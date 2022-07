El PP andaluz ofrece diálogo para “la legislatura de los consensos absolutos” entre continuos reproches al PSOE

El papel de portavoz parlamentario del partido en el gobierno no es fácil, siempre en la búsqueda de un cierto equilibrio que no impide que las intervenciones tengan un exceso de azúcar y euforia. Toni Martín se ha estrenado este jueves como portavoz del PP, tomando así el testigo de Juan Antonio Nieto, y lo hizo con una oferta permanente de diálogo que, sin embargo, alternó con continuos críticas al PSOE andaluz, al que reprochó más de una vez su dependencia de Pedro Sánchez. Pese a ello, y pese a apelar más de una vez a la herencia socialista recibida al llegar al Gobierno de la Junta, apeló al resto de grupos a que la mayoría absoluta del PP (un término del que por cierto intenta huir) dé paso a “la legislatura de los consensos absolutos”.

El candidato popular, Juan Manuel Moreno, le pidió en su réplica que su grupo parlamentario “me ayude a no caer jamás en la autocomplacencia”, instándole a “demostrar que hay otra forma de hacer política y que otra Andalucía es posible”. Una Andalucía, por cierto, que considera que “quiere estabilidad, ambición y seguir avanzando”. “Que la mayoría suficiente no nos desvíe, hay que poner a las familias andaluzas en el centro de nuestros esfuerzos”, apostilló.

El discurso de Martín tuvo tres ejes, el primero de los cuales fue la alabanza a Moreno, a la vez que reproducía una versión reducida de su discurso “minucioso y riguroso” del día anterior. El segundo fue la reiteración en la oferta de diálogo y el tercero, el ataque a un PSOE al que incluso criticó por su “falta absoluta de respeto y lealtad institucional” al agendar el Debate sobre el Estado de la Nación y el Comité Federal socialista coincidiendo con fechas como la constitución del Parlamento o la toma de posesión del propio Moreno. “Qué tino hay que tener”, ironizó.

Moreno hablaba de mayoría “suficiente”, y Martín reconoció que la idea de mayoría absoluta “tiene un carácter peyorativo, porque es sinónimo de abuso y aplastamiento de la oposición. En este sentido recordó que, durante los gobiernos socialistas, el PP llegó a presentar 6.000 enmiendas a los presupuestos ”y se rechazaban todas“ en lo que considera un ejemplo de ”actitud de desprecio y excluyente. Ese rodillo socialista confundió las mayorías absolutas con absolutistas y con el sectarismo, pero eso ha pasado a la historia“, garantizó, recordando que diálogo ”ha sido la palabra que más ha pronunciado desde el 19J“ el propio Moreno.

“Aprendido a ganar perdiendo”

Así que tirando de eufemismos para no hablar de mayoría absoluta (Martín habló de “mayoría suficiente” e incluso de “nueva mayoría”), reiteró que el PP no caerá en los errores socialistas porque “ha aprendido a ganar perdiendo”, lo que en teoría se traduce en “respeto al adversario y humildad para desterrar la arrogancia y la soberbia”. Y como primera meta volante en esta “legislatura de los consensos absolutos”, emplazó a todos los grupos a consensuar unos presupuestos que serán “los de las familias y con marcado carácter social”. Eso sí, no perdió la ocasión para reprocharle al PSOE que no respaldara las cuentas para 2022. “Como alcalde usted pidió diálogo y acuerdo, pero desgraciadamente a la primera oportunidad que ha tenido el resultado fue un teatrillo, se tumbaron los presupuestos con fuerzas políticas que son antagónicas”, le afeó al portavoz socialista en este debate, Juan Espadas.

“Hemos concluido la legislatura del cambio y empieza la del impulso, porque el cambio ha funcionado”, prosiguió Martín, una afirmación que blindó con que “lo dicen los datos” económicos y de inversión en políticas públicas. “No vamos a defraudar a nadie”, subrayó, y garantizó que el Gobierno andaluz “hará lo contrario que el presidente de España, que genera ansiedad a las familias”, lo que enlazó con la afirmación dirigida a la bancada socialista de que “los andaluces quieren partidos que les defiendan”. Por ello, pidió a un socialismo andaluz “que siempre ha sido fuerte” en el contexto nacional de su partido que “no agache la cabeza y no se calle”.