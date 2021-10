Pérez Saldaña, el político "de apretón de manos" legitimador de los 'asuntos sociales': "Servir a los demás corría por sus venas"

Ocho años al frente de las políticas sociales en Andalucía (1996-2004), cuatro más gestionando la agricultura y la pesca (2004-2008), y otros cinco, anteriores, como alcalde de su pueblo, Ayamonte (Huelva), entre 1991 y 1996. Fue la llamada del socialista Manuel Chaves la que le llevó de la política local a la autonómica, pero Isaías Pérez Saldaña, fallecido de cáncer este pasado miércoles a los 72 años, "siempre tuvo un intenso amor por su pueblo y llevó Ayamonte por bandera". Lo dice su hijo, Sai, de 44 años, poco después del sepelio en la Parroquia de las Angustias que ha despedido este viernes al exalcalde, al exconsejero; también a aquel maestro de escuela y a ese "político de los de antes, de los de apretón de manos", según alaba el que también fue alcalde de la localidad onubense, Alberto Fernández, cuyas siglas (PP) no suponen en este caso sinónimo de rivalidad alguna sino todo lo contrario.

Generacionalmente más cercano a sus hijos, Fernández no tiene más que palabras de elogio hacia Saldaña, con quien mantenía una amistad "independientemente de ideologías". "Una persona entregada al servicio público en el más amplio sentido del concepto" que "anteponía a cualquier tipo de cuestión o interés personal". "Discrepamos en muchísimas ocasiones, pero era un hombre tremendamente educado, de un trato exquisito, correcto, cariñoso y generoso". Muestra de ello, sin duda, son las numerosas reacciones de respeto y de reconocimiento a su figura que están teniendo lugar desde que trascendiera su fallecimiento. "Se merece que se hable de él así, porque es verdad, porque era una buena persona", señala el exalcalde, quien recuerda también que "apenas unos días antes de irse, seguía hablando de proyectos para su pueblo".

"Sabíamos quién era pero nos ha dejado impactados la repercusión que ha tenido su muerte", comenta su hijo Sai. Diez años alejado de la vida pública, aunque siempre cercano con propios y extraños por su forma de ser, destacan quienes le conocían que Pérez Saldaña era una persona "entregada y desinteresada", recuerda su hijo, a quien satisface mucho el reconocimiento que está teniendo su figura. "El servir a los demás corría por sus venas", sentencia. Su padre, según relata, "se adelantaba al que necesitaba algo y para eso no tenía ni sábados ni domingos". La "bondad", persona "entrañable y cercana", su amor por la familia "por encima de todas las cosas" y una "educación en valores de respeto y de diálogo" forman parte del legado que deja en Sai y del que se siente muy orgulloso.

"Creyó en la agricultura ecológica"

No había trascendido su fallecimiento hasta la llamada de este periódico para Manuel González, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide que se encontraba fuera de Sevilla y que fue su director general de Agricultura Ecológica en la Consejería de Agricultura y Pesca entre 2004 y 2008. "Un hombre esencialmente bueno y con un gran compromiso político. De la gente que no debería irse", resume. Aparte de su buena actitud y predisposición hacia los demás, de la que todos hablan, Pérez Saldaña también impulsó determinadas políticas, en concreto en este departamento las de agricultura ecológica "cuando entonces casi nadie apostaba por ello". "Hizo que Andalucía fuera líder en España y reconocida en Europa", con las "primeras experiencias en llevar productos ecológicos a los comedores escolares", apunta González.

Este exdirector general de la Junta también destaca en ese sentido la "visión de futuro" del exconsejero, que "se la jugaba" en muchos aspectos como este de la agricultura ecológica. "Si me hubiera boicoteado, otro gallo hubiera cantado con ese tema. Pero él cumplió con el objetivo de Gobierno y más, porque creyó en ello, creyó en la agricultura ecológica, y eso entonces no era muy frecuente", señala, apuntando la reciente noticia de que "ahora" los países de la UE se han comprometido con el objetivo de contar en 2030 con un 25% de la superficie agraria del bloque dedicada a la producción ecológica. El ambiente que consiguió en aquella Consejería fue de "compañerismo y de no competencia", destaca asimismo Manuel González de Saldaña, que también presidió entre 2008 y 2012 Cartuja 93, la sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico que albergó la Exposición Universal de 1992.

Otra de las personas que le conocen bien es Salvador Gutiérrez, escritor. Casado con su hija Carmen, asegura que su relación no era la clásica entre suegro y yerno. Emocionado, dice que el político era "una referencia en muchos sentidos" para él y para mucha gente. "Una persona llena, sin miedo, que tenía muy claro donde ir", comenta el escritor, quien recuerda una anécdota cuando, durante un fin de semana en Córdoba, quiso acercarse a un acto sobre adopciones en Andalucía.

"Nos dijo que tenía 'una cosa de trabajo' que resolver. Resultó ser un acto con unas 500 personas, donde realizó una emotiva intervención, sin papeles, sin asesores, sin chófer, y donde recibió el aplauso y el cariño de todas las personas que allí le escucharon, saludando a todos". "Tenía claro su objetivo de servicio público" y su gestión supuso "un antes y un después en las políticas sociales en Andalucía", asegura, siendo el primer consejero de una consejería "específica" para los entonces llamados 'asuntos sociales', que hasta ese momento casi era una cuestión más cercana a la beneficencia, señala Gutiérrez.

Casa del Pueblo Isaías Pérez Saldaña

Entre sus logros en aquella época, se cuentan las primeras leyes de menores, drogas o personas mayores, recuerda. "Todas esas las hizo él", poniendo "la política al servicio de las personas que lo necesitaban", legitimando sus derechos de acuerdo a una normativa. Se las vio y se las deseó con Magdalena Álvarez, tantos años al frente de los presupuestos de la Junta de Andalucía, bromea el escritor. Chaves, presente este viernes en su despedida, siempre fue el "mediador" entre ambos para que, al final, Saldaña pudiera "conseguir sus objetivos". "Él tenía claro que ese era el camino", concluye Salvador Gutiérrez.

Siempre muy vinculado al PSOE de Huelva, circunscripción por la que fue diputado en el Parlamento autonómico, Pérez Saldaña da nombre desde el pasado septiembre a la Casa del Pueblo de Ayamonte como homenaje a "un socialista que hace historia" en un acto en el que estuvo arropado por su familia y que contó con la presencia del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien intervino junto a la alcaldesa de Ayamonte y secretaria general del partido en esta localidad, Natalia Santos, y la coordinadora general del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca.