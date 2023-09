El PSOE exige el cese de la edil de Igualdad de Jaén por “calcar” los postulados de Vox sobre la violencia machista

El PSOE de Jaén ha pedido el cese “inmediato” de la concejal de Igualdad del Ayuntamiento, María Segovia. La edil, del Partido Popular -que gobierna en bipartito con Jaén Merece Más- se ha pronunciado en las últimas horas sobre la violencia de género y lo ha hecho de una forma que para los colectivos feministas y la oposición municipal supone dar “pasos hacia atrás” en la lucha contra esta lacra. Entre otras cuestiones, Segovia, a través de su concejalía, pide evitar “culpabilizar en exceso al colectivo de hombres”.

Esas han sido algunas de las palabras escogidas por Igualdad para anunciar, en un comunicado, “líneas de colaboración” con la Asociación de Empresarias de Jaén. Con el objetivo de “promover la autonomía de las mujeres como herramienta para luchar contra la violencia de género”, desde la concejalía quieren que las políticas contra la violencia de género “más que centrarse en denunciar lo negativo y culpabilizar en exceso al colectivo de hombres, se enfoquen positivamente en fomentar la autonomía de las mujeres”.

Pero esas no han sido las únicas declaraciones que han generado el rechazo del PSOE y de los colectivos feministas, sino las que la propia María Segovia, titular de Igualdad en el Ayuntamiento de Jaén, ha hecho en sus propias redes sociales. La edil insiste en luchar por la “igualdad en positivo, sin victimizar ni culpabilizar”. Al mismo tiempo, argumenta que “no debería ser una cuestión política, ni depender de banderas, colores o ideologías”.

“Las verdaderas víctimas de violencia de género, al igual que el resto de víctimas, merecen la protección y el respeto de toda la sociedad”, dice Segovia aludiendo a las políticas que su equipo está poniendo en marcha. Y acaba otra de sus publicaciones ahondando en la idea de no culpabilizar a los hombres porque “merece respeto la presunción de inocencia de los hombres, y la protección a todos aquellos que sufren el escarnio público de falsas denuncias por violencia de género”.

Silencio consistorial

Desde el Ayuntamiento de Jaén de momento no se pronuncian ante las palabras de su concejal de Igualdad con respecto al convenio con la Asociación de Empresarias de Jaén ni sobre sus opiniones en redes sociales, en la oposición reclaman la renuncia de la edil. Los socialistas han pedido el “cese inmediato” de la concejal de Igualdad por “calcar” los postulados de la extrema derecha en cuanto a la violencia machista. El exalcalde y líder de la oposición, Julio Millán, considera que estas declaraciones demuestran que “en Jaén no hace falta que el PP gobierne con Vox para negar a las víctimas, el PP se basta él solo”.

“Cuando la señora Segovia, en un contexto en el que hace referencia a la violencia machista, nos asegura que no hay que culpabilizar en exceso al colectivo de hombres ¿qué mensaje es el que quiere lanzar? Porque el culpable no lo es poco o mucho, o se es o no se es. En este país queda claro que a quienes se culpa es a quienes cometen un delito tipificado en la ley. Nadie criminaliza a los hombres, solo a los asesinos y agresores. Es más, a las mujeres no se las victimiza, voy más allá y recuerdo a Segovia que están siendo asesinadas, es una realidad a la que parece no dar importancia”, dice Millán.

Por su parte, Encarna Quesada, presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas contra la Discriminación y la Violencia de Género lamenta el “retroceso” que suponen palabras como las de la titular de Igualdad: “A veces es difícil distinguir si la extrema derecha está en Vox o en el PP”. Considera inaceptables las declaraciones de María Segovia y pone el foco en la sensación de que “va a hacer falta que muchos vuelvan a empezar de cero”. Desde esta asociación feminista, que fue fundada hace 22 años, tienen claro que el bipartito entre el PP y Jaén Merece Más “no ha eliminado la Consejería de Igualdad porque la sociedad se les habría echado encima, pero realmente no creen en ella”.

La Plataforma 8M de Jaén también pide la dimisión de la edil: “Ni representa ni defiende los derechos y libertades de las mujeres de Jaén, mucho menos en un momento en el que la violencia machista arrecia y golpea fuerte en nuestra provincia, donde tan recientemente hemos aportado una nueva mujer inocente”. Tachan de “deplorables” las declaraciones de María Segovia.

Desde el colectivo consideran que la llegada a las instituciones de políticos como Segovia “con evidente falta de formación en igualdad y desconocimiento incluso de los datos oficiales sobre el número de denuncias falsas interpuestas por mujeres, suponen un respaldo y un incentivo para quienes comienzan negando o blanqueado la violencia machista y terminan practicándola y además culpando tanto a la víctima como a quienes señalamos a los culpables, es decir, a las feministas”.