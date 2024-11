Mareas Blancas acusa a Moreno de alentar “una sanidad para ricos” al “no querer solucionar el colapso en la pública”

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas quiere pasar rápidamente página tras el archivo de sus denuncias en las ocho provincias por el colapso de las listas de espera sanitaria y piensa ya solamente en las movilizaciones que, también en las ocho provincias, han convocado este próximo domingo 17 bajo el lema '¡Muévete por tu salud!' (ver lugares y horas más abajo). “Nuestro mensaje va calando en la gente”, confían

Durante una rueda de prensa online celebrada este miécoles, sus portavoces han acusado a la Junta de Andalucía, y en particular a su máximo dirigente, el presidente Juan Manuel Moreno, de estar ejecutando una “reconversión sanitaria” en la cual, según los argumentos de las mareas, se deja morir a la sanidad pública para “obligar” a la gente a hacer uso de la sanidad privada con el consiguiente coste para los bolsillos de la ciudadanía. “Moreno no quiere solucionar el colapso en la sanidad pública”, ha resumido una portavoz.

Sebastián Martin Recio, médico de familia y portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, ha abundado en “la saturación asistencial en la atención primaria”, que está siendo “maltratada” y también “manipulada con las declaraciones de Moreno” del pasado lunes en un foro del diario ABC. Se refiere a que, según el presidente, entre las decisiones en materia de organización “que no han funcionado” está la limitación de 35 citas por día para los médicos de familia en los centros de salud “por la ”propia acumulación de pacientes y el malestar del usuario“.

Mientras que el Sindicato Médico Andaluz, firmante de aquel pacto para limitar las agendas médicas, ha criticado en estos días que el SAS no haya aplicado ese tope, para Martín Recio se trata de un “error consciente” al no haber abordado “las consecuencias de ir acumulando las demoras” en los centros públicos de salud y que alcanza “hasta los 30 días” para solicitar cita en algún pueblo. Ha habido, según sus palabras, “un error monumental en el abordaje de la situación sanitaria” porque la atención primaria está “en una situación nunca vista” que ha generado “una crisis de confianza en el sistema que obliga a las personas a irse a la privada”.

“Es una estrategia a nivel europeo, no es un problema de gestión. Si la atención primaria resolvía el 90% y te la cargas, hay un incremento de la demanda en este caso en la privada”, ha explicado, con “dos millones de pólizas privadas” ya en Andalucía derivado del “colapso en la pública”. “Todo es una estrategia. Es una reconversión sanitaria, ya lo dijo la anterior consejera”, Catalina García, por el cual “se genera un modelo dual en el cual una sanidad publica deteriorada tendrá que atender a toda la población, pero sobre todo a la más vulnerable (mayores de 65 años y enfermos pluripatológicas, que no las quiere la sanidad privada) mientras la privada va aumentando su penetración”.

Turnos de tarde para especialiades demandadas

En ese sentido, a esa situación también favorece, a su juicio, “la iniciativa de facilitar a los médicos de la pública, que cobrabran una dedicación exclusiva, para que vayan a la privada cobrando, facilitando personal”. Se trata de “un cambio lento que no seria factible si la sanidad pública estuviera bien” pero que hace que la privada “suba en bolsa” no solo con la derivación de pacentes sino que la administración andaluza “no tiene inconveniente en hacer cuantas irregularidades e ilegalidades hagan falta en las contrataciones”, en alusión a las informaciones publicadas esta semana por elDiario.es Andalucía, y que están “publicamente denunciadas”.

La defensa de la sanidad pública por parte de Coordinadora, aparte de las movilizaciones de este domingo, también pasa por la tramitación en el Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que apuesta por “una sanidad 100% pública” en Andalucía, presentando 40.000 firmas de apoyo aunque, según aseguraron en su concentración de la semana pasada a las puertas del Parlamento, confían en “conseguir muchas más como demostración del apoyo de la ciudadanía andaluza”.

Las Mareas Blancas consideran en líneas generales que “la crisis actual puede solucionarse mediante un razonable aumento del gasto y, sobre todo, con un uso correcto del mismo”. De “forma urgente” piden “reforzar la plantilla de profesionales de la atención primaria y mejorar su gestión”, así como “poner en total funcionamiento las enormes capacidades de nuestros hospitales públicos, ahora desaprovechadas”. “Por ejemplo, la apertura de un turno de tarde con nuevo personal en veinte hospitales andaluces para las especialidades más demandadas, puede acabar con las listas de espera en dos años”, han demandado. Serían dos medidas que “cuestan menos que los sobrecostes que cada año regala el Gobierno andaluz al negocio del sector sanitario privado”.

Nuria Roig, sanitaria jubilada y portavoz de la Marea Blanca del Área de Osuna, ha puesto hincapié en el estado de la situación de la sanidad pública en el medio rural“. ”Muchos pueblos la mitad de la plantilla médica y ningún pediatra“, ha resumido, y que ”no hay médico asignado“ en otros centros. ”Las agendas están cerradas y hay que ir repetidamente al centro de salud donde, de vez en cuando, se consigue cita“, señala de los testimonios que ha recogido.

Esta portavoz ha recordado por ejemplo el cierre de la unidad de salud mental de Osuna. “No es un caso aislado. Se están anulando citas sin alternativa” porque en el medio rural ha visto “reducida drásticamente la asistencia sanitaria, obligando a largas esperas y largos desplazamientos al tratarse de grandes distancias entre los pueblos”, algo que hace “estragos en la población” pese a que “tiene los mismos derechos porque también pagamos nuestros impuestos”, ha relatado.

Las “ganancias” de las multinacionales

Teresa Almagro, enfermera del servicio de urgencias extrahospitalarias y portavoz de Marea Blanca Gaditana, que ha denunciado que ese tipo de servicios “se están colapsando, sobre todo en zonas rurales”. “Moreno, la Junta, no quiere solucionar el colapso en la sanidad pública” porque “no existe un plan de urgencias en Andalucía”. Los profesionales “se sienten maltratados” y el “único objetivo” es, según ha lamentado, “favorecer las ganancias, sobre todo de multinacionales, y que acabemos con una sanidad para ricos”.

Antonio Baena, portavoz de la coordinadora del Área sur de Córdoba, ha cifrado en casi 15 millones el número de citas anuales que “ha dejado de ofertar el sistema pública”. “Es una bola de nieve que se va agrandando”, responsabilizando al presidente de la Junta y a la administración andaluza de una “ineptitud soberana” en la gestión, lamentando que la gente se encuentre “al mismo médico en la pública que en la privada”. ¿Por qué le tengo que pagar dos veces por el mismo servicio? El dinero público es para la sanidad pública“, ha enfatizado.

La sanidad pública “siempre va a tener falta de presupuesto si deriva a pacientes a la privada”, asegurando que la situación “se arregla con más dinero pero para la sanidad pública, no para derivaciones”. “Sigamos el rastro del dinero en Andalucía”, ha sugerido. “Tenemos el equipamiento, los profesionales, ... pero nos están derivando para operar de cataratas desde Puente Genil a Córdoba, pagándose los jubilados los taxis. Tienen que ir hasta tres veces, con pensiones de 600 euros. ¿Ese mes no comen o no se curan? Esa es la situación real de la gente. Hay gente que está sufriendo y hay que poner cara a los números.

Respecto al archivo por parte de las fiscalías provinciales, Baena ha ironizado que suele pasar con “las cosas que le afectan a la gente, es muy curioso”. “Nosotros les estamos dando los datos a la Fiscalía. ¿Se están saltando los plazos? Sí. Pedimos que actué la fiscaía, pero archiva”. El portavoz se ha mostrado indignado en ese punto si bien espera “que la justicia haga justicia de una puñetera vez”.