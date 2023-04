Un 'medicamento' para estudiar mejor, premiado en el certamen para jóvenes 'Reimagina la Ciencia' en Andalucía

Aprender divirtiéndose ha sido el objetivo, y conseguido, de la segunda edición del programa formativo 'Reimagina la Ciencia' en Andalucía, que se han adjudicado cuatro alumnas del colegio Lasalle Virlecha de Antequera (Málaga). Ángela Acuñas Montoro, Mª del Pilar Bellido García, Carmen Mir Linares, María Teresa Roldán Pavón y Pilar Trujillo Anaya han 'inventado' y explicado cómo 'descubrieron' la ubicaína, un medicamento para poder concentrarse mejor en los estudios y que, en sus mentes adolescentes, no dudarían en tomar una vez superados los ensayos clínicos para su aprobación. Precisamente, las fases y procesos de un ensayo clínico es lo que han tenido que explicar en el vídeo que han elaborado y, con esa excusa, aprender divirtiéndose.

Durante una gala celebrada en la Tecnoincubadora Marie Curie de la Isla de la Cartuja de Sevilla se han dado a conocer los ganadores, con menciones especiales para los centros IES Bellavista, de Sevilla, e IES Las Encinas, de Valencina de la Concepción (Sevilla). El programa, que ha contado en esta edición con la participación de más de 1.200 alumnos de ESO y Bachillerato de 27 centros educativos andaluces, está impulsado por Novartis en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), dependiente de la Consejería de Universidad, y Big Van Ciencia. Sus representantes han coincidido en destacar la importancia de que la gente joven esté vinculada a la investigación y de que es un instrumento vital para el futuro. “Sois el futuro”, alentaba Gonzalo Balbontín, director gerente de la FPS. Una chica suspiraba “ay, el futuro” con una clara mezcla entre ilusión y temor. “En la educación está el cambio y en el cambio está el futuro”, sentenciaba al viceconsejera de Universidades, alabando un programa dirigido a centros de educación para concienciar a los estudiantes sobre la relevancia de la investigación biomédica y fomentar entre ellos el interés por la ciencia.

Nervios antes y durante la exposición de los ocho vídeos finalistas. Quién haría de portavoz “si ganamos”, se preguntaba un grupo de Bellavista. Videojuegos en los móviles (“vamos a lo importante”), sobre todo entre los chicos, y tranquilidad entre algunas alumnas del IES Bécquer, también de Sevilla, que cuentan que con este trabajo “hemos aprendido bastante y ha sido muy divertido”. Misión cumplida. Sara, Alejandra y Claudia, de 16 y 17 años, reivindican en voz baja el papel de las mujeres en la ciencia, “porque hasta ahora no se nos ha dado la misma importancia”, se incluyen ya pese a ser aún aprendices científicas. “Vocación confirmada”, decía una de las alumnas al defender su vídeo.

El gato al agua se lo llevaron las alumnas de Antequera con el vídeo que sigue. El jurado, formado por Charo Cobano, técnico de comunicación de Fundación Progreso y Salud; Gabriela García, técnico de Innovación y Proyectos del PCT Cartuja; y Ana Escacena, Clinical Site Expert de Novartis España, ha valorado los proyectos finalistas en directo para elegir a un ganador siguiendo criterios como el contenido, la claridad del mensaje, el carisma de los participantes o la exposición del alumnado.

Todos los jóvenes que han participado durante la gala en la defensa de sus vídeos han coincidido en resaltar que el certamen les ha ayudado a trabajar en equipo y a compartir y gestionar tiempo y participación. Llevándolo a su terrenos (edición de vídeos, doble velocidad de audio, redes sociales, videojuegos, etc.) han sabido adaptar qué suponen los ensayos clínicos para la elaboración de fármacos y medicamentos a un proyecto divertido, que “además le subía la nota en Biología”, según ha comentado un alumno. “No sabíamos que esos procesos tardaban hsta 15 años”, reconocía otra joven.

“No lo hagas por ti, hazlo por los demás”, decía el lema que daba fin a uno de los vídeos, como fin último de la invención de los medicamentos “para mejorar la vida de la humanidad”, destacaba otro alumno. Durante el el encuentro ha planeado la importancia, por ejemplo, de la vacuna contra la Covid-19, que permitía una jornada como la vivida con entusiasmo entre alumnado y profesorado, “todos pegaditos” gracias a las vacunas frente a la pandemia.

Un fármaco que hasta resucitaba, una tribu muy particular, unos superhéroes inspirados en 'The last of us' o una guerra intergaláctica en defensa de los ensayos clínicos han sido algunas de las creativas proyecciones presentadas este viernes, que han despertado muchas risas en una gala amenizada por Big Van Ciencia. “Comunicar es cooperar es esencial en el proceso evolutivo. Dejémonos de competir tanto, que cooperar también es salir adelante” ha sido la moraleja, textual, que ha protagonizado el divertido monólogo sobre la evolución humana que servía de epílogo al acto celebrado en la Isla de la Cartuja.

'Reimagina la Ciencia' en Andalucía se ha desarrollado entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. En una primera fase, los alumnos pudieron disfrutar de un espectáculo de monólogos científicos de la mano de Big Van Ciencia en el PCT Cartuja en Sevilla. Además, para llevar el conocimiento a los centros docentes, el programa ofreció formación online a los profesores. Posteriormente, los estudiantes participantes han tenido hasta finales de marzo para elaborar y presentar sus propuestas audiovisuales. La metodología pedagógica ayudó a los alumnos a crear sus vídeos sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Además de Andalucía, Novartis desarrolla este programa en Madrid, Cataluña y, por primera vez este año, en Galicia. Ya se prepara la próxima edición, que seguirá teniendo como objetivo principal el de acercar la ciencia a los más jóvenes.