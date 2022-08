Protestas por un curso de “seducción” durante la Feria de Málaga: “No queremos machistas en la feria”

La Feria de Málaga se ha convertido en el escenario elegido para la celebración de un controvertido “curso de seducción”. La cita, promovida por Mike Toro, que se autodefine a sí mismo como “instructor en seducción y carisma”, ha generado el rechazo de Unidas Podemos en la capital malagueña que ha pedido al Ayuntamiento que intervenga para impedir que se celebre el llamado Summer Camp de Seducción. La coalición de izquierdas considera que esta “formación” tiene carácter “machista” y choca frontalmente con la pretensión de hacer de las fiestas malagueñas un entorno “seguro” para las mujeres.

El curso, que se celebrará entre el 15 y el 21 de agosto en la Feria de Málaga, se vende como una oportunidad para aprender “tácticas” para ligar. El aforo está limitado a diez participantes y la organización asegura que se darán clases tanto teóricas como prácticas en sesiones de mañana y noche. Según indica la propia web del polémica evento, las plazas ya se han agotado y se llevará a cabo, a pesar del rechazo que ha generado en buena parte de la sociedad malagueña, después de que Unidas Podemos se hiciese eco de su celebración, tal y como avanzó Diario Sur.

Se da la circunstancia de que Mike Toro, el promotor del curso, asegura haber trabajado junto a Álvaro Reyes, otro de los hombres más destacados en el negocio de la supuesta “seducción” y que ya ha protagonizado varias polémicas por el marcado carácter machista de sus conferencias, como la que tuvo lugar en Sevilla en 2014 al promover un curso por 300 euros que generó muchas críticas a las que Reyes respondió asegurando que venían de “feminazis que no tienen nada mejor que hacer”. Ahora, Mike Toro recoge su testigo y usa terminología similar para vender el Summer Camp que empezará la semana que viene en Málaga si nada lo impide.

“Fases para acabar en la cama con ella”

El curso se vende así: “Una formación presencial en la que vivirás una transformación total y te convertirás en ese hombre valioso que tantas mujeres desean conocer”. Una declaración de intenciones que va acompañada de un listado de explicaciones que buscan convencer a hombres que quieran llevarse a casa a chicas “en la primera noche”. “En resumen, te revelaremos todo nuestro conocimiento adquirido por más de 8 años en el mundo de la seducción y formándome con los mejores seductores de España. Vas a conocer más mujeres en una semana de las que has conocido en toda tu vida. Lo que a mí me ha llevado años, dinero, amistades, frustraciones, fracasos poder aprender… Y que me ha permitido ser capaz de conocer, atraer, y besar a mujeres muy por encima de mi liga, te lo voy a estar revelando en estos 7 días y lo vamos a estar poniendo en práctica”.

En su hoja de presentación, el Summer Camp no escatima en estrategias que buscan cosificar a la mujer. “La técnica para hacer que una chica pase de estar en un pedestal a estar buscando tu aprobación”, “las 4 fases por las que tienes que hacer pasar a una mujer durante la conversación para acabar en la cama con ella” o “lo que de verdad hace que las mujeres se sientan atraídas por un hombre, y como les gusta que les entres, les hables, les, toques, ”juegues“ con ellas… (esto es algo que ellas nunca te van a decir)”, son algunas de las frases que se pueden leer. U otras: “Otra opción es no hacer nada y no ser capaz de que una chica por muy cansada que esté de que le tiren la caña quiera quedarse hablando contigo”.

El curso, presuntamente valorado en 1.445 euros, cuenta con un libro electrónico, un vídeo curso, una asesoría personalizada, un plan personalizado en seducción y habilidades sociales, así como “plantillas copia y pega de mensajes para que una mujer te responda y quiera hablar contigo sin importar el número de seguidores que tenga”. Sus promotores, con Mike Toro a la cabeza, se muestran tan seguros del éxito de sus estrategias que afirman que si el participante no logra al menos el contacto de una mujer, se le pagarán 500 euros. “Estoy tan convencido de que la metodología y técnicas que te enseñaremos durante el Summer Camp funciona que estoy dispuesto a jugármela. Porque haz números, si vienen 10 alumnos significa que 500 euros por 10 personas… Me estoy arriesgando a pagar 5.000 euros de mi bolsillo. Y te estarás preguntando, ¿estoy dispuesto a jugármela?”.

Todo ello ha generado el rechazo de parte de la sociedad malagueña que entiende este evento como un acto “machista”, tal y como lo define Remedios Ramos, concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga. “Reclamamos al alcalde Francisco de la Torre (PP) que diga que no, que ese tipo de conductas en nuestra ciudad no están permitidas. Este curso no se debe autorizar y se debe declarar ‘non grato” y al promotor del mismo “persona non grata” en nuestra feria. No queremos machistas en la feria de Málaga, nuestra feria debe ser para todos y para todas, una feria segura para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras amigas. No tienen cabida este tipo de conductas y estos tipos de machismo“.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga evita pronunciarse ante el evento porque, en declaraciones a este medio, consideran que no tienen nada que decir, ya que es algo “completamente ajeno” al Consistorio. Quien sí se pronuncia es el promotor del evento, Mike Toro, que a preguntas de elDiario.es Andalucía responde sorprendido por la polémica: “Estoy muy desconcertado de cómo se han llegado a todas estas conclusiones cuando ningún reportero ha asistido nunca a cualquiera de mis formaciones. Lo que es mucho más fácil tachar a alguien de machista sacando de forma intencionada tres frases fuera de contexto de una web”.