El PP de Sevilla ficha en bloque a los cuatro concejales de Ciudadanos en Cazalla para que lideren su lista electoral

Con gesto serio y ante las cámaras de la televisión local Cazalla Televisión los cuatro integrantes del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Adrián Torres, Jaime Sánchez, Enrique Cornello y Esther Escobar) han anunciado que abandonan el partido naranja y pasan a ser no ediles no adscritos hasta el final de este mandato. Pero no abandonan la política: concurrirán a las próximas elecciones municipales el 28 de mayo integrados en las filas del PP para disputar la alcaldía a los socialistas.

“Hemos decidido concurrir con otras siglas a las próximas elecciones municipales y son las del PP”, ha manifestado el portavoz del grupo y próximo candidato popular a la alcaldía, Adrián Torres, que ha justificado esta nueva adscripción partidista defendiendo que es “el único partido que nos puede garantizar grandes inversiones y proyectos para nuestra localidad o luchar contra la despoblación, porque es el que gobierna en la Junta de Andalucía”.

No obstante, han marcado distancias con respecto al partido conservador. Los que fueran hasta este jueves concejales de Ciudadanos han asentido ante la afirmación del trabajador de la televisión local: “eso no quiere decir que los cuatro concejales que representáis hasta el día de hoy a Ciudadanos seáis del PP, vosotros no sois ni del PP, ni de Ciudadanos, lo que vais es a luchar por vuestro pueblo y por los intereses de Cazalla”. En este sentido, Torres ha insistido en que se integran en la candidatura popular “porque gobiernan en la Junta de Andalucía, y eso es algo que lo tienen que tener en cuenta los vecinos a la hora de votar”.

Buscan “garantizarse la subsistencia”

La coordinadora de Ciudadanos en la provincia de Sevilla, Isabel González, ha explicado a elDiario.es/Andalucía que los concejales de Cazalla de la Sierra solicitaron hace una semana la baja del partido, lo que motivó que, conforme al Código Ético y de Conducta que suscribieron, se les instase a dejar sus actas de concejal. “Obviamente no las han dejado como les ha solicitado el partido, estamos ante un ejemplo de deslealtad absoluta a un proyecto político a cuatro meses de unas elecciones, lo que quieren es garantizarse la subsistencia”, ha declarado González. “Desde este partido les deseamos lo mejor, pero después de cuatro años nadie se da cuenta de que está en el proyecto equivocado”.

Ciudadanos obtuvo en las últimas elecciones municipales cuatro de las 11 actas de concejal en este municipio de 4.700 habitantes de la Sierra Morena de Sevilla, donde tiene la vara de mando el socialista Sotero Martín gracias a los seis concejales que consiguió el PSOE. El PP logró un concejal, Fernando Lorenzo. Con respecto a los comicios de 2015, los populares perdieron cuatro ediles, los mismos que logró el partido naranja, resultados que la dirección provincial del PP de Sevilla se ha propuesto mejorar con esta maniobra en la cita con las urnas de 2023 aprovechando la debilidad orgánica de Ciudadanos.

El PP gana presencia en la zona norte

En clave local, el PP de Sevilla tiene abonado el terreno para dar el pulso por la alcaldía. En las últimas elecciones andaluzas los populares consiguieron el 41,79% de los votos, seguidos del PSOE, que logró el 30,62% de las papeletas, y de Vox, que fue la tercera fuerza política con el 8,35% de los sufragios. Motivo de peso por el que el presidente de los populares sevillanos, Ricardo Sánchez, se afana en fijar posiciones en los municipios del norte de la provincia, donde no se descartan nuevos trasvases de cargos independientes y de otras siglas en las próximas semanas. De fondo está la batalla por la Diputación de Sevilla, en manos del PSOE desde 1979. Para ello no han dudado en buscar el 'efecto Juanma Moreno', con el que lograron la mayoría absoluta en la Junta.

“El cambio que necesita nuestro pueblo lo representamos nosotros cuatro y el resto de miembros de la mano del P” ha manifestado Adrián Torres, y ha defendido que “después de 36 años gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía llegó el PP y llevó a cabo el cambio que necesitaba nuestra comunidad autónoma, y en Cazalla también es posible de la mano del PP”.

El argumentario que los exrepresentantes naranjas de Cazalla de la Sierra han usado en positivo para justificar que el cambio de siglas favorecerá a su municipio es el mismo que usan en sentido negativo para cuestionar la gestión socialista en el Ayuntamiento, que suma 4 mandatos ininterrumpidos desde 2007. “Está claro que con el PSOE aquí no va a cambiar nada porque estando gobernando en la Junta, en la Diputación y en nuestro propio pueblo permitió el cierre de la residencia de ancianos, sin haber conseguido nada relevante en los últimos años”.

Visita de Juan Manuel Moreno

Los cuatro exconcejales de Ciudadanos han asegurado que no aspiran a cargos u otras responsabilidades en el seno del PP. “Hace cuatro años, cuando iniciamos esta aventura, lo hicimos porque nos preocupaba nuestro pueblo, teníamos y seguimos teniendo trabajo, y no tenemos necesidad de arrimarnos aquí para conseguir un puesto en ningún sitio porque tenemos vida más allá de la política, nos integramos en esta candidatura buscando lo mejor para nuestro pueblo”, ha aclarado Torres, que ha anunciado la visita del presidenta Juan Manuel Moreno a Cazalla para visitar la residencia de ancianos.

Sobre la visita de Moreno a Cazalla de la Sierra, Torres ha avanzado que la aprovecharán para trasladarle las ganas de gobernar el municipio y el objetivo prioritario de reabrir la residencia de ancianos de la Diputación de Sevilla, que funcionaba desde los años setenta hasta que echó el cierre en el año 2015. “Si la gente nos vota y conseguimos la alcaldía, trabajaremos para abrir la residencia cuanto antes en los cuatro años de mandato”, ha concluido el portavoz de los exediles naranjas.