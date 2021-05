La presidenta del Parlamento andaluz defiende la expulsión de Teresa Rodríguez tras el recurso al Constitucional: "No se hizo nada contra la ley"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, está a punto de encajar una resolución del Tribunal Constitucional que cuestiona una decisión adoptada por la Mesa, órgano de gobierno de la Cámara, sobre la expulsión de nueve parlamentarios del grupo Adelante Andalucía, incluida su presidenta, Teresa Rodríguez. Bosquet aún no ha recibido la notificación oficial de la providencia, adelantada por este periódico, que admite a trámite el recurso de amparo de los nueve diputados -hoy no adscritos- y abre una pieza separada para estudiar la medida cautelar de reintegrarlos en su grupo parlamentario. "Cuando llegue, presentaremos nuestras alegaciones y acataremos la resolución final", dice la presidenta, que añade: "No hay ninguna responsabilidad del Parlamento andaluz y no se hizo nada contra la ley".

Bosquet es abogada de profesión y asegura que "en derecho, dos y dos no siempre son cuatro". Con esto quiere decir, que la ley tiene "muchas interpretaciones", y que para eso "existen los procedimientos judiciales". La Mesa del Parlamento gestionó, debatió y ejecutió en varias sesiones -entre octubre y noviembre de 2020- la expulsión de Teresa Rodríguez y otros tantos diputados de Adelante Andalucía, respondiendo a una petición de sus compañeros de IU, que forman parte de la coalición, y de la nueva dirección regional de Podemos. Contó con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Vox y Adelante (el PP se abstuvo), y superó reiteradas advertencias e informes del letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, que dejó por escrito en las actas de reunión que los argumentos de la expulsión y la decisión misma rozaba la inconstitucionalidad.

Ahora el tribunal competente ha admitido a trámite un recurso de amparo porque, en efecto, ve indicios de que pudo vulnerarse los derechos fundamentales de representación política y participación de los diputados expulsados. "El letrado del Parlamento ofreció dudas, pero tampoco hay una decisión determinante jurídicamente. No se hizo nada en contra de la ley, la Mesa adoptó un criterio en base a la documentación aportada por el grupo de Adelante Andalucía, por parte de IU y Podemos. Será el tribunal quien resuelva, no pasa nada si falla positivamente o negativamente", ha explicado este martes Bosquet, en los pasillos del Parlamento.

Las refriegas internas entre Podemos, IU y los Anticapitalistas por el control de la coalición electoral que compartían -Adelante Andalucía- se trasladaron al Parlamento andaluz cuando las nuevas direcciones regionales de Podemos e IU se pusieron de acuerdo para elevar una petición de expulsión contra Teresa Rodríguez y otros siete diputados por "tránsfugas". La Mesa, con participación de todas las fuerzas políticas, dirimió en el asunto, resolvió a favor, y ahora es el Constitucional quien va a revisar aquella decisión, poniendo en tela de juicio la labor de la Cámara. Bosquet no ha querido responder si el arbitrio del Alto Tribunal en los asuntos legislativos -ante la denuncia de sus diputados- "empaña" la imagen del Parlamento andaluz. "El recurso de amparo de los diputados no adscritos no era un secreto, es un derecho que tienen y si yo hubiera estado en su lugar, a lo mejor habría hecho lo mismo", dice.

La presidenta de la Cámara ha querido quitar hierro a la admisión a trámite del recurso y la pieza separada sobre la medida cautelar de reingreso en el grupo Adelante -"lo anormal habría sido que no lo admitiese"-, y ha matizado la responsabilidad del Parlamento, que es contra quien va el recurso de amparo: "La Mesa del Parlamento no ha echado a nadie de su grupo, lo que ha hizo fue resolver la petición de un grupo [Adelante Andalucía]. En base a la documentación que había se adoptó una decisión. Si el TC acepta el reingreso de los diputados en su grupo, lo acataremos", advierte. Sobre la posibilidad de que prospere la medida cautelar, y Rodríguez y sus compañeros vuelvan a Adelante, siendo ahora mayoría frente a los diputados de IU que promovieron su expulsión, Bosquet no ha querido adelantar valoraciones "hasta no ver la resolución". "Prefiero ser prudente y cautelosa, pienso como el Cholo Simeone, vamos partido a partido".