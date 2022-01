Aragón mantiene el inicio de las clases con presencialidad total el 10 de enero

Los estudiantes aragoneses de todos los niveles educativos regresaran a las aulas en la fecha prevista, el 10 de enero, y en las circunstancias de presencialidad vigentes desde el inicio del mes de septiembre. Así lo ha explicado Felipe Faci, el consejero de Educación del Gobierno de Aragón, que ha comparecido hoy en rueda de prensa para detallar cómo va a ser la vuelta a las aulas tras el periodo vacacional.

"La actividad presencial debe ser inalterable salvo por circunstancias muy especiales y para casos muy particulares, en ningún caso con carácter general", ha dicho el consejero, que también ha recalcado que se están digitalizando los centros porque se mejora la educación y para "poder atender a distancia en circunstancias excepcionales. Pero no para prepararnos para ningún tipo de confinamiento".

Faci ha recalcado que los centros educativos "son lugares seguros y de muy baja trasmisión", con el 90% de los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional con las dos dosis de la vacuna y más del 94% de los y las docentes vacunados y recibiendo ya la tercera dosis.

"Uno de cada cuatro centros educativos aragoneses no ha tenido hasta la fecha ningún caso de covid y en el 67% de los centros en los que ha habido alguno no se ha detectado trasmisión entre sus contactos estrechos. En el 83% de los centros o no ha habido ninguna trasmisión o ha habido un caso de cada diez", ha explicado Faci.

Ha recalcado también que, aunque desde el 26 de noviembre haya habido un incremento en el número de aulas cerradas, el 22 de diciembre había 335, "menos de la mitad de las que teníamos cerradas el 22 de diciembre del curso pasado. Esto quiere decir que, aunque haya una preocupación, la situación sigue siendo la misma que anteriormente. Hay más nivel de contagios en los escolares, pero estos están vinculados al contagio social, pero no es la franja de edad en la que más contagios de producen", ha explicado.

Medidas extraordinarias

Aunque no se valore cancelar la vuelta a las aulas o alterar la presencialidad, el consejero ha explicado que se van a tomar una serie de medidas extraordinarias para tratar de limitar la trasmisión del virus.

"Con respecto al trimestre anterior es de prever que empecemos a tener bajas de profesorado por la covid, vamos a hacer un refuerzo del personal para sustituciones, vamos a posibilitar que las embarazadas puedan teletrabajar si lo consideran oportuno, se van a reducir al mínimo las reuniones de madres y padres grupales con los tutores, y vamos a recomendar recuperar las tutorías telemáticas si es posible, además de priorizar que las reuniones de profesores se puedan hacer telemáticamente".

Por otra parte, ha resaltado la situación de los alumnos y alumnas de educación infantil, que no utilizan mascarilla y no van a recibir la vacuna. "En las aulas están en unidades estables de convivencia, pero esta se rompe cuando están en el comedor, por lo tanto hay que reforzar el personal en el comedor para poder controlar. También hay que evitar en las aulas de madrugadores que no se mezclen con alumnos de primaria".

Estas directrices se van a trasladar a los centros educativos mañana, para que el día 10 de enero puedan funcionar.