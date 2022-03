Gumersindo Lafuente y Xabier Fortes clausuran el XXIII Congreso de Periodismo de Huesca: “Un periodista tiene que marcar su propia línea”

Gumersindo Lafuente, director adjunto de eldiario.es, y Xabier Fortes, conductor del informativo nocturno ‘La noche en 24 horas’ de TVE, han sido los encargados de clausurar el XXIII Congreso de Periodismo de Huesca. La guerra de Ucrania, la elección de colaboradores y la televisión pública han sido los temas tratados en la jornada. “No podemos blindar a los colaboradores, no tenemos dinero, así que algunos son compartidos y a los que descubrimos, tampoco podemos evitar que venga otro medio y los llame”, ha explicado Fortes.

El protagonista de la ponencia final se ha mostrado satisfecho con “el rigor e independencia” de los servicios informativos de TVE y a nivel personal, considera que cuenta con un bagaje profesional que le permite “meterse en todos los charcos”.

Respecto a su programa, Fortes lo define como “un informativo de autor donde se mezclan los géneros” y su forma de trabajar la marca el no ceder a presiones para no tocar un tema. Cada uno “tiene que marcarse su propia línea porque si te pierdes el respeto, te lo pierden el resto”, ha expuesto. Se trata de una «máxima» que Fortes aplica también a la hora de invitar a los analistas. En su opinión, los tertulianos que aparecen “no son ‘todologos’”, sino profesionales que se preparan a conciencia los temas y que en ocasiones son descubrimientos que no han tenido foco mediático, mientras que en otras son nombres habituales en varias cadenas.

Preguntado por dar voz a los tertulianos que han mentido en sus informaciones Fortes ha recalcado que “dar una información falsa no es mentir, mentir es cuando das una información falsa a sabiendas que es falsa. Yo creo que no, alguien que miente a sabiendas está prevaricando, pero que se haya equivocado y mantenido en el tiempo una información falsa pero que yo creo que él creía que era cierto”. Ambos han hecho referencia al caso de Pedro J con el 11M: “Es muy duro para nuestra profesión que durante 18 años se haya mantenido una mentira que todos sabíamos que lo era”.

Periodismo gastronómico

La mañana de la segunda jornada del Congreso de Periodismo de Huesca ha empezado hablando de periodismo gastronómico. Una visión “más social” y cercana al usuario, la dignificación de la profesión, las redes sociales o la influencia de la inmigración han sido algunos de los temas sobre los que han debatido Mikel López Iturriaga, de El Comidista; María Ritter, de la Guía Repsol; Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center, y Sofía Janer, creadora de contenido, chef y exconcursante de Masterchef; todos ellos moderados por el periodista y director de Opinión de elDiario.es, Gumersindo Lafuente.

En los últimos 20 años la gastronomía ha vivido un auge basado principalmente en el trabajo de los grandes cocineros que “entendieron muy bien la fuerza de la comunicación”, como ha apuntado Aizega. Desde el Basque Culinary Center, al que representa, se ha puesto en marcha un máster en Comunicación y Periodismo gastronómico con el objetivo de formar profesionales 360º, que “entiendan la sociedad y sean capaz de identificar historias” para contarlas de forma atractiva y a través de diversos canales. “El trabajo de los periodistas es muy importante para darles a los cocineros el prestigio y relevancia de lo que hacen”, ha añadido Lafuente.

La inmigración y la globalización que permite internet también se han puesto sobre la mesa como dos cuestiones que han abierto múltiples ventanas a culturas que antes eran inalcanzables. “Ahora buscas en YouTube un tutorial y todo el mundo puede cocinar, solo que tengas la inquietud puedes aprender”, ha destacado Janer. La participante del concurso de TVE también ha subrayado la potencia de herramientas como Instagram para hacer visible el trabajo y servicios de cualquier negocio de hostelería,

En este sentido, López Iturriaga ha resaltado la “interacción” y la creación de una “comunidad” gracias a lo digital. El periodismo gastronómico ha conseguido perder ese tono “espeso” y parecer más vivo; además se puede abordar cualquier aspecto como la política o la cultura desde la comida, de algún modo se ha conseguido tener “una visión más social de la gastronomía”, ha afirmado.

Los prescriptores culinarios deben tener claro su público objetivo: el comensal, como ha recalcado Ritter. En este sentido, desde la Guía Repsol se ha creado un nuevo sistema de experiencias “más moderadas” con el nombre de “soletes”. Un listado de bares con menú del día, cafeterías, heladerías o chiringuitos donde “disfrutar” a un precio abarcable para cualquier economía familiar.

Periodismo y literatura

El escritor y periodista de El Mundo Pedro Simón ganó en 2021 el Premio Primavera de Novela por su obra “Los ingratos” y el Premio de Periodismo Rey de España por su reportaje “Hugo, historia de un corazón”. La relación y diferencias de esta doble faceta ha sido el tema central de la conversación “De la más dura realidad a la ficción. Del periodismo social a la literatura”, que ha protagonizado con Rafael Moyano, director académico de la Escuela de Unidad Editorial. Simón, que ha señalado buscar «joderle el desayuno a alguien» con sus reportajes, ha considerado que «en el Periodismo eres un gran esclavo porque la plastilina es la que es y el novelista es un pequeño Dios“.

Sobre su trabajo como reportero, Pedro Simón ha apuntado que “un periodista no va a transformar nada, pero al menos hace que la gente vea una realidad que a veces no quiere”. Ahondando en esta idea, Simón ha citado la frase de Plàcid García-Planas para destacar su interés por el periodismo que “tiende puentes y quita etiquetas”: ‘Donde hay una herida, siempre hay una historia que contar’. “Apuesto por el periodismo que coge a gente en situaciones complejas y se la lleva a zonas seguras, y por las historias que son ejemplares e inspiradoras porque son de alguien que aspira a una vida más digna”, ha explicado.

Simón ha agregado que como periodista trabaja con “materia averiada” y que la ficción le sirve para “apartarse del mundanal ruido y de una realidad engorilada”. Sin embargo, ha negado utilizar la literatura para “despejar”.

Sobre las diferencias de las dos escrituras, también ha explicado que los reportajes los plantea “como un documental de televisión, buscando las seis escenas clave que quiero grabar para contar esa historia”, mientras que una novela es “un puzle que se va ensamblando y escribiendo”.

A la vez, Pedro Simón también ha cuestionado la relación entre los dos géneros, subrayando la búsqueda que lleva a cabo el lector, sobre el que hay que intentar que “no se escape” buscando “emocionar con el ritmo” y que llegue hasta el final del reportaje. En este sentido, ha explicado cómo busca introducir giros y sorpresas en el párrafo final de sus trabajos, señalándolos “como un premio para que al lector le merezca la pena”.

Igualmente ha recalcado la continuidad entre los dos tipos de escritura. Así ha contado cómo prepara una novela en la que ha tenido que consultar con distintos especialistas “para dotar de verosimilitud a una historia y que lo que escribes sea verdad” y ha defendido la “alta literatura en el periodismo” que, con los cambios, “tenía miedo de que le afectara la rapidez”.

Periodistas deportivas alzan la voz por la “equidad”

El deporte y el periodismo femenino claman por un equilibro en todos los ámbitos. Sara Martín Rada, directora de Contenidos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV); Andrea Ramos, de Movistar+; Pilar Casado, de COPE, y Almudena Rivera, de Marca, han debatido en el Congreso de Periodismo de Huesca sobre la necesidad de lograr esta “equidad”.

Periodismo femenino y deporte femenino son dos términos ligados, pero no sinónimos. En lo que respecta a la comunicación, “la mejor normalidad sería que pudiésemos hablar indistintamente de deporte”, ha defendido Rivera.

Para Pilar Casado la unión de periodismo y deporte en el ámbito de la mujer requiere un análisis profundo. “Estamos en una fase en la que asociamos deporte femenino con periodista femenina”, ha explicado, y para superar esto “los hombres tienen que dar un paso adelante”. Las grandes referentes están ligados al polideportivo con nombres como Paloma del Rio, María Escario u Olga Viza, pero existe aún un “techo de cristal” especialmente en las narraciones del fútbol o el motor, ha expuesto Rivera.

El análisis se debe realizar desde la base y una de las claves es, en palabras de Casado, que “la mujer no se identifica tanto con una parte del deporte”. En las universidades, másteres o puestos directivos su presencia es aún muy limitada, han coincidido las ponentes. “El deporte va por detrás de otros ámbitos”, ha añadido Sara Martín.

Para lograr esa igualdad hay diversos puntos clave. Por un lado, visibilizar y dar la relevancia que merecen por sus logros deportivos a campeonas como Lidia Valentín, Carolina Marín o Alexia Putellas, porque “nos encanta deporte, pero nos falta cultura deportiva”, en palabras de Rivera. Por otro lado, también es necesario que la mujer incremente su acceso a puestos de toma de decisiones. Mujeres al frente que aporten otras sensibilidades a la actualidad como la maternidad o el cómo influye el periodo al rendimiento, que durante muchos años han sido invisibles.

El machismo sigue latente en el día a día de las profesionales de la comunicación, aunque no tanto en el ámbito laboral sino fuera de él. Andrea Ramos ha compartido situaciones vividas en campos de fútbol: “He escuchado cosas que no son de agrado, te ves rodeada de hombres y vives situaciones que a un chico no le ocurren”.