El Tribunal de Cuentas investiga la empresa municipal de Illueca

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha abierto una investigación para esclarecer el destino de algo más de 800.000 euros transferidos desde las cuentas del Ayuntamiento de Illueca (Zaragoza) a la empresa municipal Promociones e Iniciativas Río Aranda SA (Pirasa), presidida por el alcalde de la capital del Aranda, Ignacio Herrero (PP).

El órgano de fiscalización decidió abrir el pasado 15 de febrero una pieza de acción pública para determinar si el alcalde ha incurrido en algún tipo de responsabilidad contable en la gestión de la entidad, tras haber recibido desde la Cámara de Cuentas de Aragón una denuncia en ese sentido acompañada de varios documentos.

La responsabilidad contable consiste en determinar si un cargo público es responsable de algún tipo de quebranto en las instituciones que gestiona y, en ese caso, en establecer si se trató de una conducta imprudente o de una acción voluntaria, caso en el que deben reponer los fondos y, en ocasiones, asumir el pago de una indemnización a la institución.

La denuncia, que también ha sido trasladada a la Fiscalía del TCu, fue presentada ante la Cámara de Cuentas autonómica por Carlos Martín, concejal del PSOE en Illueca, quien, aunque su principal objetivo es que el alcalde facilite a los concejales varios documentos sobre el funcionamiento de la empresa a los que no han podido acceder, reclama en el escrito la intervención del ministerio público ante la eventual “existencia de actuaciones que puedan considerarse ‘ilícito penal”, algo que califica como “más que probable”.

Una ampliación de capital de 838.200 euros

El concejal, que ya adelanta que “dispone de escasa documentación, ante la negativa continuada” del alcalde a “facilitar a los concejales la información que de forma reiterada se le ha venido solicitando”, centra su denuncia en la ampliación de capital de 838.200 euros procedentes de las arcas municipales realizada años atrás por el consistorio.

“Dicha escritura nunca se ha llegado a inscribir en el Registro Mercantil, a pesar de que existía obligación de ello”, señala la denuncia, que añade que “a pesar de esa ampliación de capital y de ese capital ampliado suscrito”, el valor de las acciones de Pirasa que consta oficialmente es de 60.101,20 euros, el mínimo para constituir una sociedad anónima.

Después, a partir de 2015, Herrero “ha intentado poner en marcha el procedimiento de liquidación y disolución de la sociedad, sin aportar cuentas a los concejales”, indica el escrito, que reseña varias ocasiones en las que Martín ha reclamado sin éxito la entrega de documentación para conocer la situación contable de la empresa municipal.

“No se dan explicaciones de a qué se han destinado los más de 800.000 euros ingresados en la cuenta de Pirasa”, añade, a pesar de lo cual, y sin su apoyo, el ayuntamiento acabó acordando el iniciar ese proceso de liquidación.

“La certeza de no saber a qué fines se han destinado los más de 800.000 euros”

“Nos encontramos con una ampliación de capital, íntegramente desembolsada por el Ayuntamiento de Illueca, que no figura inscrita en el Registro Mercantil ni contabilizada, sin que se hayan presentado cuentas de la sociedad Pirasa desde hace varios ejercicios” y sin que el alcalde y presidente “haya explicado a qué se ha destinado el importe de la ampliación de capital, y sin que se hayan dado explicaciones a los concejales de la oposición”, que al mismo tiempo son consejeros de la empresa municipal, resume la denuncia, que anota cómo “a pesar de ello, se pretende liquidar y disolver la referida sociedad”.

Martín, que ha comunicado al TCu que “no está en disposición de ejercer una acción pública”, reclama al órgano de fiscalización que “lleve a cabo las oportunas labores de investigación previa” ante la “certeza de no saber a qué fines se han destinado los más de 800.000 euros de dinero público”.

“No hay rastro del dinero público que salió de las arcas municipales (y que se dijo que iba a parar a la cuenta de Pirasa, para la ampliación de capital)”, señala la denuncia, “y el presidente de Pirasa no dice en qué se ha gastado. Y el presidente de Pirasa no aclara por qué no aparece contabilizado como ‘ampliación de capital”

Por último, la denuncia plantea que la investigación pueda ser desarrollada por delegación por la Cámara de Cuentas y que el órgano autonómico lleve a cabo un proceso de fiscalización de Pirasa.