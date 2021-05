Vox consuma su ruptura con PP y Cs en Andalucía por acoger a menores de Ceuta y deja caer la Ley del Suelo

"Es incompatible la exigencia de unas elecciones anticipadas por parte de nuestro grupo con la tramitación de esta ley. Tras las elecciones podrá haber otra correlación de fuerzas para entendernos mejor". Esta vez no era un farol. El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha dejado caer este miércoles la nueva ley del suelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla -Ley de Sostenibilidad Urbanística-, una norma que apoyaron en fase de decreto y que hace apenas tres semanas consideraban "una de los proyectos claves" del mandato.

El partido de extrema derecha que sustenta al Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha consumado su amenaza de ruptura tras el acogimiento de 13 menores inmigrantes de Ceuta, consecuencia de la crisis humanitaria en la frontera con Marruecos hace unos días. Vox se ha abstenido ante la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo Adelante Andalucía (Podemos-IU) para frenar la tramitación de esta norma, que consideran "el regreso al ladrillo y al urbanismo salvaje".

PSOE, Adelante y los diputados no adscritos vinculados a Anticapitalistas suman 50 votos frente a los 47 de PP y Cs, evidenciando que el Gobierno de Moreno está en minoría y depende en todo momento del respaldo del partido de Santiago Abascal. Hace menos de un mes, el entonces portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, señaló esta ley como una de las claves del mandato, negociada desde el principio entre las tres derechas. "La nueva ley del suelo y la reforma fiscal valen por una legislatura", avisó Hernández. A los pocos días sería destituido fulminantemente por la dirección nacional, y sustituido por el portavoz actual, Manuel Gavira, con el mandato de endurecer el tono contra la Junta y marcar distancias.

Desde entonces hasta ahora han pasado cosas en España que alteran el mapa político andaluz: la victoria de la derecha en las elecciones madrileñas y la crisis humanitaria vivida entre Ceuta y Marruecos han empujado a los de Abascal a cambiar drásticamente de estrategia y acelerar el paso hacia las elecciones andaluzas, presionando a Moreno para que adelante los comicios a final de año. El éxito de la enmienda a la totalidad de un partido de izquierdas contra una ley urbanística del bloque conservador desdibuja la estabilidad política a la que tantas veces ha aludido el presidente Moreno para descartar el adelanto e insistir que quiere agotar la legislatura. En los dos años y pico de mandato, los tres socios han negociado, pactado y aprobado sin mayor problema tres Presupuestos andaluces y 27 decretos, y tienen cinco leyes en tramitación, entre ellas, una reforma fiscal que rebaja todos los impuestos autonómicos.

"Al que mejor le vendría un adelanto electoral ahora mismo es a Juanma Moreno, sólo de él depende adelantar las andaluzas, y él no quiere, porque está pensando en el interés general", advirtió por la mañana el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, que por primera vez fue incapaz de garantizar el apoyo de sus socios a la citada ley. No es el único golpe que Vox ha dado hoy al Ejecutivo andaluz en el Parlamento. PP y Cs habían logrado el apoyo del bloque de izquierdas para la reforma exprés -y por lectura única- de la Ley de Salud Pública, con idea de dar garantía jurídica a los cierres perimetrales ordenados por la Junta tras el fin del estado de alarma. Sin el apoyo de Vox no había la unanimidad necesaria para que esta modificación saliera adelante, y ese tropiezo ha sido el primer ensayo del partido de ultraderecha en su desmarque del Gobierno andaluz.

Lo que se frena en el Parlamento es la tramitación de la futura ley de agilización e impulso de proyectos en materia urbanística, que la Junta ha dado en llamar "nueva ley andaluza del suelo". Es una norma cuyo objetivo es "atraer inversión" y reactivar los planes urbanísticos en cientos de municipios (495) donde llevan años tramitándose -nueve años de media-, frenando el desarrollo de viviendas y otros proyectos de crecimiento. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha precisado que la futura ley derogará tres leyes y tres decretos, pero también elimina parte del articulado de otras 16 órdenes autonómicas. "Hay 235 textos normativos que conforman ese laberinto legislativo que ha complicado el desarrollo de Andalucía", dice Carazo.