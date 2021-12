Moreno pide “confianza” en el Gobierno andaluz en su mensaje de navidad: “La recuperación va despacio, pero es constante”

Si el año pasado fue el antiguo Hospital Militar de Sevilla el escenario desde el que Juan Manuel Moreno lanzó el tradicional mensaje de navidad, como gesto hacia los sanitarios tras el primer año de la Covid-19, esta vez ha elegido la barra del establecimiento hostelero como la centenaria Taberna Granados, en Granada, para pronunciar su discurso de final de año como apoyo a un sector que, afirma, "con más dureza ha sufrido las consecuencias de la pandemia". Con numerosas alusiones a las consecuencias económicas de la enfermedad, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido "confianza" en su Gobierno y ha querido expresar "esperanza" y "optimismo" para ir saliendo de la crisis en el próximo año, que prevé elecciones autonómicas.

"La recuperación va despacio, pero es constante", ha dicho Moreno, que ha tenido unas primeras palabras para los más de 6.300 andaluces que han muerto en 2021 por culpa del coronavirus, que "ha seguido causando sufrimiento y dolor también en este año que termina". Ante las altas cifras de contagios, que precisamente este jueves baten récords en la comunidad autónoma, el dirigente andaluz considera que "hay que seguir siendo prudentes porque ha aparecido la variante Ómicron, que es muy muy contagiosa. No hay que confiarse. Hay que mantener las medidas de protección y seguridad como la mascarilla, la distancia social y el lavado frecuente de manos. No nos dejemos llevar por la falsa euforia porque las consecuencias pueden ser muy graves".

Moreno ha presumido del alto ritmo de vacunación ante la enfermedad, que ha hecho que Andalucía esté "entre los territorios del mundo con mayor cobertura vacunal". Pese al stock de dosis existente en Andalucía, el presidente ha recordado que "hace unos días" pidió al Gobierno de España que "entre todos hagamos un esfuerzo extra para acelerar el ritmo de vacunación". En un año de vacunación, en Andalucía se han puesto "15 millones y medio de vacunas. El 93% de los andaluces mayores de 12 años tiene puesta al menos dos vacunas, y más de 200.000 niños de entre 5 y 12 años ya tienen al menos una dosis", ha detallado Moreno. Por eso ha enviado "un mensaje de confianza y esperanza" porque "si se vacunan los que todavía no lo han hecho, podemos seguir adelante con una vida casi normal que permita mantener la actividad económica".

Ello hará, según el presidente, "que sigan abiertos los colegios, los institutos y las universidades, que abran cada día sus persianas los comercios y las fábricas, y sus puertas los teatros, los cines y los museos, y que sigamos siendo el destino deseado de millones de turistas y un centro de primer nivel para la industria aeronáutica". Ha apelado también al "sentido común" como "un arma fundamental contra la pandemia". "Si seguimos siendo responsables, Andalucía llegará a la recuperación mucho antes y mucho mejor".

La "entrega incansable" de los sanitarios

También en el aspecto sanitario ha dicho que "nunca antes nuestro sistema sanitario se ha visto sometido a una tensión tan grande", si bien los hospitales andaluces "están resistiendo bien la sexta ola". "Hace un año, de cada 100 personas contagiadas había que ingresar a 10. Ahora, de cada 100 contagios solamente dos personas entran en el hospital", ha cifrado. Moreno ha presumido de que en tres años se han abierto "seis nuevos hospitales y cinco nuevos centros de salud en Andalucía", aunque "nunca es suficiente", y ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios. "Su entrega incansable, su sacrificio personal, nos está permitiendo afrontar este tiempo con tanta esperanza".

"El sistema sanitario andaluz es hoy mejor que era en el pasado y tenéis mi compromiso de que haré todo lo que esté en mi mano para que en el futuro nuestra sanidad sea mejor todavía", haciendo mención a "los 12.000 sanitarios de refuerzo" pese a que los sindicatos y la oposición le vienen recordando el despido de 8.000 profesionales. De hecho, en las últimas horas ha trascendido que se han abierto dos convocatorias con las que la Junta quiere incorporar a médicos jubilados y que enfermeros que trabajen en los hospitales puedan compatibilizarlo con la atención en los centros de salud.

Reconocimientos

Moreno ha querido "reconocer también la labor de nuestros agricultores y pescadores, de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los transportistas, los maestros y profesores, los ganaderos, los informáticos, los informadores y tantos otros profesionales de muchos sectores que han dado lo mejor de ellos", destacando que la Junta ha "renovado los contratos de más de 7.000 profesionales de la Educación, maestros, profesores, orientadores, pedagogos, entre otros, que, en principio, tenían carácter excepcional para atender las necesidades en los momentos más complicados, pero que seguirán en sus puestos".

"Sé que no siempre se puede dar solución a todas las demandas, pero tened por seguro que el Gobierno que presido hace todo lo posible por mejorar cada día los servicios públicos con los recursos que tenemos", ha enfatizado el presidente, para acto seguido reclamar al Gobierno central: "Todo sería más fácil si el Gobierno de España renovara el Fondo Covid para 2022. Confío en que así sea. Igual que confío en que 2022 nos traiga buenas noticias sobre la financiación autonómica. Andalucía debe recibir del Estado el mismo dinero que el resto de los españoles. Es lo justo".

Moreno ha repasado los hitos políticos de su Gobierno que se centran en la "rebaja de impuestos y la eliminación del papeleo" para atraer la inversión. Y a nivel político, Moreno ha hecho "un llamamiento a todos los sectores económicos y sociales, y también a los partidos políticos del Parlamento, sobre la necesidad del diálogo y el consenso", exponiendo las siguientes consideraciones: "Sé que los tiempos están raros. Se levanta uno a las siete de la mañana, pone las noticias o mira las redes sociales y ya hay alguien enfadado. Parece como si ya nadie aguantara a nadie, ni otras ideas diferentes. El odio, la rabia, la intolerancia... ¿Cuándo hemos sido nosotros así? ¿Cuándo ha sido Andalucía así? Ni lo somos ni lo queremos ser. Y yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que no lo seamos".

Guiño a Ciudadanos

No ha olvidado que durante el año entrante en Andalucía habrá elecciones autonómicas: "Como sabéis, 2022 será año electoral en Andalucía. Aún no conocemos la fecha, pero mi deseo es que sea lo más tarde posible, porque cada día es importante en la recuperación económica y social. El tiempo que quede hasta las elecciones no vamos a estar de brazos cruzados. Tenemos trabajo por delante y cuestiones muy importantes a las que atender".

Respecto al momento económico, Moreno prevé que "Andalucía crecerá este año más que la media de España. Eso es fundamental, porque Andalucía siempre ha ido por detrás y es importantísimo crecer más que la media para darle la vuelta a esa situación histórica. Ir acercándonos a las regiones más prósperas y ser, en el futuro, la locomotora de España. Estoy convencido de que buena parte de ese éxito se debe a la estabilidad política de la que ha gozado Andalucía en los tres últimos años, y quiero agradecer la lealtad y la responsabilidad de nuestro socio de gobierno", ha señalado como guiño a Ciudadanos.

El presidente ha querido también hacer algunas menciones especiales, lamentando que este año hayan muerto en Andalucía ocho mujeres víctimas de la violencia machista. "Su recuerdo está muy presente en todos nosotros en estos días y, junto al homenaje, el compromiso firme de seguir luchando contra esta lacra y contra todos los tipos de violencia física y psicológica que se producen en nuestra sociedad". También ha hecho unas referencias a la materia medioambiental. "En los últimos meses hemos visto claramente que los efectos del cambio climático son ya reales", ha dicho Moreno, quien ha recordado que "en este año hemos sufrido también uno de los peores incendios de nuestra historia, el de Sierra Bermeja, en el que los expertos vieron una consecuencia del calentamiento global".

Por último, ha querido despedirse con un mensaje de confianza y esperanza. "Os pido confianza. Confianza en el Gobierno andaluz, del que puedo prometer la máxima entrega. Pero, sobre todo, confianza en vosotros mismos. Confianza individual y en Andalucía como pueblo, como el gran pueblo que somos, capaces de superar las peores adversidades históricas, solidarios con el resto de españoles, un pueblo trabajador y de enorme talento". Y ha insistido: "Tengamos esperanza. Estamos atravesando una época muy complicada, lo sé. La pandemia está siendo una dura prueba. Mantengamos arriba el ánimo. La recuperación va despacio, pero es constante. Seamos optimistas. Estoy seguro de que 2022 guarda grandes alegrías para todos. Ya nos las merecemos".

