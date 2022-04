La polémica salpica la Semana Santa de Málaga con acusaciones de “privatizar” las calles

El tiempo acompaña estos días de Semana Santa (casi todos) pero el chaparrón cae por otro sitio en forma de polémica. Calles “privatizadas” en Málaga para ver los cortejos de Semana Santa. Es la denuncia lanzada por Izquierda Unida en Málaga ante el panorama que se vive en estos días en la zona centro y calles cofrades de la ciudad, copadas por palcos para ver los tronos de cerca, y de vallas para que nadie que no haya pagado se pueda acercar a los mismos.

La concejala de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga), Remedios Ramos, lo ha denunciado en sus redes sociales, donde está recopilando las fotos que le mandan los malagueños en estos días, apostados en unas vallas a decenas de metros de los tronos. En algunos casos los ven de lejos, y en otros ni eso.

En 2019 teníamos la valla de la vergüenza en la #SemanaSantaMLG Este año en la #SemanaSanta2022 lejos de aprender y rectificar se ha privatizado la totalidad del centro de Málaga,ni un milímetro para la ciudadanía, cada día nos llegan imágenes más indignantes pic.twitter.com/GGo0azV75M — Remedios Ramos #UnidasPodemos🔻🌈 (@RemediosRamos1) 13 de abril de 2022

Esta situación ya se produjo en 2019, año en el que se inauguró el polémico nuevo recorrido de la Semana Santa malagueña. Este año, denuncia la concejala, se han cambiado los tipos de vallas pero todo sigue igual.

Al propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, parece haberle sorprendido la repercusión de la medida, y se muestra dispuesto a revisar lo aprobado. “El recorrido es una decisión de la Agrupación de Cofradías” dice, aunque no aclara quién ha decidido cerrar con vallas las calles públicas de la ciudad. De la Torre se ha referido al recorrido oficial y ha pedido tener una “postura constructiva”, valorando el trabajo que se ha hecho. Además, ha incidido en buscar “una flexibilidad entre la seguridad y la necesaria permeabilidad, de tal manera que la gente pueda cambiar de sitio, callejear”.

“Trataremos de ver, por un lado, de qué manera la agrupación reflexiona sobre este tema y se pueda mejorar”, ha señalado a Europa Pres, al tiempo que ha recordado que las razones esenciales que han motivado el cambio en la Agrupación es “temas de seguridad, tratando de que se eviten situaciones como las que pasó una vez en calle Carreterías” un Lunes Santo de 2017 cuando una pelea provocó una estampida con heridos.

El alcalde ha asegurado que él “siempre” ha callejeado: “De pequeño me ha gustado ver las cofradías, la Semana Santa, las procesiones, no sentando, moviéndome, y tenemos que garantizarlo dentro del recorrido oficial y fuera del recorrido oficial”.

Y ha explicado que este miércoles ha intercambiado impresiones con el presidente de la Agrupación y “él hablaba de que quizá hay demasiadas vallas en la parte del recorrido no oficial”, por lo que ha encargado al concejal delegado de Seguridad “hacer esa reflexión y si cabe, hacer esas reducciones”. No obstante, ha apuntado que “hay que verlo y de qué manera que no genere problemas como el de Carreterías”.

Los concejales de IU Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han adelantado que exigirán explicaciones en las Comisiones de Pleno de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento.

Recogida de firmas

Mientras tanto se ha abierto una petición de firmas se ha iniciado en internet para pedir el cambio del recorrido, porque el actual “es inseguro, no se pueden ver las cofradías a pie de calle, la movilidad es muy limitada generando embotellamiento de personas, no se pueden ver diferentes puntos de interés en el mismo día y el recorrido oficial es con pantallas que no dejan ver a la gente las procesiones”, que ya han rubricado más de 2800 personas.