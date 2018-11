La polaca ‘Cold War’ arrasa en las nominaciones de los Premios del Cine Europeo anunciados en Sevilla

Un lugar icónico. La Plaza de España ha sido el lugar elegido para presentar este sábado las nominaciones de los próximos premios EFA del Cine Europeo, en el marco del Festival de Cine de Sevilla. No es un lugar cualquiera: declarado Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea por la propia Academia del Cine Europeo, sobre sus baldosas pasearon el Peter O’Toole de Lawrence de Arabia o la Natalie Portman de la segunda saga de Star Wars.

Tras 15 años anunciando los nominados, Sevilla se convertirá en la sede de los propios premios. Será el próximo 15 de diciembre. Y allí, la película europea de la temporada cinéfila, Cold War (Pawel Pawlikowski), estará nominada a mejor película, director, guión (del propio director), actor (Tomasz Kot) y actriz (Joanna Kulig).

Tras ella, otras tres películas acumulan cuatro nominaciones: la nórdica Border (Ali Abbasi); una de las favoritas en Cannes Lazzaro Feliz (Alice Rohrwacher); o el Dogman de Matteo Garrone ( Gomorra) .

En cuanto a la representación española, además del anunciado premio de honor para Carmen Maura y las nominaciones en animación para Un día más con vida (Raúl de la Fuente, Damian Nenow) y en cortometraje, para Los que se desean (Elena López Riera), Bárbara Lennie está nominada a mejor actriz por su trabajo en Petra y El silencio de los otros opta a ser el mejor documental europeo.

Como ha recordado Antonio Muñoz, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, “si hay una ciudad que va a estar indisolublemente asociada al cine esa es Sevilla. Cuatro meses. Premios del cine Europeo, cine andaluz y Goya. Entusiasmo e ilusión que tenemos en este momento”.

Mariano Barroso, presidente de la Academia del Cine española, ha destacado el “poder evocador de los planos” de las películas nominadas, que retratan no solo “la sensibilidad del cineasta o el espectador, sino de las instituciones que han visto el potencial del cine” y han hecho posible que dichas películas se puedan rodar.

Todas las nominaciones

Mejor película

‘Border’ (Suecia-Dinamarca), de Ali Abbasi;

‘Dogman’ (Italia-Francia), de Matteo Garrone;

‘Girl’, (Bélgica-Holanda), de Lukas Dhont

‘Lázaro Feliz (Italia-Francia-Alemania- Suiza), de Alice Rohrwacher.

Mejor documental

A Woman Captured (Hungría-Alemania), de Bernadett Tuza Ritter

Bergman, a Year in Life (Suecia-Alemania), de Jane Magnusson

Of Fathers and Sons (Alemania-Siria-Líbano-Qatar), de Talal Derki

The Distant Barking of Dogs (Dinamarca-Finlandia-Suecia), de Simon Lereng Wilmont;

The Silence of Others (España-Estados Unidos), de Almudena Carracedo y Robert Bahar.

Mejor director

Pawel Pawlikoski ( Cold War)

Ali Abbasi ( Border)

Matteo Garrone ( Dogman)

Samuel Maox ( Foxtrot)

Alice Rohrchawer ( Lazzaro Feliz)

Mejor actriz

Marie Bäumer (Romy Scheneider en 3 days in Quiberon)

Halldóra Geirharosdóttir (Halla/Asa en Woman at War)

Joanna Kulig ( Cold War)

Bárbara Lennie ( Petra)

Eva Melander ( Border)

Alba Rohrwacher ( Lazzaro Feliz)

Mejor actor

Jakob Cedergren ( The Guilty)

Rubert Everett ( The Happy Prince)

Marcello Fonte ( Dogman)

Sverrir Gudnason ( Borg/McEnroe)

Tomasz Kot ( Cold War)

Victor Polster ( Girl)

Mejor Guión

Ali Abbasi, Isabella Eklof y John Ajvide Lindqvist ( Border)

Matteo Garrone, Uno Chiti y Massimo Gaudioso ( Godman)

Gustav Möller y Emil Nygaard Albertsen ( The Guilty)

Pawel Pawlikowski ( Cold War)

Alice Rohrwacher ( Lazzaro Feliz)