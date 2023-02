Moreno designa a un ex edil de Ciudadanos candidato del PP en Dos Hermanas, el municipio más grande de Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Dos Hermanas, el municipio más poblado de Sevilla y el noveno de Andalucía, no sale del banquillo del PP, sino de los restos del naufragio de Ciudadanos. El comité electoral provincial de los populares en Sevilla ha propuesto este viernes a la dirección regional, que lidera el presidente andaluz Juan Manuel Moreno, el nombre de Fernando Carrillo Díaz, ex portavoz municipal de la formación naranja en el Consistorio nazareno.

No es el primer ex dirigente local de Ciudadanos que el PP andaluz ha reclutado en sus filas para las elecciones municipales del 28 de mayo. Los de Moreno han expandido sus candidaturas en localidades andaluzas donde hasta la fecha no tenían mucho arraigo y, en muchos casos, han puestos sus siglas en manos de ex concejales o ex alcaldes de la extinta formación naranja.

Fernando Carrillo (Dos Hermanas, 1962) fue candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de esta localidad en 2019, y dejó su grupo municipal el pasado septiembre, dos meses después de las elecciones andaluzas del 19 de junio que dieron la mayoría absoluta al PP y borraron a los naranjas del Parlamento autonómico. Desde entonces es concejal no adscrito.

No es el único en pasarse a las filas populares, pero sí el ex dirigente de Ciudadanos que ocupa el cartel electoral del PP de más peso en Andalucía, tras las ocho capitales de provincia (todas con candidatos del partido). Dos Hermanas es un municipio con alrededor de 140.000 habitantes. Su población rebasa la de 20 capitales de provincia en España -Tarragona, León, Cádiz, Jaén, Ourense, Girona, Lugo, Cáceres, Guadalajara, Toledo, Pontevedra, Palencia, Ciudad Real, Zamora, Ávila, Cuenca, Huesca, Segovia, Soria y Teruel- y es de los pocos que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Fortín y símbolo del PSOE

Además, el municipio nazareno es un fortín del socialismo sevillano, tanto por las mayorías absolutas que ha encadenado en los últimos 40 años como el peso simbólico que tiene para el PSOE. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, proviene de esta localidad y el actual presidente, Pedro Sánchez, lanzó allí su candidatura a las primarias para recuperar la secretaría general del partido, tras el convulso comité federal que le apartó del cargo para encumbrar a Susana Díaz.

En las elecciones municipales de 2019, el PSOE volvió a lograr una mayoría absoluta -la décima del histórico alcalde nazareno Francisco Toscano-, y el PP quedó relegado a cuarta fuerza (empatado a votos y dos concejales con Vox), por detrás de los socialistas, de Adelante y de Ciudadanos. En las autonómicas del pasado junio, que dieron la mayoría absoluta a Moreno, el PP se convirtió por primera vez en la fuerza más votada en Dos Hermanas, con 23.700 votos, unos 8.000 más que el PSOE.

El comité electoral provincial del PP de Sevilla ha acordado este viernes “por unanimidad” poner al ex portavoz de Ciudadanos al frente de la candidatura de Dos Hermanas, con el aval de la dirección andaluza. El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en Sevilla en un acto de partido para presentar precisamente a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes.

La provincia sevillana es, junto a la jiennense y la onubense, donde la implantación del poder municipalista del PSOE es más abrumador, y donde el desequilibrio con el PP es más abrupto. De los 107 municipios de la provincia de Sevilla, los socialistas ostentan 72 alcaldías -incluida la capital y los municipios más poblados -Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra-, frente a los 11 alcaldes del PP. Los de Moreno se han marcado el objetivo de equilibrar fuerzas el próximo 28M y no descartan ganarle al PSOE la Diputación Provincial de Sevilla, animados por los buenos resultados que lograron en las autonómicas del 19 de junio.

Alcalá de Guadaíra y otros pueblos sevillanos

También han sido ratificados este viernes los candidatos de otras localidades sevillanas como Alcalá de Guadaíra, donde encabeza la lista el abogado y el gerente de la Ciudad San Juan de Dios, Esaú Pérez Jiménez. Los populares han optado también por una persona ajena al grupo municipal, tras descartar a su portavoz en el Ayuntamiento, Sandra González, que se había postulado como candidata.

En Camas la candidata del PP será Manuela Reina González; en Coria del Río, Andrés Parrado Parra; y en La Rinconada, Joanna Moreno Morata. En la reunión se han aprobado, además, los candidatos a la Alcaldía por el PP para doce municipios de menos de 20.000 habitantes, confirman fuentes populares.

En concreto, se trata de Villaverde del Río, José Manuel Vilches; Algámitas, Francisco Jesús Mesa Sanromán; El Coronil, Manuel Martín González; Montellano, Francisco Guerrero; Almadén de la Plata, José Carlos Raigada (actual alcalde por CS); Cazalla de la Sierra, Adrián Torres Rosendo; Constantina, Rubén Rivera Sánchez; Real de la Jara, José Luis Aguilar; Brenes, María José Marchena; Castillo de las Guardas, Alfredo Povedano; Espartinas, María Helena Romero, y Salteras, Raquel Calles Reyes.