"Si no dotas a los pueblos de infraestructuras, es difícil que los que nos visiten se lleven una buena impresión"

Organizar actividades culturales como excusa para dar a conocer a los visitantes los atractivos turísticos de la zona. La fórmula no es nueva, pero nunca hay demasiadas propuestas. La Asociación Cultural Monegros 88 Keys, presidida por Nati Ballarín (Huesca, 1976), muestra estos días su carta de presentación con un Winter Festival y el concurso Monegros 88 Keys IPC. En esta primera edición, habrá participantes de ocho países.

¿Por qué os parece importante apostar por la cultura para el medio rural?

Llevar a cabo un proyecto en Sariñena es muy emotivo tanto para mí como para mi compañera del Dúo Piavocce, Nelly Rodríguez, que también es consejera en Monegros 88 Keys. Es muy significativo para nosotras porque es un proyecto en nuestro pueblo, que es el lugar que hemos elegido como hogar. Crear algo que pueda repercutir en el desarrollo cultural y económico nos produce doble satisfacción. Nuestra idea es destacar la importancia de la música en la educación y, además, crear simbiosis entre diferentes países que sirvan para mostrar todo lo que tenemos aquí a gente de fuera.

Se habla mucho ahora mismo de políticas contra la despoblación. Hasta ahora siempre han ido vinculadas a infraestructuras como carreteras o polígonos industriales, ¿habría que pensar también en la cultura como herramienta contra la despoblación?

Siempre he pensado que la cultura ha de ser apolítica, pero es cierto que todos los partidos se llenan la boca hablando de que quieren intentar que la gente no se vaya de los pueblos y que después no abogan por la cultura. Con nuestro proyecto cultural nosotras vamos a traer a gente de fuera que va a mostrar en sus países lo que vean aquí, pero ¿qué pasa? Que es una pescadilla que se muerde la cola: si atraemos a la gente para mostrarles nuestro territorio con la cultura y, al venir, ven que la carretera está llena de agujeros, que a la estación no vienen trenes, que sólo hay un servicio o dos de autobús. Si no dotas a los pueblos de infraestructuras, es difícil que los que nos visiten se lleven una buena impresión de nuestro territorio.

Entonces, ¿habría que combinar las inversiones en infraestructuras con las culturales?

Siempre he pensado que la cultura y el turismo van de la mano, porque el turismo mueve a la cultura y viceversa. Habrá gente que quiera venir a Los Monegros porque le apetezca ver La Cartuja de Monegros. Si justo el fin de semana que hacen la visita hay un buen concierto, podemos sorprenderles. Siempre hay poca inversión en cultura y en educación. Si pudiéramos juntarnos todos y trabajar en equipo sería mucho más fácil que los pueblos tuvieran mayores oportunidades.

Además de atraer visitantes que puedan descubrir la zona, ¿programáis las actividades pensando en asentar a la población?

Nuestra idea va en las dos vertientes: primero, llevamos al pueblo un tipo de música que no se podría encontrar fuera de un auditorio o de una ciudad grande. Todos los actos son abiertos al público. Por tanto, queremos que los habitantes vean lo que hay fuera. Y, también, que los que vienen aquí descubran la riqueza que tenemotos y en la que tenemos que creer: arquitectónica, gastronómica, natural y paisajística. Tenemos un paisaje que mucha gente admira. Es bueno que nosotros podamos mostrar eso.

¿Qué habéis organizado exactamente para estos próximos días?

Nuestro primer evento es el Winter Music Festival, que lo organizamos del 17 al 22 de enero con un colaborador americano, Ernest So; y hacemos un intercambio con quince personas procedentes de China, de 10 a 36 años. El festival consta de clases magistrales de piano, un concierto de los alumnos del festival abierto al público el día 21 en el Cine de Sariñena y varias excursiones y visitas por la zona: La Laguna, la Cartuja de Monegros, el Museo de La Laguna y la ermita de Santiago de Sariñena y el castillo de Castejón de Monegros… Además, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena patrocina unas visitas al Monasterio y a la casa natal de Miguel Servet. Con este recorrido por la zona, además de trabajar el apartado musical, creamos una simbiosis entre el arte, la pintura, la escultura, la historia y la música. El segundo evento es el concurso Monegros 88 Keys IPC, que comenzará el día 23. Es un concurso internacional, con 38 participantes de varias nacionalidades: China, España, Serbia, Bosnia, Italia, Croacia, Macedonia, Hong Kong, Reino Unido. Tenemos un jurado potente; es algo que también ayuda a que el evento se propague fuera.

¿Estas actividades son la carta de presentación de la Asociación Monegros 88 Keys?

Sí, somos una asociación nueva, que buscamos fomentar la inversión en el arte, desde todos los puntos de vista: la promoción de la música, la enseñanza musical mediante coordinación de clase magistral y concierto. Todos los miembros de la asociación somos músicos, pero estamos abiertos a cualquiera que quiera trabajar por y para la música, como socios o como patrocinadores. Nos empezamos a plantear crear la asociación hace ahora un año, la formalizamos en agosto y estamos muy contentos porque hemos conseguido el apoyo de bastantes patrocinadores que han querido poner su granito de arena. En el momento actual, España necesita mecenas privados que apoyen la cultura. En otros países con mayor sensibilidad artística, ya existe ese tipo de mecenas.