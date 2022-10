“Problemas burocráticos” dilatan en Andalucía las sustituciones del personal de integración social en los colegios

“A mí los problemas burocráticos me tocan bastante las narices porque ¿qué culpa tiene un niño de los problemas burocráticos cuando él tiene todo su derecho a ser atendido en condiciones?”. Un padre resume así la experiencia vivida durante tres meses en los que su hijo, con parálisis cerebral, no dispuso en su instituto público de Triana de un Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que le ayudara con su día a día en el centro educativo y le hiciera más fácil su estancia en él. Tenía que ir a cambiarle el pañal durante las clases, entre otras dificultades para él y la familia. Una situación parecida a la que padece Mercedes, recibida finalmente por el delegado de la Consejería de Desarrollo Educativo en Sevilla unos días después de hacer público en sus redes sociales que en el CEIP Santa Teresa de Mairena del Aljarafe funciona sin PTIS desde el 14 de septiembre. Ello le obliga, un mes después, a ejercer diariamente esa labor con su hija de 10 años, también con parálisis cerebral. Esta madre, con los recursos para ello, ha conseguido hacer pública su situación, si bien no se le ha dado todavía solución efectiva.

Hay más de 126.000 menores y jóvenes con necesidades educativas especiales matriculados este curso en Andalucía, un 9% del total del alumnado. No son casos aislados los de ese padre o esa madre debido a la “lentitud enorme” cuando el PTIS es personal laboral de la Junta, lamenta Jesús Bru, responsable de Enseñanza Privada y Discapaidad de la FESP de UGT Andalucía. La sustitución para el PTIS del citado colegio del Aljarafe “está en marcha”, según traslada esta madre, que ha actualizado aquel post desesperado para llamar la atención de la situación y la de otros muchos colegios cuando un PTIS se da de baja. En la Junta están “revisando el expediente para que esto no vuelva a pasar”, indicándole a la madre que se está viendo “cómo mejorar el protocolo general de sustitución de PTIS para que se resuelvan en el menor plazo posible”. “Se inició el trámite de cobertura en cuanto el centro comunicó la baja”, explican escuetamente fuentes oficiales de la Consejería.

En ese colegio existe una plaza de personal laboral de PTIS (hay más de mil en Andalucía) que, en caso de baja, “suelen tardar en ser sustituidos no menos de 20 días”, coinciden fuentes sindicales. Distinto ocurre con el personal externalizado, contratado por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que tiene que ser sustuido “de forma inmediata”, indica Jesús Bru. Son también más de mil las PTIS externas, casi siempre mujeres y dependientes “de Función Pública”, se escudan desde la Consejería. “Con las privadas no hay problemas, pero con las plazas laborales lo primero que hacemos es decirle a la familia que acuda al director del colegio para que presione y nosotros vamos a presionar la delegación de la Junta correspondiente”, resumen desde UGT.

Sustitución a través del SAE

Para Bru, “todo se complica” cuando se trata de PTIS laborales. “Se tiene que pedir autorización a Función Pública, que lo comunica al SAE y envía a la persona para cubrir el puesto. Algunas veces llega después de que la persona que estaba se reincorpore. Son pasos que la administración no se puede saltar pero la lentitud es enorma”, comenta. El problema radica principalmente en que “no hay una bolsa común” para la Junta 'tire' de ella para cubrir las bajas, destaca, y el proceso a veces se eterniza con el consiguiente déficit de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Hablamos de menores o jóvenes con trastornos graves del desarrollo, discapacidad sensorial visual o auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física o motora, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno grave de conducta, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, trastornos genéticos, y otras enfermedades raras y crónicas.

“Es una vergüenza y un enigma saber plazos”, señalan desde CGT. “El director tiene que ir un día sí y otro también a la delegación a protestar, y los padres, paralelamente, pedir cita con el inspector de referencia para agilizarlo si el PTIS es laboral”, insisten las fuentes de UGT. “Hasta el momento, estas cosas se solucionan dando la lata”, inciden desde UGT. “Si no, más lenta es la sustitución. Hay que presionar para que la sustitución se haga lo antes posible”. En el caso de Mercedes, “no había nadie en la bolsa y la sustitución se está haciendo a través del Servicio Andaluz de Empleo, con entrevistas, etc”, explican desde la organización.

Las fuentes de la CGT señalan que se han interesado en estos días por el caso de Mercedes. “Eso no es cosa nuestra”, alegaron en la delegación de educación, desde donde insistieron que a ese colegio “le corresponde una persona”. En otros centros se está instando a las familias a que vayan al recurso, a que lleven a sus hijos a colegios donde haya una plaza de PTIS, incluso en un municipio distinto, con el consiguiente jaleo de logística para la familia. Eso está pasando“.

Normativamente, acaba de cumplir un año el Decreto de la Junta con el que quiere acabar con el reguero de sentencias que vienen condenando a la administración andaluza por contratar a esas trabajadoras PTIS a través de una subcontrata intermediaria. Ocurrió con el caso del padre al comienzo de esta información. “Tenían que cambiar a la persona que tenía la plaza asignada y tardaron muchísimo. Lo pasamos bastante mal. A mí ya me parecía mucho que tardaran 15 días, pero esa vez [hace un par de años] fueron tres meses. Llegué a ir a la radio a denunciarlo, porque no te queda más remedio que irte a los extremos”, recuerda el padre. Su hijo, en silla de ruedas con 18 años, ha conseguido ahora estabilidad con su PTIS y alaba el esfuerzo de las personas que se entregan a su trabajo.

Proposición no de ley

En relación con esta cuestión, el Pleno del Parlamento de Andalucía acordó el pasado viernes por unanimidad instar al Gobierno de la Junta a poner en marcha formación de calidad al profesorado de todas las etapas educativas y a los equipos de orientación de forma continua, en materia de necesidades especiales de apoyo educativo, y a anticipar y aumentar el pago de las becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Son dos de las reivindicaciones incluidas en una proposición no de ley relativa al alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo en Andalucía que ha defendido este viernes ante el Pleno el Grupo Socialista, y que, tras votarse por separado en cinco bloques distintos, ha salido parcialmente aprobada en algunos de sus puntos, mientras que otros han sido rechazados merced a los votos en contra del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, informa Europa Press.