¿Se acuerdan del autobús naranja que los ultracatólicos de HazteOir hicieron circular en 2017 por varias ciudades de España con el lema tránsfobo 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombres. Si eres mujer, seguirás siéndolo' y que formaba parte de una campaña contra las leyes contra la LGTBIfobia? Pues la primera parte de esa afirmación consta tal cual en una de las guías educomunicativas para familias editadas por la Junta de Andalucía. En concreto, en la página 12 de 'Educación afectiva y sexual en la familia' se trata de explicar cómo deben actuar padres y madres a la hora de hablar de sexualidad con sus hijos. Uno de los supuestos, a modo de encuesta para contestar 'sí' o 'no', plantea lo siguiente: “Le explico que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”. Si los progenitores responden que 'no' a esa u otras preguntas, la Junta anima a que “es hora de hacerlo”, invisibilizando una realidad como la de los menores transexuales y a quienes protegen las leyes trans al ser especialmente vulnerables.

En el marco del tercer Congreso Internacional LGTBI de Andalucía celebrado en Torremolinos a primeros del pasado octubre, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad presentó dos de las cinco guías educativas que había elaborado dirigidas a las familias para ayudar a educar en distintos ámbitos. Una de ellas fue la mencionada, destinada a la esfera afectivo sexual y que “ofrece, mediante un lenguaje sencillo, herramientas a las familias para afrontar tabúes con naturalidad o abordar la diversidad desde el respeto y la libertad”, según destacó entonces la Junta.

Es de recordar que aquel autobús de HazteOir venía a contrarrestar la campaña “Hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo” que un mes antes, en enero de 2017, la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis lanzó en Euskadi y Navarra para concienciar sobre la transexualidad infantil. HazteOir inició incluso una recogida de firmas para su retirada y después hizo circular su bus naranja. Ana Castro, de Chrysallis Andalucía, considera que la guía elaborada por la Junta de Andalucía “es un descalabro”.

“No podemos intentar enseñar diversidad corporal centrándonos únicamente en la genitalidad porque estigmatiza y patologiza a nuestras infancias”, apunta a elDiario.es Andalucía, advirtiendo de que desde el equipo técnico educativo de Chrysallis Andalucía la están “analizando con lupa” para hacer “una reclamación” en la Consejería al objeto de que “la modifiquen”.

Castro recuerda que la guía llegó a Chrysallis Andalucía a través de su vicepresidenta, que es educadora social de profesión y gracias a su trabajo pudieron hacerse con la misma. “La estamos leyendo con detenimiento porque entendemos que muestra de forma incorrecta la diversidad sexogenérica y la naturalización de los menores trans”, indica. “Al ser algo delicado que ha de llegar a mucha gente para formar e informar sobre diversidad, es por lo que debe de visibilizar desde el respeto y la naturalización de la diversidad”, comenta.

La Consejería alega que es “un supuesto”

Sergio Padial, presidente de la Asociación Alternativa en Colores, estuvo presente en el citado congreso en el que se presentó la guía. “En el mismo momento en que advertimos sobre todo esa página, ese ejercicio práctico, vimos que era una frase claramente contra las personas trans. No hay que ser muy listo para entender eso. Estás afirmando algo que no es real, porque no solo hay niños con pene o niñas con vulva. Y le estás diciendo a los padres que así se lo tienen que contar a sus hijos, que 'es hora de hacerlo''. Es transfobia pura y dura”, comenta.

La guía no hace mención alguna a los niños o niñas transexuales, ni a la transexualidad en general. De acuerdo a las fuentes LGTBI consultadas, esa forma de obviar a los menores y a las personas transexuales vulnera los principios básicos de la Ley LGTBI de Andalucía (aprobada con los votos del PP) y de las leyes estatales trans y LGTBI. Consultadas por este periódico, fuentes de la Consejería explican escuetamente que la frase en sí se encuadra en “un supuesto” al que hay que responder “sí” o “no”.

“Es un supuesto, sí, pero es un supuesto que invisibiliza una realidad que existe y a la administración pública debemos exigirle esa visibilidad”, comenta Antonio Ferre, presidente de la federación Andalucía Diversidad, quien aboga por “no perpetuar el estigma” y por informar “desde la perspectiva de la diversidad sexual”.

Disconformidad en el Congreso LGTBI

Antes de esas explicaciones oficiales, ya en aquel momento de presentación de la guía en Torremolinos algunas personas de las entidades LGTBI de Andalucía allí presentes mostraron su malestar por ese “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva” a los responsables de la administración autonómica en la materia. De hecho, este tipo de guías “son de la Consejería pero las entidades no la estamos difundiendo por nuestras redes, ni la recomendamos”, comentan otras fuentes del activismo LGTBI de Andalucía. “Hubo críticas a esa cuestión en particular, pero en general no gustó nada la guía”, añaden.

El profesor Sergio Padial también indica en ese sentido que “ese mismo día varias asociaciones les planteamos nuestras dudas al coordinador LGTBI de la Junta” que había acudido al congreso de Torremolinos y “nos dijo que sí, que habría que revisarlo”. “No entendemos que pasara por todos los filtros que debe tener la administración y que todavía ahora se pueda descargar como estaba si nos aseguraron que la iban a revisar”. Efectivamente, la guía se puede ver al menos a través del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

Para Charo Alises, vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz LGTBI, presidenta de Ojalá Málaga y representante de las entidades LGTBI en el citado Consejo, la mencionada afirmación (“los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”) supone “negar la existencia de las personas trans, y, en concreto, de la infancia trans”. “Eso vulnera el espíritu de las leyes LGTBI, sus principios inspiradores. Es muy grave”, comenta.

Antonio Ferre comenta que “es muy sexista eso de los penes y las vulvas”, “es lo clásico de lo clásico”, y “las familias deben actualizarse”. “No podemos comprar los supuestos de aquel autobús de HazteOir, y aquí se está usando la misma frase”, indica el presidente de la federación andaluza, que lamenta que este tipo de guías “no han pasado por el Consejo LGTBI” de Andalucía, “ni siquiera para que al menos las entidades las revisemos”. Aquí, en realidad al supuesto, “se ha invisibilizado una realidad”.

Conexión HazteOir-Vox

Hace menos apenas unos días, la Junta aprobaba el cuarto informe bienal de la ley trans andaluza de 2004, que esta vez aboga por “diseñar actuaciones dirigidas a las familias al objeto de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa”. El documento destaca que “a pesar de los progresos normativos hacia el respeto a la diversidad sexogenérica, la sociedad andaluza necesita avanzar en la integración y el pleno disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de LGTBIfobia”.

Aquella campaña de HazteOir con la que su autobús recorrió varias ciudades españolas iba acompañada de la difusión de folletos homófobos a más de 16.000 centros educativos de Madrid. El vehículo fue inmovilizado un tiempo en la capital de España, pero meses después un juzgado de Madrid dictó que los mensajes del autobús no eran mensaje de odio y archivó la denuncia de la Fiscalía. El grupo ultracatólico ha vuelto a tener presencia mediática y social tras el ascenso de Vox a las instituciones, pues ambos han venido comparten ideario. De hecho, el partido de Abascal ha encumbrado en puestos institucionales a perfiles ultracatólicos vinculados a esa organización.