La Junta Andalucía apuesta por un desconfinamiento "sectorial y territorial": "Estamos en mejores condiciones"

Como había anunciado esta misma mañana su portavoz, el máximo dirigente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha trasladado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que la comunidad autónoma andaluza está "en coniciones de afrontar un desconfinamiento progresivo". "Andalucía debe ser de las primeras en retomar esa nueva normalidad por comarcas zonas o territorios que puedan cumplir las condiciones", ha dicho, aunque no ha concretado a qué zonas se ha referido: "Estamos trabajando en ello".

El presidente Pedro Sánchez ha dejado claro que a los dirigentes autonómicos en la conferencia de cada domingo que el Ministerio de Sanidad dirigirá la estrategia de desescalada para la que el Ejecutivo cuenta con varios grupos de trabajo que coordina la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, si bien ha reclamado a las comunidades autónomas reforzar la atención primaria para ordenar la desescalada por territorios.

En ese sentido, Moreno ha avanzado que Andaucía trabaja con su propio "comité técico" que "está empezando a estudiar donde hay menor impacto del contagio". "Es un trabajo muy serio y que hay que hacer con mucho rigor. Tardaremos un poquito en ponerlo en marcha" pero "en el mapa" se ve "con claridad" que hay zonas con una "incidencia nula". "Pero no nos vamos a precipitar", ha insistido.

Moreno, en todo caso, ha dicho haber transmitido a Sánchez la "máxima voluntadde colaboraciós a las medidas que sean necesarias. Así ha sido desde el primer momento y seguirá siendo". "Andalucía ha sido ejemplo de muchísimas cosas", también "en responsabilidad", por lo que ha planteado "que tenemos que avanzar en los problemas que tenemos". "Los cudadanos necesitan certidumbre" considera "fundamental" saber "cómo vamos a afrontar la vuelta a la nueva normalidady cuándo vamos a disponer de los fondos que no llegan a Andalucía".

Moreno ha explicado que "las medidas deben de ser progresivas y deben comenzar por las zonas donde hay menor incidencia", detallando que en la comunidad autónoma hay "34 casos por cada 100.000 habitantes" mientras que la media nacional es "138 por cada 100.000", situando a Andalucía "entre las cinco regiones con la incidencia más baja", con "un 5,7% del total de casos", pidiendo por ello un "criterio homogeneo" para el recuento de contagios. "Me elgro que se haya atendido a esa petición", ha dicho en relación al cambio del Ejecutivo en ese sentido adoptado esta semana.

Tras agradecer la "lección" de los profesionales que desarrollan su trabajo en Andalucía, a la vista del anuncio del sábado de Sánchez considera que "en andalucia estamos en coniciones de afrontar un desconfinamiento progresivo", por comarcas o municipios, de manera gradual y siempre con las garantias de seguridad como el distanciamiento social", pero "podemos ir recuperando proresivamente la actividad y debería ser así, desde mi punto de vista".

"No nos hemos visto sobrepasados"

"No nos hemos visto sobrepasados por el trabajo de los sanitarios y por nuestra capacidad como sociedad". "Si hemos sido capaces de adelantarnos" en frenar la expansión, "podemos anticiparnos a la reactivación económica", porque además "estamos preparados para futuros repuntes" del coronavirus. Ha reclamado a Sánchez "un criterio sólido y nítido" para ver "a partir de qué nivel de incidencia se podría hacer las salidas a la calle". Respecto al anuncio de que los niños puedan ver aliviado el desconfinamiento desde el 27 de abril, "coincido con la necesidad de dar una pequeña válvula de escape, porque que se están portando muy bien pero lo necesitan, siempre con el máximo control desde el punto de vista sanitario".

Teniendo en cuenta ese "nivel de inciencia menor", "estamos en mejores condiciones para que el desconfinamiento se pueda hacer en algunas comarcas de manera mucho más rapida", ha insistido, porque "hay municipios donde hay cero casos y siguen confinados pero no hay riesgo" y Andalucía podría ser "de los primeros territorios en España". "Tiene que ser progresivo y gradual y respetar toda la salvaguarda de distanciamiento social, porque hay que preservar la salud por encima de todo", ha comentado a preguntas posteriores de la prensa en la comparencia telemática.

Se trataría de unas "pequeñas aperturas de válvulas de escape" y "nos gustaría hacerlo de manera sectorial y territorial. Esas dos variables las tenemos que cruzar. "Hay zonas de Andalucía donde se podría empezar un deconfinamiento progresivo a partir de la suspesion del estado de alarma", ha concretado.

Moreno también ha anunciado que la comunidad prepara un "público homenaje" a las víctimas del Covid-19 por que "lo merecen" y es algo que "no puede esperar", Por eso trasladará esta semana a los ayuntamientos, a través de la FAMP, para abordarlo "de forma inminente", sin poder detallar cuándo se realizaría porque "es algo que tenemos que debatir" pero insisitendo en la necesidad de ejecutarlo ante los casi mil fallecidos en Andalucía y más de 20.000 en todo el país. Sería, sin mayor detalle, "un memorial con un recuerdo a las personas y a los que han luchado por defender la vida" porque "tenemos todos un luto interno".

El presidente de la Junta también ha destacado los "avances" desde Andalucía "en invetigación virológica", "más en los ultimos meses que en los ultimos 30 años", y haber sido "de las primeras comunidades en fabricarse sus propias pruebas PCR" y al hehco de "no depender de mercados exteriores" para adquirir material gracias al tejido andaluz "nos abastecemos con producción propia". "Empezamos a ser autosuficientes, incluso con nuestros respiradores", ha comentado, si bien ja reclamado "más medios en lo que se refiere a la detección de casos positivos". "Necesitamos muchos más tests, porque no podemos dejar que falle la estrategia por no disponer de la información más precisa posible", ha indicado, reseñando, al hilo de la importancia de la atención primaria que hay que "reforzar" este punto porque "va a ser esencial en la estrategia".

Un plan nacional de rescate al turismo

Desde el punto de vista económico Andalucía, "preparada en el ámbito sanitario y social, también en lo económico", denunciando que "seguimos esperando los 100 millones de euros anunciados" para cuestiones sociales y "los fondos para repartir en ayuntamientos", reclamando "transferenca reales". "Son seis semanas esperando", ha dicho, señalando que ha pedido al Gobierno central "mayor confianza en nuestra capaicidad de gestión", pidiendo también los 430 millones de las políticas activas de empleo y otras partidas extraordinarias "que no llegan a Andalucía".

En ese punto ha señalado que "ahora más que nunca la lealtad debe ser nítida y firme", diciendo que le gustaría que "fuera corrspondida con la misma lealtad hacia nosotros", mostrando su "disconformdad" con el recurso que prepara el Gobierno central el decreto aprobado recientemente por el Parlamento ya que "podría suponer un freno para la recuperación en Andalucía". "Tenemos que agilizar las trabas administrativas", llamando a "reconsiderar su posicion y confío en que lo haga", abriéndose a matizar algunas cuestiones respecto al decreto.

En cuanto al turismo ha reclamado al Gobierno "más sensibilidad con el sector", lamentando que si el Ministerio de Trabajo tiene un plan en dos tiempos, "no podemos no conocer ese plan". "No se puede hacer un anuncio y que no se sepa nada más", por lo que ha propuesto a Sánchez "un plan nacional de rescate al turismo" ya que se prevén "pérdidas de 15.000 millones en el peor de los escenarios en Andalucía". "Eso es inasumible si no tenemos ayuda de España y Europa", advirtiendo que la comunidad ya ha comenzado "un plan de choque para movilizar 230 millones de salvavidas a las empresas, que ven perdida una temporada alta que iba a ser de record".