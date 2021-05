La comunidad educativa de un pueblo de Málaga logra que un colegio privado prometa ante notario que no concertará unidades

El conflicto generado en Archidona y su comarca por la creación de un colegio privado para hasta 840 niños de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato está a punto de cerrarse. La empresa promotora, Fénix School, ha suscrito un compromiso ante notario para no concertar plazas “de ninguna manera”. Con este compromiso escrito, las AMPAs y centros públicos de la comarca, que se oponían unánimemente al proyecto, se dan por satisfechos. Entienden que no pueden hacer más.

“A todos los efectos oportunos y para dejar constancia fehaciente del compromiso de su representada frente a las administraciones públicas que correspondan, hace constar por medio de la presente que su representada no concertará, de ninguna manera, con la Delegación de la Junta de Andalucía, la actividad del centro educativo que está construyendo”, dispone el acta que contiene, además, el compromiso de trasladar esta obligación a un posible comprador del centro.

Se trata de un compromiso cuyo valor principal es la posibilidad de invocarlo públicamente en caso de incumplimiento. Los opositores al proyecto asumen que, si la empresa se desdijera, este documento no podría impedirlo, pero creen que serviría como arma de presión política, dado que es firme y claro: Fénix School se compromete a no concertar.

Desconfianza pese a las promesas

El acta notarial ratifica un compromiso que ya se contenía en el convenio entre la empresa y el ayuntamiento, así como la promesa verbal del gerente, Francisco Hernández, manifestada en eldiario.es/Andalucía. “No vamos a concertar bajo ningún concepto”, insistió Hernández, que siempre ha defendido que el proyecto es “absolutamente privado” porque es la única fórmula que garantiza su viabilidad. “Recurrir a la concertación sería ruinoso”, explicaba. Este mismo compromiso estaba también en el convenio entre Fénix School y el ayuntamiento, que ha cedido a la empresa 12.000 metros cuadrados durante 30 años por 415.000 euros.

Sin embargo, la comunidad educativa del pueblo no terminaba de fiarse. Todos los dos colegios de Infantil y Primaria, los dos centros de Secundaria y Bachillerato, las asociaciones de padres, y buena parte de los centros y AMPAS de los pueblos cercanos firmaron dos manifiestos alertando del riesgo que supone para la educación pública la creación de un colegio privado, más aún si llegaran a concertarse unidades, lo cual depende de la aprobación por parte de la Delegación de Educación.

Archidona (8.168 habitantes) y su comarca están afectadas por un problema de baja natalidad, que desde hace años ha venido provocando la pérdida de unidades escolares. En los últimos años se han cerrado dos de las cuatro líneas de infantil en el municipio. Las ratios se mantienen por debajo de los máximos, pero la pérdida de unos pocos alumnos puede llevar a la amortización de unidades. Con este panorama, entendían que la concertación de plazas en un futuro tendría “consecuencias catastróficas”, y habían pedido alguna garantía adicional.

Un debate candente en Archidona

El acta notarial es esa garantía. Aurora Pedrosa, portavoz de las AMPAs de Archidona, se da por satisfecha, aunque advierte: “Estaremos atentos. En un momento dado pueden saltarse el acta notarial y hacer lo que quieran, y sabemos que la concertación no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero es lo máximo a lo que podíamos aspirar”. Los opositores al proyecto han desconvocado la concentración ante el ayuntamiento prevista para este jueves, aunque mantienen su intención de intervenir en el Pleno para explicar su postura.

Rubén Quirante, profesor del IES Luis Barahona de Soto, cree que el acta notarial pone a la comunidad educativa en “mejor posición para seguir peleando” en el caso de que, en unos años, la empresa pretenda concertar unidades. Y añade el valor del trabajo conjunto entre los doce centros públicos que han alertado contra la concertación del futuro centro privado: “Esto nos ha permitido hablar en toda la zona sobre por qué la privada concertada tiene consecuencias dramáticas para la educación pública y sus valores”.

La cuestión había generado un notable debate en Archidona y su comarca en las últimas semanas. Aunque la comunidad educativa mostraba una voz unánime al advertir de los riesgos del colegio privado para la educación pública, Pedrosa admite que algunos padres no han entendido su posición. Muchos en el pueblo defienden la iniciativa por su potencial económico.

Esta es también la tesis del ayuntamiento, gobernado por el PSOE. De momento, ha generado empleo para el movimiento de tierras, que ya ha comenzado. Las obras pararon algunos días, y cundió la idea de que se debía a la presión ejercida por los opositores al proyecto. No era así: cuando la empresa obtuvo la licencia pertinente, retomó la obra. “La gente tenía la idea equivocada de que no queremos riqueza o puestos de trabajo en el pueblo. Eso no es así”, explica Pedrosa.

El problema para mantener las unidades y líneas de los públicos tiene su origen en la baja natalidad. La apertura de Fénix School implica que habrá que repartir esos pocos niños entre un centro más. La empresa defiende que se trata de un proyecto para captar alumnos en un radio de hasta 70 kilómetros a la redonda. “Aun siendo 100% privado la falta de alumnos puede llevar a que haya pérdidas de líneas, pero ahí no podemos hacer nada, porque cada uno puede llevar a su hijo donde quiera”, admite Pedrosa: “El ayuntamiento ha visto bien que esa empresa venga y haga su negocio”.