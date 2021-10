El periodismo, ante la Covid-19: "O nos adaptábamos a lo que venía o estábamos profesionalmente muertos"

Lo que viene por delante en la profesión periodística, lo que la pandemia ha llevado a las redacciones y lo que ahora se plantea a plazo corto ha sido la base del encuentro organizado este martes por elDiario.es/andalucia en la sede central de Cajasol en Sevilla.

Para responder lo mejor posible al análisis se han reunido en un cara a cara dos generaciones de periodistas, padre e hijo. El periodista, escritor, filólogo y fundador de la revista Archiletras, Arsenio Escolar, exdirector del periódico 20 Minutos y presidente del Club Abierto de Editores CLABE, y el director y fundador de elDiario.es, Ignacio Escolar, exdirector de Público, analista político en La Sexta y ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que concede la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

En una charla conducida por la periodista y escritora María Iglesias, colaboradora de elDiario.es Andalucía, ambos han puesto sobre la mesa cómo han visto todos los cambios que en año y medio han llegado en tropel, como ha dicho Ignacio Escolar con cambios tan radicales como tener que dirigir un periódico sin periodistas delante. “El mismo 13 de marzo, el día que comenzó el confinamiento, tuvimos 20 contagios, yo uno de ellos”, ha dicho, para señalar que se tuvo que se reorganizar todo el trabajo de la redacción, y “no imaginaba que se podía dirigir un periódico con la redacción confinada en su casa”.

Pero se pudo, hasta tal punto que la redacción de elDiario.es se ha adaptado a los cambios con citas presenciales solo para lo imprescindible y algunos días a la semana.

Un servicio esencial

Pero ha sido un esfuerzo necesario, como defiende Arsenio Escolar, que no obvia que los medios sufrieron una caída de ingresos importante, pero “al mismo tiempo que se hundía nuestro principal ingreso se incrementaban nuestros costes por dar ese servicio a la sociedad. No olvidemos que el primer decreto del Gobierno ya nos consideraba un servicio esencial”.

Un servicio esencial dentro de que “viene el lobo”, como Ignacio Escolar ha calificado los primeros rumores sobre la pandemia, tras pasar crisis sanitarias anteriores sin mayores problemas, a la vez que vaticina que “la crisis climática es mucho mas grave que la de la Covid, pero a cámara lenta. Será la gran noticia que contará mi generación, esperemos que no en plan dramático”.

“Un amigo tiene la teoría de que estamos en manos del mono loco, un guionista que va sacando bolas y decidiendo lo que nos pasa”, ha señalado, para apuntar Arsenio Escolar, en ese ámbito,que hay que tener en cuenta los cambios tecnológicos que han ido llegando. "Vendrán nuevos cambios, pero los periodistas tenemos una especial habilidad para adaptarnos, porque, si no, te caes”.

Con todo, “la gran mayoría de las redacciones nos dimos cuenta de que o nos adaptábamos a lo que venia o estábamos profesionalmente muertos”, para recordar otra frase casi de epitafio: “Corren unos tiempos en los que te aclimatas o te aclimueres”.

Los cambios que llegaron

Con todo, Arsenio Escolar ha puesto en valor que la generación de más edad del periodismo “les hemos enseñado a las generaciones siguientes el oficio, pero ellos nos han enseñado a adaptarnos a los cambios”, cambios que no siempre han sido para bien en la pandemia, como las ruedas de prensa sin preguntas o el envío de vídeos y cortes ya editados sin posibilidad de réplica. “El poder tiene una tendencia a ejercerlo sin ningún tipo de control, pero nuestro papel es lo contrario. Llegué a plantear a los colegas que dirigían medios para comprometernos a no dar una sola línea en nuestros medios en una comparecencia sin preguntas. Propuse incluso que creáramos un sello de calidad en todas las informaciones, en las que dijéramos que el político de turno no ha accedido a las preguntas”.

Y es que "las leyes de transparencia están para eso, tenemos que estar todo el día preguntando, y abominando de prácticas que van en la línea contraria. Si tenemos que contar cosas de una rueda de prensa sin preguntas hay que decir que quien sea se negó a recibir preguntas”.

Y todo en un ambiente de teletrabajo que, curiosamente, fue premonitoria en elDiario.es, como señala su director, que ha puesto sobre la mesa que “ya teníamos un programa piloto de teletrabajo de un día a la semana antes de la pandemia”, aunque no con los matices que hubo que adoptar de forma forzada.

La situación de la profesión, los medios y las redes

Ignacio Escolar ha respondido a una pregunta de María Iglesias en torno a la situación actual del profesional del periodismo, precaria en muchas ocasiones, hasta el punto que ha recordado que hace 14 años, como director de Público, ganaba más dinero que ahora, mientras que Arsenio Escolar ha dicho que “la precarización en el sector se acelera con la crisis financiera de hace 12 años”, para señalar el director de elDiario.es que “en 2012, un redactor base cobraba 1.000 euros al mes, y ahora el doble, y sigue siendo por debajo de lo que yo pagaba en Público, aunque siendo un problema gravísimo y una situación que no ha recuperado todo lo que se perdió por la crisis podemos ser moderadamente optimistas”.

A preguntas del público, ha opinado sobre si “se parece la prensa cada más a las redes”, lo que, según Ignacio Escolar, tiene matices, distinguiendo entre los medios que publican titulares para enganchar o noticias en abierto “que la gente piense que pagaría por verlas”. “Muchos medios, cada vez más, intentamos convencer a los lectores de que nuestro trabajo merece la pena, y a la gente no se la puede engañar para que pague por basura”.

Aquí puedes ver íntegro el desarrollo del encuentro: