El PSOE ofrece al Gobierno andaluz su apoyo al Presupuesto a cambio de reprogramar 917 millones de euros

Sobre la mesa, el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene tres enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos andaluces para 2022: la única registrada ya en el Parlamento es la de Unidas Podemos, las otras dos aún están latentes y forman parte de la negociación que la Consejería de Hacienda mantiene, por separado, con el PSOE y con Vox. El consejero del ramo, Juan Bravo, y todo su equipo se han reunido este lunes con el equipo negociador designado por los socialistas y más tarde con los del grupo de extrema derecha.

Los primeros han sintetizado su oferta de acuerdo en diez propuestas "imprescindibles" que tienen un impacto de 917 millones de euros, 767 de fondos propios y 150 millones de fondos europeos ya aprobados. Una pequeña parte dentro de un Presupuesto que alcanza los 43.800 millones de euros, "el más abultado de la historia autonómica". Los de Vox también han entregado una batería de medidas "políticas" para reabrir una negociación que, en realidad, han aguado desde el principio, puesto que su principal reivindicación es el adelanto de las elecciones autonómicas.

El decálogo de iniciativas que ha reclamado el PSOE arrancan con la situación de la Atención Primaria, para pedir "restituir la Atención Primaria y volver a la normalidad de la atención hospitalaria, reincorporando a los 8.000 sanitarios que han sido despedidos y comprometiéndose con los 12.000 restantes, lo que supondría 320 millones de euros adicionales". "Para ello tienen que convocar de inmediato a la Mesa Sectorial de Sanidad y llegar a un acuerdo antes de finalizar el año", han indicado en una nota.

La segunda petición se encamina a "garantizar la estabilidad de las plantillas de empleados públicos en situación de precariedad laboral, básicamente de personal sanitario y educativo, conforme a los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno de España para la reducción de la temporalidad en el empleo público", por lo que ha explicado que "esta propuesta no tiene coste económico, ya que solo supone la elaboración de un decreto ley". La tercera reclamación apunta a "iniciar una senda de homologación salarial de los profesionales de la educación y de la sanidad", que en este caso ha cifrado en que "supone 50 millones de euros más en sanidad y 25 millones más en educación".

La cuarta petición plantea "pagar las nóminas de las personas que cuidan de nuestros mayores, lo que supone una partida adicional de 18 millones de euros", mientras que la quinta reclama "cumplir con las universidades andaluzas y que puedan llegar a pagar la nómina del mes de diciembre de 2022 para la cual no les han dado financiación", que en este caso traslada que "supone aumentar en 193 millones de euros el presupuesto en esta materia". La sexta medida plantea "combatir el despoblamiento de los municipios rurales y avanzar hacia ciudades más sostenibles" y estima que "para ello es preciso cumplir con la ley que financia a los ayuntamientos, para que estos puedan ofrecer a la ciudadanía una mejor limpieza de calles y parques, mejor seguridad, colegios desinfectados". En este punto el PSOE demanda "la creación de un fondo especial para municipios rurales de 60 millones de euros, 90 millones de euros para cumplir la Patrica y dejar en manos de las corporaciones locales el 30% de la gestión de los fondos europeos".

La séptima iniciativa socialista es "reactivar la economía, de forma especial la industria y las pymes, no recortando la financiación para internacionalización, emprendimiento e incentivos a las empresas" y explica que la propuesta supone "recuperar la financiación de la Agencia Trade en 120 millones de euros, con fondos europeos del MCA 21-27 que no han programado". El octavo punto del decálogo apunta a "recuperar la financiación para combatir la violencia de género, aumentar los centros de atención a la mujer y promover la igualdad y la diversidad, con una inversión de 10 millones de euros adicionales".

El noveno apartado pide "reactivar las industrias culturales con un apoyo especial en 2022, lo que supone destinar 30 millones de euros más financiables con fondos europeos", mientras que el décimo y último plantea "restituir la financiación a la Memoria Democrática, con un millón de euros adicional".

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, no ha explicado el intercambio de propuestas entre Vox y el Gobierno andaluz porque "no entramos en detalle porque estamos en el seno de una negociación", mientras se ha lamentado de que el PP reclama a nivel nacional "promesas que, en Andalucía, teniendo el mando de San Telmo, no practica por la inmersión socialista".

Unidas Podemos registra la enmienda a la totalidad al Presupuesto 2022: "No son para la mayoría social de Andalucía"

Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Martina Velarde y Toni Valero, han registrado este lunes en el Parlamento una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, tras constatarse "el fracaso en el proceso que ha abierto el Gobierno andaluz a la hora de intentar negociar unos presupuestos autonómicos que no responden a las necesidades de Andalucía" y han hecho un llamamiento al presidente andaluz, Juanma Moreno, para que negocie "unos presupuestos que cumplan con el interés de Andalucía".

Si los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, presentan cada uno la suya, al votarse todas conjuntamente ante el debate de totalidad, supondría el rechazo a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.