Reducir la ventilación mecánica y los ingresos en UCI de pacientes COVID mediante sistemas de soporte respiratorio no invasivo

El Hospital Royo Villanova se ha equipado con sistemas de soporte respiratorio no invasivo para aplicar a los pacientes afectados por coronavirus ya desde el propio Servicio de Urgencias del centro, lo que reduce la necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes y los ingresos en UCI. "Las terapias respiratorias no invasivas llevan utilizándose muchos años, en los servicios de urgencias, y en particular en los del Royo Villanova llevamos casi 20 años. Al inicio de la pandemia hubo cierta controversia por el uso de estas terapias, pero actualmente son técnicas que, aplicadas con las adecuadas medidas de seguridad, van a permitir tratar a los pacientes de forma precoz, hemos visto como se reduce la mortalidad y las estancias hospitalarias y se evita en muchos casos los ingresos de los pacientes en cuidados intensivos y la respiración asistida", explica el especialista José Andrés Nilsson.

Para ello, el Servicio de Urgencias trabaja en consenso con los Servicios de Medicina Intensiva, Neumología y Medicina Interna, en base a un documento de referencia elaborado por la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias del que es coautor Nilsson. En el citado texto, se abordan las recomendaciones para aplicar estas terapias no invasivas de forma más segura en pacientes con COVID, y para reducir también el riesgo de transmisión del virus al personal sanitario, "estas terapias hay que aplicarlas con las adecuadas medidas de protección para los sanitarios, con todos los equipos disponibles, que ademas creo que deberían estar disponibles en todos los centros de la comunidad", sostiene Nilsson.

Estos sistemas de terapia de soporte respiratorio no invasivo se pueden aplicar a través de unas cánulas nasales que aportan un alto flujo de aire y oxígeno acondicionados, o bien mediante ventiladores específicos que aplican presión en el sistema respiratorio a través de una máscara aplicada en la cara del paciente en la que se implementan, además, filtros de alta eficiencia para el aire exhalado del enfermo. Esto, junto con un sistema avanzado de aerosolterapia que genera una menor dispersión de partículas, tiene como objetivo reducir la necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes, así como el número de ingresos en las UCIs. Además, este sistema permite conservar el nivel de consciencia del paciente.

El Servicio de Urgencias del Royo Villanova cuenta actualmente con los medios necesarios para poder empezar a tratar precozmente a estos pacientes si fuera preciso, desde la llegada al Servicio de Urgencias hasta la hospitalización definitiva de estos pacientes.