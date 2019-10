“En defensa de la vida en el medio rural”: Aragón clama desde la España vaciada

El 1 de diciembre de 1999, la plataforma ciudadana (ahora agrupación de electores) “Teruel Existe” realizaba su primer acto: un paro silencioso de cinco minutos. 20 años después, ese paro silencioso se ha replicado en más de 3.800 municipios de 23 provincias españolas. Piden un Pacto de Estado contra la despoblación. Porque sí, tras dos décadas de reivindicaciones, ni eso está hecho.

Teruel existe. Y Soria. Y Guadalajara. Las instituciones han invertido dinero en tratar de atajar el problema demográfico. Pero, quizás, no el suficiente. Puede que no de manera acertada. Este viernes, la España vacía que no ha sido vaciada por casualidad ha vuelto a reivindicar algo tan sencillo como, parece, difícil de lograr: igualdad.

Teruel no podía faltar a esta, que es su cita. Tanto la Diputación Provincial de Teruel (DPT) como el Ayuntamiento se han sumado a la convocatoria de la España vaciada que, bajo el lema “yo paro por mi pueblo”, ha conseguido la adhesión de un amplio espectro social: desde los sindicatos hasta la CEOE pasando por la Iglesia. Sonaron las campanas por todo Aragón.

“Pioneros en las reivindicaciones”

En el último Pleno de la DPT, todos los grupos políticos suscribieron una declaración institucional que recogía las demandas de los territorios que se manifestaron “de manera clara” en la movilización del pasado 31 de marzo en Madrid. Una manifestación que supuso, añadía el texto, “un hito histórico por cuanto retrataba, de una manera multitudinaria, que hay una parte de España que se ha unido en torno a los problemas que comparte, vinculados a la despoblación, la dispersión territorial y el envejecimiento”.

En esta línea, la declaración destacaba además el peso de la provincia de Teruel como “pioneros en las revindicaciones que persiguen medidas para frenar y revertir la despoblación y conseguir un desarrollo territorial equilibrado”.

Y hacía hincapié en el papel de la DPT “como institución cercana a la realidad de los 236 municipios de esta provincia, fundamental para la prestación de servicios a las zonas rurales”. Por ello, reiteraba el compromiso de la institución en la “defensa de la vida en el medio rural y la prestación de servicios dignos a sus habitantes”.