La Junta de Andalucía impulsa dos nuevas universidades privadas con el informe en contra de los rectores de las públicas

Poco más de un mes después de que el Parlamento de Andalucía aprobara la creación de las privadas Universidad CEU Fernando III y Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), la Junta ha iniciado este martes la tramitación de los anteproyectos de ley de reconocimiento de otras dos: la Universidad Alfonso X el Sabio -UAX Mare Nostrum- y la Universidad Europea de Andalucía, ambas con implantación prevista en Málaga. Hace también un mes, el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), órgano colegiado con presencia, entre otros, de la Junta y de los diez rectores de las universidades públicas, había dado luz verde a ambas universidades privadas. Pero, al igual que las dos aprobadas ya por el Parlamento, nacen con el rechazo de las universidades públicas de Andalucía, que informaron “desfavorablemente” en aquel Pleno del CAU.

El informe del CAU, preceptivo aunque no vinculante, no llegó a obtener la calificación de favorable o desfavorable como había ocurrido en anteriores ocasiones. Los rectores consideraron que ambas universidades no disponían de “informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refiere, especialmente en lo referente a su proyecto investigador”, con “notables debilidades” en ambos casos. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Villamandos, ha defendido este martes que esas observaciones de los rectores “se incorporarán” para su consideración en las leyes de reconocimiento y la posterior autorización de inicio de actividad.

Villamandos, quien ha detallado que estos dos nuevos proyectos universitarios se presentaron “hace tres años”, también ha respondido a preguntas de la prensa respecto al corto espacio de tiempo en que la Junta ha tramitado hasta cuatro universidades privadas desde que el PP gobierna en 2019 en San Telmo. En ese sentido ha dicho que los gobiernos socialistas no aprobaron solo una sino dos universidades privadas, en alusión a la Universidad Fernando III, que se llegó a crear formalmente en marzo de 2007 en el Parlamento de Andalucía pero nunca se puso en marcha, y a la conocida Universidad Loyola, de 2011.

“No ha sido en poco tiempo”, se ha defendido, haciendo alusión a que eran ocho proyectos cuando llegaron al Gobierno de la Junta. Realmente, siete de esas ocho solicitudes que habían empezado su tramitación para implantarse en Andalucía presentaron su propuesta a partir de 2019, tras el cambio de Gobierno en la Junta, pero en esa carrera ya solo sobrevive la mitad, como ha recordado Villamandos. El consejero ha insistido en el “factor de oportunidad” de los promotores de esos proyectos en Andalucía, incidiendo en cualquier caso en que la Junta va a “velar por la calidad y la igualdad de oportunidades entre el sistema público y privado”.

El consejero ha contraatacado diciendo que en el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC “incorpora 150 millones a las universidades catalanas que no vemos para universidades andaluzas” y concluir de ese hecho que “ahí si hay un atentado a la igualdad de oportunidades”, antes de instar a “no preocuparnos porque las universidades privadas no son competencia para las públicas”.

Los nuevos proyectos universitarios

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que tiene entre sus funciones informar sobre la creación y reconocimiento de universidades, ha emitido informe para que vayan camino de convertirse en anteproyecto de ley tanto la UAX Mare Nostrum como la Universidad Europea de Andalucía, 'hermanas' pequeñas de otros centros universitarios ya en funcionamiento en España y que prevén su implantación en Andalucía, ambos con sede en Málaga.

El CAU, es de recordar, está compuesto por el consejero de Universidades y cuatro de sus altos cargos, los diez rectores de las universidades públicas andaluzas, así como los presidentes de sus consejos sociales, representantes del alumnado universitario, tres 'consejeros' designados por el Parlamento de Andalucía y el presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Ya con informes favorables, aunque con observaciones, de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), presidida por el ministro de Universidades, tanto la UAX, con el apellido Mare Nostrum, como la Universidad Europea, ya pasaron por el CAU el 27 de septiembre.

Los pasos para el reconocimiento de una universidad privada son, en este orden: presentación de la solicitud ante la Junta de Andalucía; informe de la CGPU; informe de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA); informe del CAU; anteproyecto de Ley en Consejo de Gobierno y tramitación parlamentaria como proyecto de Ley. Ambos proyectos, que tienen desde septiembre de 2021 adjudicadas parcelas de titularidad municipal por parte del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, recibieron en estos meses atrás las observaciones por parte de ACCUA, desde donde se les pidió algunas modificaciones a subsanar.

De acuerdo a la información facilitada por la Junta este martes, la Universidad Europea de Andalucía impartiría docencia mediante las modalidades presencial, virtual y semipresencial, según se recoge en su propuesta. Se ubicará en Málaga y contaría con tres centros: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte y la Escuela Politécnica. Su oferta académica se compondría de diez grados, 14 másteres y tres programas de doctorado en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Negocios Internacionales, Biomedicina, Odontología, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y Deporte o Ingeniería Informática, entre otras.

Por su parte, el proyecto docente de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, también con sede en Málaga, tendría carácter presencial, online y semipresencial y su catálogo de enseñanzas estaría integrado por once grados, tres dobles grados, siete másteres y tres programas de doctorado. Todas esas titulaciones proyectadas se articularían a través de tres facultades: la de Salud y Deporte, la de Negocio y Tecnología y la de Arte y Diseño, y se relacionan con la Biomedicina, Enfermería, Fisioterapia, Computación e Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Industria 4.0 o Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.