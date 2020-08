Lorca, de "muerte no natural" a "fusilamiento" en media hora de Wikipedia

Federico García Lorca, causa de la muerte: “no natural”. Así definía Wikipedia el asesinato del poeta español más universal del siglo XX. Justo media hora después de la denuncia del dato en redes sociales, la enciclopedia virtual cambiaba el estado a “fusilamiento”. Todo, el día que se cumplen 84 años del asesinato y desaparición de Lorca a manos franquistas. El poeta sigue en una fosa común.

Un maestro republicano y dos banderilleros anarquistas, los compañeros de fosa y verdugo de Lorca

“No solo es una cuestión de desmemoria, obedece a una mala intención”, sostiene el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, que había denunciado una situación que entiende va más allá de la anécdota. “Quien modifica y coloca “muerte no natural” lo hace con toda la intención, no lo hace un ignorante, lo hace alguien que modifica la historia, que la reescribe”, subraya el también patrono de la Fundación Blas Infante.

Sin duda, gracias a la denuncia en RRSS se ha modificado a toda velocidad. Desconozco cómo ni quién lo ha hecho, pero evidencia la falta de credibilidad de una fuente como ésta. En cualquier caso, gracias por rectificar, y mantengo la denuncia vaya a ser que vuelvan a cambiarla. pic.twitter.com/hWCUJeTRkc — Antonio Manuel ۞ (@antoniomanuel__) 18 de agosto de 2020

“Todo el mundo sabe que Lorca fue asesinado, eso lo sabe todo el planeta”, explica. De ahí, continúa ,”como mínimo debería aparecer fusilamiento”. Ahora el dato “se ha cambiado, a ver cuánto dura... espero que no vuelva a modificarse, no sé de qué depende y en todo caso retrata la calidad de la fuente y de quienes acceden a ella”, advierte el profesor.

La “desinformación” como “síntoma”

Federico García Lorca fue ejecutado por los golpistas de Francisco Franco en un paraje todavía indeterminado entre Víznar a Alfacar (Granada) el 18 de agosto de 1936. Desde entonces es “el desaparecido más llorado del mundo”, en palabras del hispanista Ian Gibson.

El poeta acabó arrojado a una fosa común junto al maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas y Francisco Galadí. Las teorías sobre el paradero de los huesos del poeta, y sus compañeros de verdugo y tumba, se han sucedido en el tiempo. Las sucesivas búsquedas del enterramiento han sido hasta ahora infructuosas. Y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica mantiene que la familia de Lorca "conoció la ubicación" de la fosa tras su asesinato.

El caso de “desinformación” a través de Wikipedia es “un síntoma”, admite Antonio Manuel Rodríguez. “Quien lo hace sabe -señalar “muerte no natural” en vez de asesinato, ejecución o fusilamiento- sabe por qué lo hace y para qué, y esa es la gravedad”, sostiene. Por eso “la desmemoria no es la causa, es la consecuencia”, añade.

El profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba apunta en una dirección: “es la misma causa que los bots de extrema derecha en redes sociales, el control de la información y la manipulación”. “Hay que denunciar que en este tipo de fuentes también acceden y cuentan la historia como les apetece”, esgrime.

Antonio Manuel Rodríguez conoció la entrada errónea sobre Lorca “al publicar en una red social y un amigo me comentó el hecho, y cuando lo he visto no he dudado en denunciarlo de inmediato”. El efecto fue también rápido. “Es verdad que no creo que haya durado ni media hora y ya lo han corregido”, dice.

La situación “denota quiénes son los que entran y manejan la información”. Y va más allá. “Hace falta un barrido” porque “no es la primera vez que pasa en relación a algunas fuentes”. Como en el caso de Blas Infante “que aparecía como “islamófilo” para señalarlo con el dedo en un “intento de estigmatizar y denigrar al personaje”, entiende.

Que ocurra con Lorca o con el Padre de la Patria Andaluza “no es una anécdota, es evidente que es un síntoma de desmemoria y aún peor, creo que hay mala intención”. No se trata de “un hecho aislado, hay muchos supuestos donde aparecen casos similares” como en las entradas “dedicadas a Al-Ándalus, con la extranjerización de los personajes como si no fueran andaluces, andalusies, como Averroes que dice “médico andalusí de origen bereber”, queriendo extranjerizarlo, o con la Mezquita de Córdoba, otra fuente que fue modificada y en cuya definición hay una lectura confesional de su historia”.