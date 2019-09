Podemos Aragón pedirá a Iglesias que no les impongan a Echenique como cabeza de lista por Zaragoza para el 10N

"Iglesias es quien tiene que decidir cómo será la candidatura en Aragón, pero no me voy a callar", ha dicho el secretario general de Podemos en la comunidad "En abril no me gustó cómo se hicieron las cosas. Estaría bien que los candidatos no se impusieran desde Madrid", ha afirmado Nacho Escartín Trasladará a Iglesias que la Chunta Aragonesista (que, en cualquier caso, ha mostrado su preferencia por el partido de Errejón) ha deslizado como condición para sentarse a hablar que Echenique no sea cabeza de lista