluzas, es poner a Jaén en el mapa. No se definen ni de izquierdas ni de derechas; su ideología es Jaén, y aspiran conseguir, al menos, un parlamentario aunque no se ponen techo.

No quieren quitar el voto a nadie, han asegurado. Entre otras cosas, porque consideran que el voto no es de nadie, sino de los ciudadanos. Y se sienten el enemigo a batir por parte de todos los partidos políticos. Con ellos se han reunido durante años, les han presentado propuestas. Pero al sentir que no se han respondido esas reivindicaciones se han visto obligados a dar el paso sin ser políticos.

¿Quién es quién?

Jaén Merece Más. El partido político Jaén Merece Más surge de la plataforma creada en 2017 y formada por más de 60 colectivos (vecinales, empresariales, de defensa del patrimonio, colegios profesionales, turísticos, ecologistas, culturales, deportivos, etc.) de la ciudad de Jaén. Desde el principio han reclamado la dignidad que aseguran que la provincia de Jaén merece, ante el continuo olvido y las afrentas de las distintas administraciones a lo largo de los años.

Entre los hitos que han ido cosechando durante estos años, y que les han dado visibilidad incluso nacional, se encuentran la primera manifestación del caluroso 17 de junio de 2017, cuando salieron a la calle, con 40 grados a la sombra, miles de personas para reclamar inversiones, infraestructuras y servicios para la provincia.

Ese mismo año, el 21 de noviembre, reúnen en las Galerías Altas de la Catedral de Jaén a todos los grupos políticos con representación de Andalucía y al Gobierno a los que les entregan un informe socioeconómico y 58 incumplimientos de las administraciones de Jaén, llamados “deuda histórica”, arrancando compromisos de todas las fuerzas políticas. En enero de 2018 reúnen en el Parlamento de Andalucía a todos los líderes de los distintos grupos en una misma mesa para reclamarles acciones reales.

Cofundadores, según señalan, junto con Soria Ya y Teruel Existe, de la Revuelta de la España vaciada participaron en las manifestaciones convocadas por esta e intensificaron sus reivindicaciones con caceroladas y una caravana que reunió a más de 5.000 vehículos en Despeñaperros, después de que el centro logístico del Ejército, COLCE, fuese adjudicado a la ciudad de Córdoba. Precisamente la plataforma presentó el 21 de marzo de 2021 una denuncia en Madrid para que se investigase el proceso de adjudicación de esta base logística.

En noviembre de 2021, la plataforma aprobó por unanimidad ceder el nombre para articular un partido político, que se presentó en sociedad el 24 de marzo de este año.

Levanta Jaén. Es una coordinadora de plataformas de la provincia que nació de la unión de 13 asociaciones y plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén, incluida Jaén Merece Más, para exigir inversiones por parte de las diferentes administraciones y denunciar el abandono de la provincia.

En concreto, fue el 1 de julio de 2021 cuando se presentaron unidos los trece colectivos: ‘Jaén Merece Más’, Plataforma ciudadana ‘Todos a una por Linares’, Plataforma en Defensa de la A-32 Linares-Albacete, Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Jaén, Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Plataforma ciudadana ‘Andújar por Jaén’, Plataforma ciudadana ‘Arjona por Jaén’, Asociación ‘Úbeda por Jaén’, Asociación de Jaén de Amigos del Ferrocarril (AJAF), Asociación de Linares/Baeza de Amigos del Ferrocarril (ALBAF), Asociación ‘Valdepeñas Vale’, Asociación ‘Renacer Cámara Comercio Jaén’, y Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Jaén.

Plataformas que, como “Todos a una por Linares”, llevan años de recorrido e incluso hitos como sacar a las calles de Linares más de 45.000 personas en dos ocasiones ante los malos datos socioeconómicos de la comarca, que la situaban como la ciudad con más paro de España. El 19 de marzo la coordinadora se presentó como partido político en Guarromán (Jaén), aunque no ha sido hasta hace cinco días cuando se ha hecho efectivo su registro como tal.