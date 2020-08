Teresa Rodríguez no descarta repetir como candidata: "Mi contrato es de ocho años, estoy a disposición del proyecto colectivo"

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y líder andaluza de anticapitalistas, Teresa Rodríguez, no descarta repetir como candidata a presidir la Junta de Andalucía cuando vuelvan a convocarse unas elecciones en Andalucía dado que su "contrato" es de ocho años y, hasta que se cumpla ese plazo, está "a disposición del proyecto colectivo".

En una entrevista con Europa Press, Teresa Rodríguez ha reconocido que existe alguna posibilidad de que vuelva a aspirar a ser jefa del Ejecutivo autonómico "en la medida en que la limitación de mandatos se cumpla".

Ha explicado que ella se comprometió por ocho años con la vida política y las futuras elecciones se celebrarán dentro de ese plazo dado que las legislaturas han sido más cortas de lo que establece la norma --cuatro años-- por lo que volver a ser candidata "podría producirse".

"Hay personas que confían en mí"

No obstante, ha confesado que si bien le encantaría volver a dar clases como profesora de Secundaria, ha señalado que quiera o no repetir como cabeza de cartel "eso es lo de menos" porque se ha comprometido ocho años "y en esos ocho años no es lo que yo quiera, sino lo que decidamos colectivamente".

"Lo que más me gustaría en el mundo es volver a las aulas pero cuando una se embarca en un proyecto, y hay otras personas que confían en una y que depositan en mí esa responsabilidad que yo he asumido, mi contrato es de ocho años y en ese tiempo estoy a disposición de un proyecto colectivo", ha agregado Teresa Rodríguez.

En cualquier caso, ha explicado que se presente o no como candidata, lo que más le gustaría sería dejar "una organización andaluza con representación en Madrid, con una relación de confederal con otras fuerzas del cambio a nivel estatal y que en Andalucía sea capaz de mantener una independencia clara respecto a PSOE-A, que ha gobernado durante 40 años sin resolver los problemas estructurales y que ha estado marcado por acontecimientos de corrupción muy graves y muy duros".