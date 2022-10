El desencuentro vuela desde Nueva York: Sevilla denuncia un boicot de la Junta y Málaga apela a una visión andaluza

Andalucía recuperará en junio del año que viene un vuelo directo con Nueva York, perdido en 2023. Lo que debería interpretarse como una buena noticia desde un punto de vista andaluz ha derivado en satisfacción plena en Málaga (cuyo aeropuerto será la base para esta conexión con EEUU) y en una importante tormenta política en Sevilla, donde casi acariciaban esta línea y donde entienden que, si la han perdido, es porque alguien ha hecho trampas. Y ese alguien es la Junta de Andalucía, a la que el gobierno local sevillano acusa directamente de “dinamitar” la negociación para beneficiar a Málaga.

Lo ocurrido tiene derivadas políticas, institucionales y económicas, y sobre todo ha reavivado la siempre latente rivalidad entre Sevilla y Málaga, pese a que en esta disputa competían unos aeropuertos con una diferencia estimable: el malagueño Pablo Ruiz Picasso tuvo casi 20 millones de viajeros en 2019 (el último año de una normalidad que poco a poco se va recuperando) y el sevillano San Pablo se quedó en 7,5 millones, aunque ahora ha aumentado su capacidad hasta los 10 millones. Pero Sevilla se veía con opciones por el aparente buen rumbo de la negociación con United Airlines y, sobre todo, porque es un destino que atrae a más visitantes estadounidenses, de hecho (y en función del año) es la tercera e incluso la segunda ciudad española que más atrae a turistas de esta nacionalidad.

El dato lo ponía sobre la mesa este jueves el alcalde sevillano, Antonio Muñoz (PSOE), que también insistía en que la oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas de Sevilla es muy superior a la de Málaga, “duplicamos o triplicamos su capacidad”. Y esos hoteles, enfatizó, son los que elige el visitante norteamericano, de ahí que tenga claro que la apuesta por el aeródromo malagueño “es una decisión que no obedece a criterios de mercado”. Por tanto, “son otros los que tendrán que explicar el porqué se ha producido” este giro de los acontecimientos, y ese otro es el Gobierno andaluz: “Quien ha distorsionado y dinamitado el trabajo que veníamos haciendo se llama Junta de Andalucía”.

Las ramificaciones políticas

El Ayuntamiento de Sevilla ha cargado así con todo contra el Ejecutivo andaluz, sólo una semana después de la buena sintonía que exhibieron ambas administraciones en el encuentro que mantuvo Muñoz con el presidente Juan Manuel Moreno (PP), que incluso no cerró la puerta a una ley de capitalidad a la que se opone frontalmente el Ayuntamiento malagueño. Todo ello, mientras el candidato del PP a la Alcaldía hispalense, José Luis Sanz, en una estrategia que no se termina de entender en sus propias filas, ha defendido con énfasis a Málaga para arremeter contra el alcalde hispalense, que por su parte se ha esmerado en dejar claro que no ve a la capital costasoleña como un rival a batir.

En este caso, el enemigo para el Consistorio sevillano es la Junta de Andalucía, a la que acusa de “gestionar la política turística por interés político en contra de Sevilla”. “El turismo en nuestra comunidad autónoma no es sólo Málaga”, reitera, y es que Muñoz considera que “es la segunda vez que nos enfrentamos a una visión muy miope del turismo en Andalucía, ya ocurrió con la tasa turística con una respuesta de no diálogo atendiendo a supuestos intereses de la Costa del Sol”. “Sevilla no compite con Málaga, Granada o Córdoba, tenemos que completar nuestra oferta y trabajar de manera conjunta”, como se hace por ejemplo en la iniciativa conjunta Andalusian Soul.

En una línea similar se expresaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que no sacaba pecho desde el punto de vista malagueño y entiende la línea a Nueva York como “una noticia muy positiva” para toda Andalucía. “No es tan importante el que sea una ciudad u otra”, ya que redundará en una comunidad que “es una gran zona turística y lo que hay que tener es ambición”. A su juicio, “desde Málaga pueden ser perfectamente atendidas, como es natural, ciudades como Granada, Córdoba, Sevilla, y otras más, con interés patrimonial, turístico, y, por tanto, de visita”.

Pescar turistas en Málaga

Lo que sí defendía De la Torre es el trabajo “objetivo” que ha hecho la Junta de Andalucía para que el destino elegido sea Málaga, un extremo que no comparte Muñoz, que no olvidaba que el consejero de Turismo, su viceconsejero y su secretaria general son de Málaga, “y se corre el riesgo de pensar que el turismo en Andalucía es solamente la Costa del Sol”. Y si en el PP no entienden la estrategia de su candidato a la Alcaldía, en el PSOE andaluz ha sorprendido la virulencia con la que se ha empleado Muñoz en contra de la Junta, sobre todo si se recuerda que una de las apuestas de su antecesor, Juan Espadas, era potenciar el aeropuerto malagueño para que Sevilla pescase allí turistas.

A todo esto, United Airlines daba sus explicaciones por medio de su gerente de Ventas en España, Antonio de Toro, que en una entrevista en la SER también interpretaba que con la llegada a Málaga se está “abriendo una puerta muy importante a toda Andalucía”. Además de descartar una línea Sevilla-Nueva York (“con Málaga se puede cubrir perfectamente Sevilla”), daba como clave para apostar por la capital de la Costa del Sol la posibilidad de conectar con los grandes cruceros. De hecho, la compañía vende el destino de Málaga como puerta del Mediterráneo.

¿Y qué dice la Junta con todo lo que se ha formado? Pues el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ve la llegada de United Airlines como una “grandísima noticia” para toda Andalucía, a la vez que está convencido de que además vendrá con una especie de pan bajo el brazo ya que “traerá noticias a continuación también buenas en otros aeropuertos”. Ahí es donde Sevilla levanta la mano, recordando que la mayoría de los turistas norteamericanos que llegan a la capital son de la zona de California, así que el alcalde ve que “hay muchas posibilidades” en torno a este destino, además de con Chicago o Miami. “Vamos a seguir trabajando por conseguir conexiones aéreas de larga distancia y, tarde o temprano, van a llegar”, apostillaba Muñoz, que insistía en que la tarea se hará “con la Junta o sin la Junta”.