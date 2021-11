Manuel Pezzi, un presidente "veterano" y "activo" para el PSOE andaluz como premio a más de 40 años de trayectoria

Manuel Pezzi (Nerja, 1947) está de vuelta. El histórico dirigente del PSOE andaluz vuelve a su casa para dirigirla simbólicamente como presidente de los socialistas de Andalucía. Juan Espadas ha confiado en él como la figura de consenso y unidad que necesita en su andadura como secretario general del PSOE-A, volviendo a mirar a Granada para rodearse de otro cargo después de designar al alcalde de Maracena, Noel López, como su número 2. Aunque Pezzi nació en Nerja (Málaga), desde muy joven estuvo ligado a la ciudad de la Alhambra.

Su nombramiento, que es sobre todo honorífico porque el cargo no tiene responsabilidades de peso en el día a día orgánico de los socialistas, se considera un premio a su trayectoria. Así lo ven desde el seno del PSOE quienes lo han tratado desde que aterrizara en política hace ya 45 años. Paradójicamente, fue el presidente del primer congreso regional que celebró el PSOE de Andalucía en 1977 en Torremolinos y allí, a la ciudad malagueña, volverá para salir elegido como máximo dirigente regional de los socialistas. Lo hará en sustitución de Micaela Navarro, que llegó al cargo de la mano de Susana Díaz y que dejará su puesto a un político respetado ampliamente.

Resumir la trayectoria de Manuel Pezzi no es sencillo, tal y como lo demuestran las personas que han participado en este perfil del nuevo presidente del PSOE-A. Tras más de cuatro décadas de política activa, estaba retirado desde 2015 y se acababa de jubilar como profesor de la Universidad de Granada de la que ha sido catedrático de Geografía. Sin embargo, Juan Espadas ha decidido recuperarlo para que encabece simbólicamente su proyecto. Un fichaje que ha sorprendido a todos, tal y como reconoce el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía del PSOE, Gerardo Sánchez: “Juan Espadas es muy discreto con sus nombramientos y no los somete a referéndum porque, entre otras cosas, eso tiene unos riesgos en política. Todos los nombramientos llegan por sorpresa y este también lo ha sido”.

"Historia viva del socialismo"

“Lo que se busca con Pezzi es una relación con la historia viva del socialismo. Ha tenido una trayectoria política casi única. Ha aguantado muchos años y nunca ha tenido una tacha en su honradez durante su carrera. Es un hombre que nunca huye de la polémica. Un tipo valiente”. Por eso y porque Espadas y Pezzi se conocen desde hace casi 30 años, ambos han vuelto a encontrarse en el camino. El hoy secretario general del PSOE-A empezó su carrera política de la mano de Pezzi al asumir el cargo de jefe de gabinete cuando el político granadino de adopción asumió la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, la relación entre los dos ha sido fluida a nivel personal y político.

Elvira Ramón, diputada del PSOE en el Congreso, que compartió escaño junto a Pezzi en la Cámara Baja, asume que en esta incorporación también ha tenido un peso específico importante el secretario provincial de los socialistas de Granada, José Entrena. “La relación con él es muy buena y ha puesto de su parte para que Espadas confíe en Pezzi para ser presidente del partido en Andalucía”. Un nombramiento que es el último de una larga lista que empieza en los años 70 del pasado siglo. En aquella época, tras haberse afiliado a UGT, empieza a formar parte del PSOE andaluz en sus primeros años dentro de esta escisión federal de los socialistas.

En 1977, en el ya mencionado congreso regional en el que Pezzi ejerce como responsable, empieza a entablar una relación con José Rodríguez de la Borbolla, que sería elegido como presidente de la Junta de Andalucía en 1984. Un periodo en el que Manuel Pezzi se convertiría en parlamentario en los primeros años de la autonomía andaluza, sentando las bases de un proyecto político en el que el PSOE logró perdurar ininterrumpidamente en el Palacio de San Telmo hasta 2019 cuando cedió el Gobierno de Andalucía al bipartito del Partido Popular y Ciudadanos.

En aquella primera época, fue uno de los hombres fuertes de Borbolla hasta el punto de que ejerció como portavoz parlamentario. Francisco Álvarez de la Chica, que posteriormente alcanzaría también ese y otros cargos como el de consejero de Educación, cartera que también habría ocupado antes Pezzi, recuerda que el nuevo presidente del PSOE-A siempre ha sido un hombre “de una capacidad política arrolladora”. Referente para muchos militantes y afiliados, entre los que se incluye. “Era un excelente portavoz. Cuando yo lo fui, me leía sus intervenciones para aprender”.

De vuelta a Granada

“Estuvo en el núcleo de la toma de decisiones de Borbolla. Estuvo en la crisis con el aparato federal con Alfonso Guerra lo que le relegó a un segundo plano”, recuerda Álvarez de la Chica. Precisamente aquel episodio, en el que su perfil dejó de estar en primera línea, hizo que acabase volviendo a Granada, de la que se había marchado en dirección a Sevilla. Allí, en 1991, el que acabaría siendo alcalde, Jesús Quero, le acogió para que fuese su concejal de Urbanismo. “Es un hombre muy dialogante y con una formación brillante. Él publicó el Atlas de Andalucía que ha sido referencia en las facultades y lo terminó cuando estábamos juntos en el ayuntamiento”, recuerda Quero en declaraciones a elDiario.es Andalucía.

Entre las políticas que pudo desarrollar en el Consistorio granadino antes de marcharse en 1994 como consejero de Medio Ambiente de la Junta, el exalcalde recuerda sobre todo el Plan General de Ordenación Urbana. “Logramos que se aprobase por unanimidad y no salió adelante porque yo decidí dejarlo en un cajón esperando a que la siguiente corporación tuviese el mismo consenso y lo aprobase”. Aquel plan aún tardaría un lustro en ver la luz, pero en su impronta, que aún está vigente, está la mano de Manuel Pezzi. “Estoy convencido de que no va a ser un presidente del PSOE de Andalucía honorífico. Creo que va a estar ahí, aunque seguramente no podrá estar recorriendo agrupaciones desde Punta Umbría hasta Mojácar, pero creo que va a participar muy activamente”, dice Jesús Quero.

Durante sus años como consejero, primero de Medio Ambiente y después de Educación, Manuel Pezzi también logró el respaldo de sus compañeros. “Es un hombre leal a la organización. Lo pondría de ejemplo de lo que es un militante capaz de saber estar en cada nivel”, sostiene Francisco Álvarez de la Chica. Como responsable de Medio Ambiente fue clave para que Sierra Nevada fuese declarado parque nacional en 1999 y en Educación impulsó un proyecto conocido como Aula 2.000 en el que los ayuntamientos adelantaban parte del dinero de equipamiento y obras para construir nuevos colegios, con el fin de mejorar las infraestructuras en ese sentido. “En Educación le tocó estar en una época de bastante conflicto con algunos sectores. Había mucho personal e interinos y tenía que negociar con el mundo de la universidad”.

El salto a la política nacional

Álvarez de la Chica confiesa que a Pezzi le habría gustado ser candidato a la alcaldía de Granada, pero que fue él quien le disuadió. “Creíamos que era el momento de que diese el salto a la política nacional”. Así llegó primero al Senado y después al Congreso de los Diputados donde quedará para el recuerdo el icónico momento en el que sacó una bandera de Andalucía en pleno hemiciclo. “Como andaluces, asistíamos todos los días a un constante ataque a Andalucía, justo cuando estaban los juicios por los ERE. Por eso, Manolo (Pezzi) tuvo ese gesto para reivindicar la historia y la tradición de nuestra tierra”, cuenta Elvira Ramón. Una mujer que está “feliz y contenta” por su nombramiento como presidente del PSOE-A, un sentimiento compartido entre propios y extraños dentro y fuera del seno socialista. “Manuel me ayudó muchísimo como político veterano a aprender a moverme por el Congreso. Nunca me dejó sola”.

Un rasgo que también destacan quienes estuvieron en la oposición a sus políticas. Ese fue el caso de la exdiputada del PP por Granada en el Congreso, Concha de Santa Ana. “Me he alegrado muchísimo por él al enterarme de que le han elegido presidente del PSOE de Andalucía”. La que fuera rival de escaño de Pezzi, dice de él que es “una persona entrañable a pesar de su dureza política”. La casualidad quiso que ambos defendiesen Granada en infraestructuras vitales como el AVE y que en un primer momento Pezzi, en 2008, lo hiciese como parte del partido del Gobierno y en 2011 reivindicara desde la oposición. “Con él he compartido muchos años en el Congreso de batalla política porque en lo personal la relación era buena, pero políticamente no nos pasábamos ni una”.

“Cuando le he visto en los últimos años me ha dado mucha alegría verle. Tiene que sentirse muy orgulloso de una carrera política tan larga y que se lo reconozcan con ese cargo tan importante. Se sentirá muy emocionado porque es una persona con gran corazón y sensible”, añade Concha de Santa Ana. “Por encima de las ideologías políticas, el respeto personal estaba presente”. Ahora, como máximo dirigente del PSOE-A, recibe el premio a toda una trayectoria que tuvo un punto de inflexión a principios de este siglo cuando formó parte del núcleo que desarrolló la segunda modernización de los socialistas de Andalucía. Un proyecto que le reconocen desde el seno del partido y que también ha pesado para repescarle. “No va a ser el presidente florero al gusto. Seguro que va a tener un papel activo. Va a tener opinión y va a intentar ayudar al proyecto político de Juan Espadas”, sentencia Gerardo Sánchez, portavoz del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía.