La Mesa del Parlamento deja en vilo el futuro de Teresa Rodríguez y de otros siete diputados de Adelante Andalucía

No digo ni que sí ni que no. La expectación sobre el futuro de Teresa Rodríguez y de otros siete diputados en las filas de Adelante Andalucía se esfumó rápidamente. La Mesa del Parlamento de Andalucía ha pospuesto esta mañana de miércoles el fallo sobre la expulsión de estos diputados que Podemos considera de "tránsfugas".

La relación de Podemos, IU y Anticapitalistas en Andalucía salta por los aires y queda abocada a los tribunales

Saber más

Después de dos semanas desde que se iniciara el embrollo, la vida parlamentaria de la confluencia sigue en el aire. Y lo hará, al menos, durante otra semana más. El pasado jueves los miembros de la Mesa dieron marcha atrás y dejaron sin efecto la expulsión de los diputados afines a Anticapitalistas. Tanto PSOE como Vox votaron en contra de una readmisión que contó con el apoyo de PP y Cs. Los naranjas afirman que se guiaron por el criterio técnico de los letrados mientras que desde fuentes populares insistían en tomar una decisión con todas las garantías jurídicas y el "soporte legal necesario".

La decisión fue temporal y requería a la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), acreditar que la baja de los diputados del grupo parlamentario era consecuencia de dejar de ser afiliados de Podemos. Presentada la documentación, la Mesa volvía esta mañana a reunirse para deliberar sobre el informe jurídico elaborado por los letrados del Parlamento.

Falta de procedimiento

Pero el fallo no llegó. Los detalles que se conocen del informe expresan un vacío normativo en el reglamento de la cámara ya que "no establece la forma ni el procedimiento a través de la cual se puede causar baja del grupo parlamentario, ni la forma en la que esta baja se deba comunicar a la Mesa del Parlamento". Sí otorga, por otro lado, la facultad a la Mesa de requerir al grupo parlamentario la documentación necesaria para verificar esa baja, cosa realizada el pasado domingo por Nieto.

El informe también hace mención a los pasos dados por Nieto como portavoz parlamentaria. Los diputados afectados expresan que Nieto abusó de su posición como recogió un escrito presentado por la representante de Adelante Andalucía en la Mesa, Isabel Mora, para evitar la expulsión de sus compañeros: "Dicha comunicación no tiene el respaldo del grupo parlamentario, ni refleja ningún acuerdo tomado por los cauces formales y democráticos sino únicamente una decisión personal, unilateral y carente de cualquier respaldo jurídico", dice el escrito. El reglamento parlamentario no determina a quién le corresponde la competencia para acordar la baja o qué procedimiento se ha de seguir para ello. Tampoco hay detalles de la autoridad que tiene un portavoz para dar de baja a miembros del grupo parlamentario. Así, el informe jurídico remite a las normas internas de funcionamiento de los grupos parlamentarios para acordar el protocolo a seguir. Esta posibilidad no es efectiva ya que Adelante Andalucía carece de una normativa interna que solvente dicha cuestión.

Rodríguez ha calificado el informe de "demoledor" en sus redes sociales y ha manifestado que los letrados le dan "totalmente la razón". Al retrasarse la valoración de la Mesa, la gaditana, anima a sus detractores a tener "una semana para leerlo bien y comprender que está prevaricando". Desde IU consideran que el informe "es incompleto y está obsoleto desde 2003 porque no contempla la jurisprudencia y reglamentación desarrollada desde entonces sobre el transfuguismo".

Transfuguismo político

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía no entra en consideraciones políticas, por lo que no evalúa la situación de transfuguismo político a la que remiten Podemos e IU para dar de baja a Rodríguez y a sus afines de la confluencia. Fuentes cercanas a Anticapitalistas siguen manteniendo que "la acusación de transfuguismo no se sostiene". Por su parte, Nieto, como expresó en una entrevista a este diario, no ve "probable" la readmisión de los diputados. "No contemplo un escenario en el que la Mesa, pasando por encima del criterio de la organización política a la que pertenecían estas ocho personas, decida que puedan seguir hablando en su nombre a pesar de que se acredite que no pueden hacerlo".

Desde IU se apela borrador del Pacto por la Estabilidad Institucional que ratifica el "firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales" y cuyos detalles se ultiman en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Este pacto antitransfuguismo fue impulsado por Ciudadanos, PP, PSOE y cuenta con aportaciones de Unidas Podemos. Vox, que ha apoyado la expulsión de los diputados en Andalucía, no se ha sumado todavía al acuerdo nacional. Precisamente en ese borrador se encuentra una definición de tránsfuga que se asemeja con exactitud a la situación de los diputados afectados: "Se entiende por tránsfugas a los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto electoral que los presentó a las correspondientes elecciones abandonan la formación política o se aparta individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o ha sido expulsados de éstas".

En la tarde de este miércoles hay acordada una reunión en Madrid de los participantes en este pacto. Lo que se decida en ese encuentro puede ser clave para el futuro de Rodríguez y sus afines. De momento y mientras se aprueba, en el borrador del pacto antitransfuguismo se pide el compromiso de todas las fuerzas políticas a "tener este y los anteriores acuerdos como criterios interpretativos de los órganos competentes de las distintas instituciones".

De momento no hay respuesta para el conflicto interno de Adelante Andalucía. Esto obstaculiza la actividad parlamentaria de sus diputados en un tiempo de trasiego político. La semana que viene está fijada una sesión plenaria para debatir los Presupuestos andaluces de 2021 y por mor de la normalidad política, las facciones encontradas, IU y Anticapitalistas, esperan que se resuelva esta suerte de cuento de la buena pipa.