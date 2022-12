El Ayuntamiento de Marbella dice que encontrar sus contratos con la presunta tapadera de la trama es “complejo”

Al Ayuntamiento de Marbella le está costando encontrar los expedientes de contratación con Codecosol, S.L., una empresa presuntamente vinculada a la trama de narcotráfico y blanqueo en la que estarían implicados familiares de la alcaldesa. Casi un mes después de que el PSOE presentara por registro una solicitud para acceder a esos documentos, el Consistorio no le ha entregado nada. Esgrime razones de tipo técnico y ha pedido más tiempo. Los socialistas consideran que se está obstaculizando su derecho a acceder a la información y obtener así indicios y argumentos que sostengan su personación en la causa abierta en la Audiencia Nacional.

Un policía de Marbella declara ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro

Saber más

Codecosol es una empresa relevante en los negocios de Joakim y Lars Broberg (hijastro y marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz), a quienes la Audiencia Nacional sitúa indiciariamente en una organización dedicada al narcotráfico y blanqueo internacional. El juez Manuel García Castellón sospecha que Codecosol actuaba como tapadera de la presunta trama dirigida por Joakim Broberg. El Ayuntamiento adjudicó al menos cinco contratos por valor de 642.000 euros a esta empresa, en algún caso con la intermediación de la propia alcaldesa en el envío de los presupuestos, según consta en correos electrónicos en poder de elDiario.es.

Más tiempo para “proceder a su correcta preparación”

Los socialistas pidieron al Ayuntamiento los expedientes completos de las cinco adjudicaciones y conocer todas las relaciones contractuales con Codecosol, pero el consistorio dice que le está costando encontrar los papeles. En su respuesta por escrito, Lourdes Martín-Lomeña, jefa del servicio de contratación, explica que se ha tramitado un “número ingente” de expedientes desde 2007, que la mayoría no están informatizados porque hasta 2018 no se implantó la administración electrónica, que desde ese año no hay adjudicaciones a Codecosol y que los anteriores están en formato papel y en “diferentes archivos municipales” (en negrita en la respuesta), “por lo que su búsqueda está siendo más compleja de lo esperado”.

La jefa del servicio solicita un “plazo oportuno” por tres motivos: “realizar la búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno”, “evitar aportar documentación incompleta y sesgada” al PSOE y “proceder a su correcta preparación”.

Lourdes Martín-Lomeña, quien firma esa respuesta, ostenta un cargo técnico pero de designación política. Fue nombrada jefa del servicio de contratación por Ángeles Muñoz, destituida por el PSOE en 2015 y recuperada por Muñoz tan pronto como regresó a la alcaldía, en 2017. La vinculación de ella y su familia al PP y a Muñoz es conocida. Su hermana Victoria fue directora general de playas hasta hace tres meses y en anteriores legislaturas estuvo al frente de recursos humanos. El 30 de agosto fue nombrada secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento no sólo está teniendo dificultades para localizar los expedientes, sino que también ha tardado en decírselo al PSOE. El pasado 7 de noviembre, el grupo municipal socialista en Marbella pidió el listado, acceso y copia de los contratos desde 2007 y “acceso y copia a los expedientes para las adjudicaciones de dichos contratos”. El 22 de noviembre la jefa de contratación emitió su respuesta, según consta en la firma electrónica. Y han tenido que pasar nueve días más, hasta la mañana del 1 de diciembre, para que el PSOE la haya recibido “tras insistir telefónicamente”, según ha denunciado este jueves José Bernal, portavoz socialista.

“Son excusas”

“El Ayuntamiento de Marbella está obstaculizando las investigaciones que el PSOE está llevando a cabo”, protesta Bernal. Los socialistas creen que si dispusieran de esa documentación que vincula al Ayuntamiento con la trama presuntamente criminal justificarían mejor su interés por personarse en la trama por blanqueo y narcotráfico que investiga el juez de la Audiencia Nacional, que ya ha rechazado la petición de los socialistas de acceder al sumario. García Castellón también se opone hasta ahora a abrir una investigación por los indicios que apuntan a una trama de corrupción política, tal y como sugirió la UDEF.

Bernal cree que el Ayuntamiento se ampara en “excusas” para no aportar la documentación. “Que nos diga que tienen que ver expediente por expediente desde 2007 me parece absurdo. Hay una base de datos donde sólo tienes que escribir una palabra para que te localice el expediente”. También le sorprende que el Ayuntamiento esgrima que hasta 2018 no se implantó la administración electrónica, cuando esta en realidad nada tiene que ver con el registro informático de los expedientes, sino con las relaciones con el ciudadano. Además, cinco de esos expedientes (que ya han sido objeto de informaciones de este medio) están ya referenciados, por lo que no haría falta buscar uno a uno para extraerlos completos.

“Nos están obstaculizando información fundamental para entender mucho mejor lo que están denunciando los medios de comunicación: una gran mancha negra con rasgos importantes de corrupción que atañe al propio Ayuntamiento de Marbella”, dice Bernal.