La política lamenta la muerte de Julio Anguita: "Ha muerto un hombre coherente"

No han sido pocas las reacciones de pena y aprecio tras la muerte de Julio Anguita, ex coordinador federal de IU, ex alcalde de Córdoba y referente de muchos dirigentes de la actual federación y de Podemos. Personalidades de la política e instituciones han tenido un adiós para "el califa rojo".

Desde la cuenta del Congreso de los Diputados han remitido un mensaje de "pésame" a la familia.

Julio Anguita, diputado de Izquierda Unida durante las legislaturas IV, V y VI (1989-2000) y coordinador federal de la coalición, ha fallecido hoy.



Nuestro cariñoso recuerdo y el pésame a sus familiares, amigos y compañeros.



Descanse en Paz.

El presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida y ha calificado en twitter a Anguita como un hombre "crítico, honesto y coherente" y ha trasladado su "pesar" a la familia y amigos del político al principio de la rueda de prensa de este sábado.

Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social.



Mi cariño para su familia, compañeros y amigos.

Alberto Garzón, actual ministro de Consumo, y coordinador de IU, se despide de Anguita: "Hemos perdido al más grande, nuestro amigo, nuestro camarada".

Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz.

El vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha definido al fundador de Izquierda Unida, Julio Anguita, fallecido este domingo, como "el mejor referente político", una persona que, según ha confesado, le marcó el camino a seguir y que siempre "se atrevió a señalar al poder".

Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado sus condolencias por la muerte de "un andaluz de altura":

Se nos va Julio Anguita. Un andaluz de altura, honrado y coherente, con el que tuve la oportunidad de compartir charlas y reflexiones. Mi pésame para su familia y sus compañeros

Políticos de otras fuerzas políticas han trasladado su pesar. Iñigo Errejón, líder del partido Más País, ha querido lanzar un mensaje de pésame a "la familia del PCE"

Lamento mucho la pérdida de Julio Anguita, un hombre íntegro y honesto. Quiero mandarle un fuerte abrazo a la familia del PCE.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha dado el pésame a compañeros y familia de esta "figura de indudable relevancia", "aunque no compartiera sus ideas":

Aunque no compartiera sus ideas, Julio Anguita ha sido una figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas. Mi sentido pésame a su familia y compañeros. Descanse en paz.

"Hablaba uno de los nuestros", ha dicho Gabriel Rufián (ERC) en twitter al conocer la noticia:

No ha habido silencio más respetado en los barrios de tierra, hormigón y uralita que el silencio de cuando salía Julio Anguita en la tele. Uno de los nuestros hablaba.



El mejor de todos ellos.



Qué pena más grande.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona no ha dudado en calificarlo como "maestro".

Julio Anguita: “Aun así, merece la pena”.



Ha muerto un maestro ❤️🖤

Nos ha dejado un referente ético y político de profundas convicciones republicanas.

Un fuerte abrazo a sus personas más queridas y cercanas.

Adiós desde Andalucía

Voces políticas en Andalucía han querido también recordar y lamentar la muerte de Anguita. Desde el presidente andaluz a los líderes de la oposición. Juan Manuel Moreno (PP), en concreto, ha destacado la capacidad de Anguita de llegar a "acuerdos necesarios".

Julio Anguita tenía todos mis respetos y reconocimiento por su aportación a la política en España. Un hombre comprometido con sus ideas y capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias. Mis condolencias a sus compañeros y a su familia.

También el vicepresidente de la Junta de Andaucía, Juan Marín (Cs), ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del ex acalde del Córdoba.

Lamento profundamente el fallecimiento de Julio Anguita. Envío un fuerte abrazo a toda su familia, amigos y compañeros de partido. Mis sentidas condolencias. DEP

Susana Díaz, líder del PSOE andaluz, ha asegurado que la muerte de Anguita "deja un enorme vacío que todos los demócratas lamentamos".

Julio Anguita es una figura clave para entender la España contemporánea. Su perdida deja un enorme vacío que todos los demócratas lamentamos.



L@s socialistas andaluces nos unimos al dolor por su pérdida conservando su recuerdo. Descanse en paz.

El ex coordinador de IU en Andalucía e impulsor de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, también ha mostrado su pesar ante la noticia.

Hoy embarga un profundo dolor a toda la gente de bien: se nos va un referente político y ético, Julio Anguita, un hombre que dignificó la política y nuestra sociedad . Que la tierra le sea leve.

Tampoco el actual alcalde de Córdoba José María Bellido (PP) ha querido dejar de tener un recuerdo para Anguita, "siempre fiel a sus ideas (...) y una persona muy querida por los cordobeses".

Día muy triste en #CórdobaEsp tras confirmarse el fallecimiento del ex alcalde Julio Anguita un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas y sobre todo una persona muy querida por todos los cordobeses. Descanse en paz.

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) ha valorado su coherencia y su "renuncia a los privilegios de la política".

Se fue Julio Anguita con la misma lucidez que mantuvo toda su vida. Algunos empezamos a interesarnos por la politica escuchándolo siempre valiente, siempre coherente, renunciando a los privilegios de la política y al compadreo con el neoliberalismo en cualquiera de sus facetas.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre (PP), ha agradecido su trabajo "honesto" al dirigente de IU tras su muerte.

Mis condolencias más sinceras a los familiares, amigos y compañeros políticos de @JulioAnguita_ a quien hay que agradecer su trabajo y esfuerzo, siempre entregado y honesto, en la democracia española a nivel local, regional y nacional.

Descanse en paz. FTP

Toni Valero, actual coordinador de IU en Andalucía, no ha dudado al decir que "ha muerto un gigante".