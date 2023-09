PSOE y feministas presionan a la edil de Igualdad de Jaén para que dimita por su postura “ultra” en violencia machista

Tres semanas después de que la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, María Segovia (PP), pidiese dejar de “culpabilizar en exceso a los hombres” en cuanto a la violencia machista y pusiera el foco sobre las “denuncias falsas” en ese ámbito, el PSOE y los colectivos feministas de la ciudad elevan la presión para forzar la renuncia de la edil porque entienden que copia los “postulados de la ultraderecha”. Si en un primer momento fueron los socialistas quienes exigieron el cese de Segovia, ahora son también las asociaciones por la igualdad las que exigen un gesto por parte de la Alcaldía.

“Sánchez es equidistante entre balas y nucas”: la opinión del alcalde de Jaén, del PP, y el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Más

“Luchemos por igualdad en positivo, sin victimizar, sin culpabilizar”, decía María Segovia en sus redes sociales. La edil se pronunciaba de esa forma para promocionar unas “líneas de colaboración” con la Asociación de Mujeres Empresarias de Jaén con las que se pretende, según su concejalía, “promover la autonomía de las mujeres como herramienta para luchar contra la violencia de género”. Intenciones que chocan de frente con las propias declaraciones de Segovia, según denuncian el PSOE y los colectivos feministas.

Para empezar porque la edil de Igualdad entiende que el marco para luchar contra la violencia machista ha de pasar por políticas que “más que centrarse en denunciar lo negativo y culpabilizar en exceso al colectivo de hombres, se enfoquen positivamente en fomentar la autonomía de las mujeres”. Al tiempo que categoriza a las “verdaderas víctimas” y pone en el foco las denuncias falsas al sostener que no se tiene que culpabilizar a los hombres en respeto a la “presunción de inocencia” porque pueden sufrir el “escarnio público” de las “falsas denuncias por violencia de género”.

Esas declaraciones de principios de mes no han sido matizadas por la concejal y sus actos posteriores no han hecho más que caldear aún más el ambiente. Según confirman fuentes municipales, el Consejo Local de Igualdad no se constituirá hasta el próximo 27 de septiembre cuando para entonces hayan pasado tres meses desde la investidura de Agustín González (PP) como alcalde de Jaén en coalición con Jaén Merece Más. De acuerdo con las mismas voces, “estos consejos suelen constituirse pronto, por lo que esta tardanza puede ser una maniobra para evitar pronunciarse sobre esta polémica”.

“Postulados de la ultraderecha”

De hecho, todas las miradas se centran en el regidor. González ha tratado de salir del paso sobre la situación de su edil de Igualdad sin demasiado éxito, teniendo en cuenta que la oposición y las feministas siguen insistiendo en la marcha de María Segovia. El alcalde de Jaén se ha limitado a pedir “mayor seriedad, responsabilidad y unidad” cuando se le ha preguntado por un posible cese. Cree que la violencia machista es un asunto lo “suficientemente grave” como para reclamar esas cuestiones, pero evita pronunciarse directamente sobre Segovia.

Por ello, porque desde el PSOE y los colectivos feministas consideran que la edil está copiando “los postulados de la ultraderecha” con declaraciones que son “inaceptables”, los socialistas y las asociaciones están uniendo fuerzas para establecer una hoja de ruta que podría cristalizar este viernes en el pleno municipal. Se trabaja en varios frentes y no se descarta una moción que exija la renuncia de María Segovia. En ese sentido, María del Mar Saúl presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén, afirma que no pueden aceptar “bajo ningún concepto que se ponga en el mismo nivel un número de denuncias falsas que no llega al 0,07% frente a 47 mujeres asesinadas que hoy ya tenemos encima de la mesa”.

“No es de recibo que la concejala se ponga detrás de una pancarta para que luego se reitere en que hay que mantener la presunción de inocencia. Efectivamente, la presunción de inocencia es un principio básico constitucional y se va a mantener siempre, pero cuando estamos hablando de casos cerrados con sentencias condenatorias y de las más graves que son los asesinatos de mujeres, no podemos comprender en qué se basa para hablar de esa presunción”. Al respecto, la concejal socialista Eva Funes pide al alcalde de Jaén que cese a Segovia porque no puede tener una edil “que no comparte una realidad social como la violencia machista, porque si no, él mismo se convierte en cómplice de una actitud criticada por todos los colectivos sociales además de por el PSOE”.

María Inés Casado, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (Ademur), solicita a Segovia que “pida disculpas” y diga si está dispuesta a trabajar “en pro de la igualdad”. Si es así, “que se ponga las pilas y empiece a hacerlo ya, y si no que sea apartada y que el puesto lo ocupe una persona que sea capaz de valorar el trabajo que hacen las asociaciones por la igualdad”. Declaraciones como las vertidas por María Segovia hacen que se “invalide” el trabajo diario que hacen desde los colectivos feministas, según entiende Casado. En el mismo sentido se expresan las Feministas 8M de Jaén calificando de “vergüenza” que la concejala abrace un discurso “ultra”. Lamentan también las declaraciones del alcalde por no ser tajantes al respecto de la polémica.