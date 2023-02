El alcalde de la localidad sevillana de Almadén de la Plata, José Carlos Raigada, de Ciudadanos, ha fichado por el PP para trabajar como asesor en la Diputación de Sevilla y será además el candidato popular a la alcaldía. Aunque fuentes del partido han confirmado que Raigada está ligado a esta formación desde hace un año, ahora se formaliza la relación con los populares del regidor melojero, que obtuvo la vara de mando en las elecciones municipales de 2019 otorgando a Ciudadanos su única Alcaldía con gobierno monocolor en la provincia de Sevilla, con cinco concejales frente a los cuatro del PSOE.

El PP de Sevilla ficha en bloque a los cuatro concejales de Ciudadanos en Cazalla para que lideren su lista electoral

Más

Con este fichaje, de paso, la nueva dirección provincial de los populares sevillanos aparta a integrantes de confianza de la anterior dirección. La incorporación de Raigada desde Ciudadanos al Partido Popular supone la salida de referentes próximos a Virginia Pérez, expresidenta del PP provincial, como es el caso de Pedro González Rodríguez-Albariño, presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla, que ocupaba el puesto de asesor que pasa a ocupar el actual alcalde de Almadén de la Plata.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, aspira a reforzar las posiciones del partido en la comarca de la Sierra Morena para disputar así el control de la Diputación, en manos de los socialistas desde las primeras elecciones democráticas. No en vano, de la mano del exalcalde José Luis Vidal, la formación conservadora ya obtuvo hasta tres mayorías absolutas en esta localidad, antes de quedarse sin concejales en 2019. El que fuera regidor de los populares en esta localidad, retirado de la vida política, ha confirmado a elDiario.es/Andalucía que se ha mantenido al margen de la negociación por la que Raigada se incorpora a las filas del PP, y ha rehusado hacer declaraciones sobre este tema.

Avalado por su gestión, según el PP de Sevilla

Sobre la candidatura de José Carlos Raigada, desde la dirección provincial de los populares se apunta que el PP “está abierto a la incorporación natural de todos aquellos compañeros que ocupen el centro-derecha pensando en el gobierno para todos y lo mejor para la ciudadanía”. A ello se añade que “estén avalados por su gestión, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, como el caso de este compañero que demuestra una gestión transparente al frente del gobierno de Almadén”.

Las perspectivas para el PP en Almadén de la Plata no son malas. Los populares fueron primera fuerza política en las últimas elecciones andaluzas con el 43,56% de los votos emitidos, seguido de lejos por los socialistas, que obtuvieron el 32,15% de los sufragios, y por Vox, que fue tercera fuerza con un 9,19% de las papeletas. Ya en estos comicios se puso de manifiesto –también a nivel local– la pérdida de apoyos en las filas de la formación naranja. En la pugna local está confirmada la candidatura del PSOE, a falta de la proclamación de las listas, que estará encabezada por Guillermo Martínez Ramos.

José Carlos Raigada concurrió en 2015 a las elecciones municipales con la agrupación de electores Unidos por Almadén (UPA), que consiguió dos concejales en la Corporación frente a los cinco del PSOE (que formó gobierno) y los dos del PP. Aunque el nombre de la agrupación podía vincularse a la órbita de Podemos, el entonces responsable provincial, Julián Moreno, ha confirmado a elDiario.es/Andalucía que Raigada no tenía vínculo con este partido y encabezaba un proyecto diferente “que no cuadraba ideológicamente en nuestro espectro”. En este periodo, Raigada sí unió sus votos a los socialistas en un pleno extraordinario para despojar al dictador Francisco Franco del título de alcalde honorario del municipio, cargo que ostentaba desde el 10 de agosto de 1946.

Histórica victoria frente al bipartidismo

No sería hasta las municipales de 2019 cuando Raigada lograse hacer historia en Almadén de la Plata al ganar la alcaldía con mayoría absoluta en 2019. Puso fin a 24 años de alcaldías de socialistas y populares en esta localidad de 1.326 habitantes. La hazaña no la logró con la agrupación de electores Unidos por Almadén, sino bajo el paraguas de una nueva marca, Ciudadanos, y con un discurso frente al bipartidismo que puso en valor al tomar la vara de mando en junio de 2019. Desde noviembre de 2020 es además presidente de la junta rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

En su mandato ha protagonizado controversias relacionadas con la memoria democrática, al tildar en agosto de 2020 de “chupadores de subvenciones” a los arqueólogos que llevaban a cabo un proyecto para localizar una fosa común. “Mucho Romance del amargo, mucho Camarón, mucho García Lorca y mucha fosa común, pero al final lo que les importa es el puñetero dinero”, expuso juntaRaigada, que trató entonces de bloquear unas exhumaciones autorizadas en el camposanto por la Junta de Andalucía que contaban con una financiación de 11.000 euros para ubicar los restos de 32 personas víctimas de la represión franquista.

La cercanía de José Carlos Raigada al PP quedó reflejada en la última sesión del pleno municipal, el pasado 15 de diciembre, cuando en respuesta a preguntas de la oposición evitó reclamar a la Consejería de Salud el restablecimiento de las urgencias que cerraron en marzo de 2020 en el centro de salud de Almadén. Por contra, culpó al Gobierno de España por el deterioro de los servicios sanitarios que padecen sus vecinos. “Desde aquí aprovecho para pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, que resuelvan cuanto antes el problema de los servicios médicos porque es indignante que poblaciones como Almadén de la Plata, por culpa de una lamentable gestión del Gobierno central, tengamos que sufrir las consecuencias”.

Reprobación al enchufismo en las administraciones

Con las siglas de UPA, Raigada promovió en octubre de 2015 un Manifiesto sobre el enchufismo público en el que situaba estas colocaciones como uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad “que se ha extendido durante años como una auténtica plaga por las administraciones públicas”, y llamaba a la responsabilidad de “los partidos políticos tradicionales”. En el texto de Raigada contra los enchufes se tildaba esta práctica de “juego hipócrita donde se intercambian cromos por silencio cada cuatro años, y donde impera la actitud del gobernante dominada por el como los otros lo hacen, nosotros también lo hacemos y como los otros callan, nosotros también callamos y nos beneficiamos”.

El pulso de Raigada contra al enchufismo esbozaba también que “cuando se enchufa a alguien en un puesto público de trabajo siempre hay dos beneficiados, el enchufado (por motivos laborales) y el enchufador (por motivos políticos); y asimismo siempre hay varios perjudicados, claramente, todas aquellas personas a las que se les ha privado de la oportunidad de conquistar sus sueños y alcanzar sus metas en igualdad de condiciones”. Añadía que “podremos observar que al enchufado (normalmente con desventaja académica y profesional respecto al resto de posibles aspirantes) nunca se le ubica en un puesto de trabajo cosido a un pico y una pala, a una escoba o a una brocha gorda de pintura; jamás se le sitúa en puestos de trabajo de corte bajo, con contratos cortos o sueldos raquíticos, al que es enchufado siempre se le llena la silla de pétalos y la nómina de números”.

Este manifiesto del actual regidor de Almadén se cerraba con una reflexión llamativa: “El único culpable es el que enchufa y no el enchufado, pues solo en la figura del gobernante enchufador cabe la posibilidad de enchufar o no hacerlo, mientras que el enchufado no tiene otra opción que aceptar lo que le es personalmente más beneficioso para sí mismo, pues no puede vencer a su naturaleza humana”.