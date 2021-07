Todos los grupos parlamentarios (menos uno) reivindican el andalucismo de Blas Infante

"La identidad andaluza supera las diferencias y los intereses particulares", ha dicho la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet. La Cámara regional ha organizado este lunes el acto de conmemoración del 136 aniversario del nacimiento de Blas Infante, que nació en el municipio malagueño de Casares el 5 de julio de 1885.

Para "volver a la senda del progreso", Bosquet ha pedido "trabajar juntos por una Andalucía mejor", sobre todo, después de la pandemia provocada por la Covid-19. La crisis sanitaria ha sido protagonista de una "fecha especial" donde se han sucedido los discursos de los distintos portavoces parlamentarios, así como del vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, que ha sido el encargado de inaugurar el acto.

Delmás Infante ha realizado un repaso a los hitos de su abuelo por "la lucha de la autonomía andaluza" teniendo la justicia social, la cultura y la educación como herramientas para la creación de "una conciencia autonómica del pueblo andaluz".

A la cita ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, así como el candidato socialista y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, los senadores Pilar González y Javier Arenas y el expresidente de la Junta Rafael Escuredo. También han asistido distintos miembros de los grupos parlamentarios, del Consejo de Gobierno así como representantes institucionales.

El partido de ultraderecha Vox no ha acudido al acto tal y como se espera de su idea de modelo de Estado en el que no caben las autonomías. Hay que recordar que en su programa político pretende en pos de "la igualdad y de la solidaridad" la creación de "un solo gobierno y un solo parlamento para toda España" eliminando las autonomías y centralizando todas las competencias. "Juanma Moreno muestra su admiración y orgullo por Blas Infante, un muladí cuyas ideas sectarias son alabadas tanto por PP como por PSOE y Podemos. Solo Vox Andalucía defiende que no hay más patria que España. Los andaluces no quieren nacionalismos que solo traen miseria", ha expresado la formación de extrema derecha en sus redes sociales.

"El espíritu de Blas Infante" como receta

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha aprovechado el acto de conmemoración para poner en valor "el andalucismo moderno y constitucional", legado de la idea de Andalucía que impulsó Blas Infante. Moreno ha apelado al "precursor de la autonomía andaluza", junto al profesor recientemente fallecido Manuel Clavero Arévalo, como referentes para conseguir una "Andalucía que no es ni más ni menos" que otros territorios que componen el Estado español. "Cuanto mejor le vaya a España, mejor le irá a Andalucía", ha apuntado Moreno para reclamar de nuevo la reforma del sistema de financiación autonómica.

El presidente de la Junta ha animado a todas las fuerzas políticas a "anteponer siempre Andalucía a todo lo demás" desde el "diálogo y la mano tendida". Esta idea ha sido enfatizada por el portavoz parlamentario popular, José Antonio Nieto, que ha recordado que Blas Infante concretó "un sentimiento compartido entre todos los andaluces" que activa una postura "integradora" y de "unión". En la misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, que ha invitado a recuperar el legado de Blas Infante "para seguir aprendiendo" más allá de las siglas políticas representadas en el Parlamento andaluz.

Desde el grupo socialista se ha defendido la figura del "ideólogo del andalucismo" para dar esperanzas a los andaluces tras la pandemia. Su portavoz, Ángeles Férriz, ha resaltado "la solidaridad de una tierra que acoge y comparte" para capear los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. Por ello, ha dicho que "el espíritu de Blas Infante está más vivo que nunca".

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha aprovechado la ocasión para "comprometerse" con el desarrollo del Estatuto de Autonomía y poner así en valor "las conquistas andalucistas" como la de la manifestación por la autonomía del 4 de diciembre de 1977 y de la celebración del referéndum de autonomía del 28 de febrero de 1980. Ese, sería según el parlamentario, "el mejor homenaje" a Blas Infante. "Salud, vacunas y viva Andalucía libre”, ha rematado Ahumada en su intervención.

El acto ha incluido una ofrenda floral al busto de Blas Infante donde además de los grupos parlamentarios y distintas instituciones, se ha dejado espacio para que los parlamentarios no adscritos pudieran también participar. Lo han hecho bajo el nombre de "Adelante Andalucía Izquierda Confederal" y las flores han sido depositadas conjuntamente por la diputada de Adelante Andalucía María García y la senadora Pilar González. La conmemoración se ha completado con interpretación del Himno de Andalucía.