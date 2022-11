El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza dice que “Andalucía debe complementar la renta mínima”

Las sucesivas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística viene situando a los municipios y barrios de Andalucía entre los primeros de las listas con mayores niveles de pobreza, a las que hay que sumar la que afecta a los más vulnerables, los niños. Esta semana, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con la red territorial EAPN Andalucía, ha organizado un seminario bajo el lema 'Retos País 2030' de forma paralela a que la Junta se haya abierto a “corregir” el presupuesto autómico de 2023 para incluir la renta infantil que reclama Save the Children. Carlos Susías, presidente de EAPN Europa desde 2018, considera acerca de esa cuestión que el Ingreso Mínimo Vital que creó el Gobierno de España “está muy por encima de lo que eran las prestaciones que tenía la propia Junta de Andalucía”. Ahora, “se trata de que se complemente de la manera más efectiva para que le llegue a todo el universo sobre el que tiene que actuar”.

La pandemia, la crisis económica, la guerra o la inflación han sido cuestiones que se han abordado en estas jornadas de EAPN. Para Susías, “terminar con la pobreza y la exclusión social en España y en Europa es una responsabilidad pública, no es de las entidades sociales que colaboramos, apoyamos o impulsamos lo que sea necesario”. “La responsabilidad es pública y de todas las administraciones: de la Unión Europea, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, que tienen muchas competencias en estas materias. El presidente destaca en conversación con elDiario.es Andalucía que ”la pandemia aumentó la crisis social y ahora hay una crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria, que la guerra ha aumentado, pero antes de la pandemia ya tuvimos de la que mucha gente con vulnerabilidad no llegó a salir de ella“.

“Aquí en España ya teníamos unos niveles de pobreza muy altos. Una pobreza estructural para la que se necesitan medidas estructurales de carácter económico que generen más empleo y un mejor empleo porque hay un 14% de personas con trabajo que están en situación de pobreza”, comenta Susías. A su juicio, medidas como el incremento del salario mínimo “son acertadas, tienen que ser más consolidadas y desde luego tienen que servir para alcanzar un nivel de vida suficiente”. “Porque si alguien está trabajando y no puede vivir con su propio trabajo, lo que está fallando es el empleo que tiene esa persona”, zanja.

Andalucía, en casi todos los indicadores, está peor que la media española en el ámbito de pobreza

Susías comenta que “otras medidas pueden ser las rentas mínimas para aquellos que no pueden trabajar, o las pensiones, que también tienen que ser suficientes”, y apuesta por “reforzar los servicios sociales si se quieren paliar los efectos de la pobreza, considerando ”necesarias“ unas ”políticas de empleo que estabilicen el empleo y que sean empleos de calidad. No vale cualquier empleo“. Susías también alude a otro tipo de políticas ”que son necesarias“ para evitar la pobreza, como la educación, la sanidad o la vivienda. ”Los problemas de vivienda son tremendos y necesitamos ya una ley de vivienda a nivel estatal, que que no hemos tenido ninguna la democracia y yo creo que tiempo ha habido de sobra. Necesitamos servicios sociales más potentes, y políticas económicas y fiscales que verdaderamente permitan sostener todo este sistema de protección social que tenemos en España y en Europa“.

En ese contexto general de la situación, “Andalucía, en casi todos los indicadores, está peor que la media española en el ámbito de pobreza. Es verdad que en España tenemos dividido el país, a partir de Madrid, en el norte están todas muy por debajo de la media y en el sur están todas las comunidades autónomas por encima de la media”. Según apunta, “Andalucía, tradicionalmente, históricamente, tiene unos niveles de pobreza muy altos. Esto no lo puede solucionar un gobierno en un año ni en dos años, pero sí es verdad que hay que ver cómo va funcionando y qué medidas se van tomando. Lo que sí está ocurriendo es que hay algunos elementos que están aumentando la pobreza con respecto a como estábamos anteriormente”, indica, añaciendo que “es necesario reforzar todo lo que es el sistema educativo, la diversidad de la educación y reforzar el sistema sanitario para que siga siendo universal”.

“Afortunadamente, las políticas de protección del escudo social del Gobierno de España han permitido que, aunque ha aumentado la pobreza, a nivel estatal se haya evitado que al menos 67.000 personas no hayan entrado en ese umbral de pobreza. Tenemos que ir en esa dirección de protección a las personas, porque además se está demostrando que esas políticas sirven para el desarrollo. Y por primera vez en España, en una situación de crisis, está aumentando el empleo y están aumentando las políticas de protección social. Por lo tanto, no es cierto lo que nos decían, y estamos viendo que tenemos que rectificar para mejorar la situación de las personas y para poder mejorar la situación económica de todo el país”.

Bienvenidas sean las ayudas porque permiten que la gente esté por lo menos sobreviviendo, pero la cuestión no es que sobrevivan sino que las personas tengan vida y tengan un futuro de vida

Susías no conoce los detalles de la labor de la administración pública en Andalucía, pero entiende que se trata de “algo estructural”. “No es consecuencia de un gobierno concreto. Tiene carácter histórico. Desde luego, si se quiere hacer algo, tenemos que tener una estrategia contra la pobreza y contra la exclusión social específicamente de Andalucía. Es necesario que actúen todas las consejerías y todas las políticas al mismo tiempo, no cada una por su lado. Y, por supuesto, no derivarlo exclusivamente a los servicios sociales. El problema de la pobreza no lo solucionan solamente servicios sociales. Tienen que ser planes de pobreza coordinados, protegidos y, además, localizados en determinados sitios porque es necesario que se focalice, para toda la población y para esos grupos específicos en aquellas zonas más definidas, y contar necesariamente con el tercer sector, por su capilaridad y porque llega a mucha gente donde no puede llegar la propia administración. Pero, repito, la responsabilidad es pública, no del tercer sector solo, por eso es necesario tener una estrategia”.

El presidente de EAPN Europa incide en que “no es una cuestión solamente de ayudas sino que es una cuestión de coordinación de políticas, de rehabilitación de barrios, de políticas de vivienda, de evitar barreras arquitectónicas y urbanísticas que crean exclusión. Verdaderamente, si no se hace una actuación integral, va a ser muy difícil. Bienvenidas sean las ayudas porque permiten que la gente esté por lo menos sobreviviendo, pero la cuestión no es que sobrevivan sino que las personas tengan vida y tengan un futuro de vida. Y para eso es necesario trabajar más desee las propias administraciones y trabajar mejor, coordinarse con los gobiernos regionales. Hace falta un programa operativo en cada uno de los sitios, no que cada una de las consejerías vaya por su lado, aquí o en otras comunidades”.

Según concluye, “es necesario que cuenten con nosotros, porque nosotros vamos a poder dar mucha información que ellos no tienen y podemos avisar de muchas cosas que no se tienen que hacer porque se pueden hacer mejor”.