La Mesa del Parlamento deja sin efecto la expulsión de los ocho diputados de Adelante Andalucía y emplaza a IU a acreditar sus motivos

Día de corrillos, apurando la distancia de seguridad, en el Parlamento de Andalucía. La sesión plenaria pasó de refilón pese a que en el día anterior se presentó el proyecto de Ley de los Presupuestos de 2021. Pese al aumento de la presión hospitalaria provocada por el registro de la cifra más alta de ingresos por Covid-19 de toda la pandemia.

La atención se fijó en los rescoldos que quedaban del incendio de la pasada semana cuando Adelante Andalucía volvió a inmolarse. Los miembros de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la cámara, decidían sobre el recurso que Teresa Rodríguez y otros sietes diputados expulsados de la confluencia de izquierdas presentaron para solicitar la "inadmisibilidad" del escrito por el que fueron considerados "tránsfugas".

Al final, ni que sí, ni que no. Tras más de tres horas de debate, a las que se suman las cuatro de la jornada del miércoles, los miembros de la Mesa del Parlamento andaluz han acordado dejar sin efecto la expulsión de los ocho diputados de Adelante Andalucía. Son "diputados de pleno derecho". De momento. Siguiendo la propuesta de resolución del Letrado Mayor, encargado del asesoramiento de la Mesa, se ha estimado "parcialmente" la solicitud presentada por la portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto (IU), el pasado 28 de octubre. Pero Nieto tendrá que acreditar que la baja de los diputados de Adelante Andalucía es consecuencia de su desvinculación de Podemos. Para ello cuenta con dos días naturales, hasta el domingo.

Una vez que este escrito sea presentado, los letrados del Parlamento elaborarán un informe jurídico que decida el futuro de los ocho diputados. "Vamos a poner esa documentación a disposición de la Mesa y esperamos que en los próximos días haya ya una decisión definitiva", ha dicho Nieto. La propuesta de resolución del Letrado Mayor, que no hacía alusión a cuestiones de transfuguismo, ha contado con los votos a favor de PP y Cs. PSOE y Vox han votado en contra.

La decisión ha llegado después una mañana de titubeos y muchos encuentros. IU contaba las horas mientras que los afines a Rodríguez lanzaban mensajes a favor de su readmisión a Adelante Andalucía. La expectación se masticaba por los pasillos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. El estado de ánimo cambiaba de bando por minutos. La coportavoz del grupo, Ángela Aguilera, recalcó en una entrevista en Canal Sur que desde IU se había urdido una "operación para quitarlos de en medio" y allanar el camino a "configurar Unidas Podemos en el sur". Sus palabras fueron secundadas por los diputados María Gracia González, Ana Villaverde y Nacho Molina en sede parlamentaria. "Este parlamento está en la UCI democrática si se permite semejante atropello", dijo el diputado.

Fuentes cercanas a Anticapitalistas no tenían "muchas esperanzas" de que el recurso prosperara. Ahora respiran e insisten en que "la acusación de transfuguismo no se sostiene". Continúan remitiendo al pacto firmado en febrero con Pablo Iglesias. La actual coordinadora de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha remarcado que el líder nacional de los morados no tenía "nada que ver con esta historia, que es meramente andaluza". Velarde justifica que la causa de esta situación está los "incumplimientos" de los anticapitalistas dentro de la confluencia.

Ruptura aparcada

La convivencia dentro de Adelante Andalucía era insostenible. La ruptura, inevitable. El divorcio se gestó por entregas y se precipitó con la solicitud hecha por Podemos Andalucía, a través de Izquierda Unida (IU), para dar de baja del grupo parlamentario a Teresa Rodríguez y a otros siete diputados por "transfuguismo". PSOE, PP y Vox respaldaron la petición. Cs se abstuvo.

Con este fallo de la Mesa, los diputados expulsados son readmitidos y salvan así lo que calificaron de "atropello democrático". El recurso procedimental de los diputados que han pasado una semana como no adscritos se respalda temporalmente. Pero la vía judicial sigue siendo una posibilidad de producirse su expulsión del grupo parlamentario en los días venideros. De momento, todo vuelve a la casilla de salida. Adelante Andalucía ha celebrado en redes la decisión de la Mesa: