La Junta de Andalucía abordará el miércoles el escenario ante la Covid y las medidas ante el fin del estado de alarma

La Junta de Andalucía abordará este miércoles día 5, en el seno del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), el escenario y posible medidas en la comunidad ante el fin del estado de alarma el próximo día 9.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que ya han recibido propuestas de los distintos sectores que han sido consultados por las consejerías y que, en la tarde de este lunes, él y los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud y Familias, Jesús Aguirre, mantendrán una reunión para "fusionarlas" y elevarlas el miércoles al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, de manera que los andaluces sepan "qué es lo que va a pasar" en la comunidad a partir del día 10 de mayo.

"Esto es lo que debería haber hecho el Gobierno central, pero no lo ha hecho y las comunidades nos sentimos indefensas, pero en Andalucía vamos a articular todas las medidas que actualmente el estado de derecho nos permite", ha dicho Juan Marín.

Asimismo, ha expuesto que lo referido a la libre circulación de ciudadanos y a las restricciones a la movilidad, ya sea en distritos sanitarios, provincias o en comunidades autónomas, no lo van a poder decidir los responsables autonómicos, sino que, finalmente, va a tener que ser un juez "el que decida esto". Según el vicepresidente de la Junta, este escenario se va a dar porque el Gobierno central "no ha hecho su trabajo y no ha articulado una vía para que las comunidades puedan tomar decisiones".