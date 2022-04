Sanitarios de emergencias reclaman a la Junta de Andalucía mejoras laborales que les equiparen con el 061

Los sanitarios de emergencias del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), aquellos que atienden cualquier urgencia extrahospitalaria que necesite un ciudadano, están en pie de guerra. Desde hace meses, reclaman a la Junta de Andalucía que les dé una solución y les equipare laboralmente a los trabajadores del 061 que se integraron en enero en esta área como parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fruto de la extinción de las agencias sanitarias. A pesar de que los profesionales de ambas entidades deberían trabajar con los mismos derechos, denuncian que esto no está ocurriendo y que sufren un agravio comparativo que les lleva, por ejemplo, a cobrar menos o a tener peores recursos técnicos. Este medio ha preguntado al SAS al respecto sin respuesta.

Por ese motivo, llevan semanas reclamándole al SAS que tome cartas en el asunto y resuelva un panorama que consideran que es injusto con los enfermeros, celadores, técnicos y médicos de emergencias que integran el SUAP. Según las cifras que manejan los afectados, son unos 10.000 profesionales, aunque es difícil precisar el número concreto porque las unidades tienen un cupo de personal oscilante. Después de protagonizar movilizaciones en muchos rincones de Andalucía, este jueves se han concentrado ante la sede de los servicios centrales del SAS en Sevilla contando con el respaldo de la mesa sectorial sanitaria que integran CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Médico y SATSE. Partiendo de la base de que no quieren perjudicar a los trabajadores del 061, sí exigen que sus condiciones se puedan equiparar.

Un problema antiguo agravado

El problema no es nuevo ya que viene ocurriendo desde que en 1994 se creó el 061 para cubrir las capitales de provincia y los grandes núcleos de población. Según denuncian los profesionales del SUAP, ya entonces se produjo un agravio comparativo que afectaba directamente a la población atendida porque el 061 siempre ha tenido mejores recursos técnicos y el personal ha contado con condiciones laborales más favorables. De modo que dependiendo de dónde se encontrase un ciudadano, el servicio de emergencias que le ha venido atendiendo ha tenido mejores o peores recursos si se trataba del SUAP o del 061.

Según explica Teresa Almagro, enfermera del SUAP y una de las portavoces de la Marea Blanca que está llevando a cabo las protestas, en su servicio carecen de recursos con los que sí cuentan en el 061 y que no se pueden justificar teniendo en cuenta que desde enero ambas unidades pertenecen al SAS para realizar las mismas funciones. “No se dispone de los mismos equipamientos en las unidades móviles, de la amplia oferta en formación continuada, que en nuestro caso debemos costear de nuestros bolsillos, ni de un sistema retributivo que reconozca los penosos horarios: trabajar de noche, en días festivos o en distintos turnos, ni siquiera por la peligrosidad”, explica.

Mejorar sus condiciones

Además, mientras que el personal que ya estaba en el SUAP es estatutario y se rige por lo dispuesto en el convenio que la Administración fijada para ellos, en el caso del 061 se trata de trabajadores laborales que cuentan con el convenio que su propio servicio ha elaborado. O lo que es lo mismo, no tienen las mismas condiciones ni de sueldo ni de trabajo porque cuentan con diferentes normas a las que adaptarse. Un aspecto incomprensible para los trabajadores del SUAP que se sienten agraviados si se comparan. Sin ir más lejos, en cuanto al sueldo, los enfermeros de estos dispositivos perciben alrededor de 7.500 euros brutos menos que el personal homónimo del 061. Además, mientras que el SUAP da cobertura al 100% de la población, el 061 atiende solo al 60% por lo que tienden a trabajar más horas los primeros que los segundos, afirman.

“El principal perjudicado sigue siendo el ciudadano, que dependiendo de la zona geográfica donde resida va a recibir la atención de uno u otro servicio, sobre todo en lo referente a los medios de que disponen los SUAPs y que se hace más patente en las zonas rurales, por estar más alejadas de un centro hospitalario”, sostiene Teresa Almagro. “Hacemos todos el mismo trabajo, pero ellos siguen teniendo su convenio con unas condiciones laborables fantásticas. No pedimos que a ellos se les quite nada, ni mucho menos, porque hacen una labor excelente, pero queremos las mismas. Queremos que se unifique el sistema de emergencias en toda Andalucía. Lo trabajadores tendremos la misma formación y medios y la ciudadanía recibirá la misma atención”.

En cualquier caso, se trata de un asunto complejo tal y como lo demuestran las reuniones sectoriales que se han producido para hablar del tema con el SAS. Fuentes sindicales explican que Salud no da información clara y que trata de evitar abordar las mejoras del personal del SUAP. Por otra parte, los profesionales que se movilizan también se sienten perjudicados porque socialmente la figura del 061 ha calado tanto que políticamente se tiende a dotar de mayor inversión a este servicio hasta el punto de que la población suele desconocer que existe el SUAP. “Muchas veces atendemos una emergencia y escuchamos a la gente decirnos que qué bien que viene el 061 y tenemos que decirles que no, que somos el SUAP”, lamenta Almagro. Al tiempo que recalca que sus funciones son básicas porque al ser dispositivos de emergencia su intervención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

Apoyo sectorial

En todo caso, todas las fuentes consultadas insisten en que no se trata de menospreciar el 061 ni de que sus trabajadores pierdan sus derechos, sino de equiparar a los del SUAP. En esa misma línea se posicionan todos los sindicatos de la mesa sectorial que han decidido apoyar las movilizaciones de los trabajadores y que el viernes participarán en una mesa técnica sobre el asunto. En SATSE recuerdan que llevan “años” del lado de estos trabajadores, del mismo modo que lo hacen en CSIF, CCOO, UGT y Sindicato Médico. Antonio Macías de UGT recuerda que su central “ya expresó al SAS la necesidad de mejorar las condiciones laborales, retributivas y de medios técnicos de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria”. Aboga por que el modelo 061 sea el único que exista y que todo el personal del SUAP “tenga esas mismas condiciones de trabajo, formativas, técnicas”. “No entendemos que en el SAS existan distintos tipos de condiciones para unos trabajadores que hacen emergencias y Urgencias”.

“Es un colectivo que ha sido olvidado por la Administración y nosotros estamos de acuerdo y les apoyamos”, explica Rafael Ojeda del Sindicato Médico. No obstante, pide no señalar a los trabajadores del 061 porque no se trata de una guerra contra ellos. “Nuestros planteamientos coinciden con la mayoría de las reivindicaciones de estos profesionales”, dice Victorino Girela de CSIF. “Defendemos un modelo en el que hay unas diferencias concretas entre categorías, pero que las diferencias no pueden ser retributivas haciendo el mismo trabajo. Esta va a ser siempre nuestra máxima”. Mientras que Rafael González de CCOO cree que ahora es el “momento oportuno como consecuencia de la integración de que se produzca un solo servicio y se acabe con el agravio comparativo”. Recalca que su sindicato siempre ha estado del lado de los trabajadores del SUAP. Este medio ha preguntado al SAS sobre el asunto sin obtener respuesta.